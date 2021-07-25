新聞眼／死亡谷高溫 破世界紀錄
7月11日，位於加州死亡谷（Death Valley）國家公園煙囪井（Stovepipe Wells）的一個氣象站記錄到當天平均氣溫達118.1℉，這是地球上觀測到的最高日平均氣溫。
這一天凌晨，最低氣溫「只有」107.7℉，也創下北美的最高紀錄，下午一度達到當天128.6℉的最高點。這些創紀錄的高溫是在美國西部熱浪肆虐和人為氣候變化加劇乾旱的情况下出現的；高溫和乾燥的天氣加劇了俄勒岡州的野火，並威脅到加州的電網。
儘管氣溫高得「熱死人」，但死亡谷在每年夏天都會吸引追逐高溫的「熱客」。
「如果你在戶外待上15分鐘，你就能感覺到，」死亡谷國家公園負責口譯和教育的泰勒說，「你的心跳加速了。有時候天氣太熱，你甚至感覺不到自己在出汗。」
熔爐溪（Furnace Creek）遊客中心的數位溫度計為遊客提供當地溫度。7月中，它一度達到了135℉，這是它有史以來的最高紀錄；儘管另一個更精確的國家氣象局感測器測得的氣溫為129.4℉。
此前有兩個更熱的觀測紀錄：1913年死亡谷熔爐溪的134℉和1931年突尼斯凱比利的131℉。然而，這兩個紀錄一直受到質疑，因為專家對觀測計周圍的氣象條件和設備精確度都存疑。
世界氣象協會將對2020年和今年記錄到的130℉以及7月中旬測到的118.1℉的平均氣溫進行審查，如果沒有問題，這就是新的世界紀錄。
美國西部從6月中旬起一連有三波熱浪，高溫從太平洋西北部開始薰蒸。今年6月份也是美國有紀錄以來最熱的6月。
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