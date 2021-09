《尚氣》開啟契機 超級英雄…擁抱亞太臉孔

老牌演員梁朝偉(左)及陳法拉也在《尚氣》中亮相。(美聯社)

迪士尼和漫威電影 《尚氣與十環傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)9月3日在全國院線上映。為增強亞太裔在電影電視界的代表性,亞太裔倡議人士紛紛力挺這部首度以亞裔美國 人為主角、大部分都是東亞裔演員 的漫威超級英雄電影,甚至視其潛在文化意義有如亞裔版的《黑豹》(Black Panther)。

為了展現對此片首映的大力支持,該片亞裔導演德斯汀克雷頓(Destin Daniel Cretton)與亞裔支持者發起了數個GoFundMe募款活動,讓數百名兒童及家長在本周免費觀看《尚氣與十環傳奇》。

《尚氣》男主角在地鐵車廂大展拳腳。(美聯社)

亞太娛樂聯盟(The Coalition of Asian Pacifics in Entertainment,CAPE)及代表亞裔演藝人員與好萊塢製片廠磋商的非營利組織「黃金屋」(Gold House)8月30日在紐約市為《尚氣與十環傳奇》舉辦第二次「黃金揭幕」活動;該片首映會甫於兩周前在洛杉磯El Capitan劇院舉行。

「黃金屋」台裔美籍總裁陳冰(Bing Chen,譯音)表示,漫威電影宇宙(The Marvel Cinematic Universe)持有全球最大電影特許經營權,亞太裔社區(AAPI)很希望看到更多由亞裔主演的好萊塢電影電視節目。

《尚氣》中的亞裔演員張夢兒(左起)、劉思慕及奧卡菲娜(林家珍)。(美聯社)

陳冰表示,「如果我們能證明我們可以透過全球最大電影連鎖公司,在周末舉行自己的開幕周,將可促使其他包括獨立電影等主要特許經營權,向亞太裔釋出更多機會。我們占全球人口三分之二,卻仍有人不相信我們可以辦成電影首映會。單靠一部電影不會永遠改變世界,但它確實開啟契機。」

在美國社會反亞裔仇恨犯罪猖獗時,《尚氣》是以亞裔為主角的一連串最新電影之一,吸引全國目光。描述韓裔家庭追求美國夢的電影《夢想之地》(Minari)日前甫獲上屆奧斯卡獎最佳影片提名;2020年奧斯卡最佳影片則被南韓電影《寄生上流》(Parasite)奪下。

《尚氣》女主角張夢兒。(美聯社)

迪士尼3月曾在Disney+ 串流平台推出迪士尼動畫工作室出品的《尋龍傳說》(Raya and the Last Dragon),此前七個月則有真人版《花木蘭》(Mulan)首映。

在《尚氣》中主演英雄的加拿大華裔演員劉思慕(Simu Liu)自2019年被選中擔綱一來,一直不吝扮演為亞裔發聲的角色。劉思慕8月向《綜藝》(Variety)雜誌表示,「三年前,電影《瘋狂亞洲富豪》(Crazy Rich Asians)在北美大賣,我們慶祝近25年來終於有電影製片廠製作出首部以亞裔演員為主的電影。 現在,我期待我們『不用再慶祝第一次』的那一刻到來。我會抓住這一刻;這絕對是個分水嶺;希望以後有更多像它一樣的東西。」