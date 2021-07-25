新聞眼／死亡谷高溫 破世界紀錄

7月中旬加州死亡谷國家公園錄得創紀錄高溫。（美聯社）

7月11日，位於加州 死亡谷（Death Valley）國家公園煙囪井（Stovepipe Wells）的一個氣象站記錄到當天平均氣溫達118.1℉，這是地球上觀測到的最高日平均氣溫。

警告標誌擋不住追逐熱浪的觀光客。(美聯社)

這一天凌晨，最低氣溫「只有」107.7℉，也創下北美的最高紀錄，下午一度達到當天128.6℉的最高點。這些創紀錄的高溫 是在美國 西部熱浪肆虐和人為氣候變化加劇乾旱的情况下出現的；高溫和乾燥的天氣加劇了俄勒岡州的野火，並威脅到加州的電網。

儘管氣溫高得「熱死人」，但死亡谷在每年夏天都會吸引追逐高溫的「熱客」。

「如果你在戶外待上15分鐘，你就能感覺到，」死亡谷國家公園負責口譯和教育的泰勒說，「你的心跳加速了。有時候天氣太熱，你甚至感覺不到自己在出汗。」

每年夏天都有追逐熱浪的觀光客到死亡谷國家公園。（美聯社）

熔爐溪（Furnace Creek）遊客中心的數位溫度計為遊客提供當地溫度。7月中，它一度達到了135℉，這是它有史以來的最高紀錄；儘管另一個更精確的國家氣象局感測器測得的氣溫為129.4℉。

此前有兩個更熱的觀測紀錄：1913年死亡谷熔爐溪的134℉和1931年突尼斯凱比利的131℉。然而，這兩個紀錄一直受到質疑，因為專家對觀測計周圍的氣象條件和設備精確度都存疑。

世界氣象協會將對2020年和今年記錄到的130℉以及7月中旬測到的118.1℉的平均氣溫進行審查，如果沒有問題，這就是新的世界紀錄。

美國西部從6月中旬起一連有三波熱浪，高溫從太平洋西北部開始薰蒸。今年6月份也是美國有紀錄以來最熱的6月。