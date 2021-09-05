最老太空人馮克 追夢60年破性別枷鎖

馮克2019年參觀俄亥俄州的格倫研究中心。(美聯社)

60年前，維莉．馮克(Wally Funk)通過嚴苛的體能測試，一度將成為史上最年輕的太空人 ，卻因身為女性而被拒於門外。60年後，馮克搭乘「藍源」太空船，成為飛向太空的最年長人類。這次性別不再阻撓馮克，她成功圓了一甲子的飛行夢。

藍源創辦人貝佐斯月初在Instagram上傳影片，宣布馮克將是首航的四人之一。他問一同入鏡的馮克，當完成太空旅行、太空船返回地面後，她步出艙門的第一句話會是什麼？82歲的馮克回答：「我會說：親愛的，這是發生在我身上最棒的事了！」同時給貝佐斯一個大擁抱。

貝佐斯在IG介紹，馮克（右）是藍源首趟太空飛行的成員之一。(Getty Images) 82歲女性飛行員先驅馮克(右)20日隨全球首富貝佐斯(左)，搭乘藍源公司自動駕駛太空船新謝帕德號升空後，成功返回地面，成為前進太空歷史上最年長者紀錄。(美聯社)

著迷飛機 不玩洋娃娃

馮克從小就對飛機特別著迷，玩的玩具不是洋娃娃，而是飛機和汽車模型。高中時想選修汽車和機械製圖課程，卻被告知因為是女生，只能選家政課。為了能念飛行相關課程，她先後在史蒂芬學院和奧克拉荷馬州立大學就讀，20歲時就取得職業飛行員資格。

1971年，馮克成為美國 民航局歷來第一位女性飛行督察官，1974年獲國家運輸安全委員會(NTSB)雇用為首位女性飛行安全調查官。迄今她已累積1萬9600小時飛行時數，指導超過3000人飛行。

馮克(左二)1995年和「水星13號」部分成員見面，並應邀觀看佛州太空梭發射。馮克說，成員直到1994年才獲知其他參加者的身分。(美聯社)

應徵機師 因性別被拒

馮克的飛行生涯儘管表現優異，卻一直被「性別」的枷鎖限制。她曾向三家商業航空公司應徵機師，因為是女性而被拒絕。

時間到了1960年代初期，馮克加入一項由民間贊助的非官方計畫，研究女性是否適合上太空。她和其他被挑選出來的女性一同接受體能測試，其標準和美國太空總署(NASA )當時正進行的「水星七號」中七名男性太空人的測試相同。

這些嚴苛的測試包括：獨自一人浸泡在水槽中數小時，耳朵被注射冰水，吞橡膠管，或是頭上刺著針，測試女性是否能承受太空飛行造成的身心壓力。

最後有13名女性通過分成三階段的所有測試，她們被稱作「水星13號」。馮克說：「事後有人告訴我，我是所有人之中表現最快最好的。」同時她也是13人中最年輕的。

藍源公司成功完成首趟載人飛行的太空行程，首航成員為貝佐斯弟弟馬克(左至右)、貝佐斯、18歲高中畢業生戴門和82歲的馮克。(路透)

毛遂自薦 4次無緣太空

然而NASA最終仍擱置此計畫，原因仍是性別。馮克表示，她曾多次向NASA毛遂自薦要上太空，皆被拒絕。她回憶當時難掩失望：「我被NASA冷處理四次，我說想要成為太空人，但沒人把我當一回事。那時我覺得可能沒機會上太空了。」

美蘇冷戰時期，美國和對手蘇聯進行軍備以及太空競賽，蘇聯搶先一步，於1963年送范倫提娜．泰倫斯可娃(Valentina Tereshkova)升空，成為全球第一名女性太空人。而美國直到1983年才有首名女太空人莎莉．萊德參加任務。

對太空夢始終難以忘懷的馮克，去年在「維珍銀河」訂了一張太空飛行門票，維珍銀河創辦人布蘭森今年7月已成功完成首趟太空飛行。在排上維珍銀河的太空船之前，馮克先在藍源完成了多年夢想。

馮克打破「水星七號」太空人格倫1998年以77歲高齡搭乘「發現號」太空梭的年齡紀錄，更打破性別障礙。她在月初受訪時說：「沒有任何事能阻擋我。他們說，『噢，妳是女生，妳做不到。』我偏要說，你猜怎麼著，不論你是誰，只要你想做，就能做得到。而且我就喜歡做別人沒做過的事。」