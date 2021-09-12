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振奮波多黎各 華裔學生…化身城市救星

洪毅
漫畫系列《La Borinqueña》在第三作推出亞裔身分的超級英雄「Lúz」。(la-borinquena.com官網)
漫畫系列《La Borinqueña》在第三作推出亞裔身分的超級英雄「Lúz」。(la-borinquena.com官網)

國家廣播公司(NBC)報導，專注於拉丁美洲世界的漫畫系列《La Borinqueña》在第三作推出亞裔身分的超級英雄「Lúz」，試圖向更多人傳揚屬於這個社群的故事。

Borinqueña是美洲原住民泰諾語(Taíno)的「波多黎各」之意；而主人翁、多明尼加華裔女大學生La La Liu正是得到泰諾族神祇的力量，而擁有如飛行、瞬間移動的超能力，成為超英的La La Liu眼睛及手都能發射光束，而她的英雄名號則是「Lúz」。

La Borinqueña系列作者米蘭達-羅德里奎茲(Edgardo Miranda-Rodriguez)表示，身為波多黎各裔的他注意到，亞裔拉丁社群一直少有對外展現自己的機會，因此創造超級英雄「Lúz」就是旨在傳揚亞裔拉丁社群是「我們生活的一部分」。

漫畫系列《La Borinqueña》除紙本外，還有影碟。(la-borinqu...
漫畫系列《La Borinqueña》除紙本外，還有影碟。(la-borinquena.com官網)

多明尼加首都聖多明哥(Santo Domingo)的Barrio Chino是拉丁美洲世界最大的唐人區之一。

除華裔拉美社群之外，La La Liu還有LGBTQ身分；米蘭達-羅德里奎茲特別指出拉美世界針對LGBTQ社群的仇恨犯罪高發的處境，這樣的身分，讓他們真正的自己只能隱藏在自己的屋內，以及自己的內心世界中，為黑暗所包覆。

米蘭達-羅德里奎茲表示，他希望La La Liu能夠成為「愛」的指路明燈，既是其他人有中的好朋友，又能夠成為「做自己的英雄」。

米蘭達-羅德里奎茲從2016年開始創作La Borinqueña系列，第一主角是在紐約唸書的波多黎各裔大學生Marisol Rios De La Luz有一天在波多黎各故土的洞穴探險中，意外獲得遠古泰諾族神祇力量而成了名為La Borinqueña的超級英雄。

米蘭達-羅德里奎茲藉由這樣的作品反思波多黎各的環境、政治問題，從第二作開始，還專注於以學生為主的社會運動。

而在現實中，波多黎各確實局勢動盪，2019年，也就是La Borinqueña第二作出版後一年，大規模的抗議終於讓當時的總督羅塞尤(Ricardo Rosselló)引咎辭職，為波多黎各史上首次，但之後政局一度動盪，出現憲政危機，短短一年內就有三名總督先後在任。

不過米蘭達-羅德里奎茲表示，經過新冠疫情的摧殘後，他不希望再創造一部結局非常黑暗的作品，而是希望能「振奮人心」。

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