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愛地球 少吃牛 飲食減碳新時尚

汪威廉
人造肉在外形及口味均可仿真。（美聯社）
人造肉在外形及口味均可仿真。（美聯社）

4月底，《紐約時報》報導，美國聞名的食譜網站《Epicurious》宣布，出於表示對氣候變化（Climate  Change）的關懷，此後不再刊登有關新的牛肉菜單了。至於現有的牛肉烹調要訣，如「73種方法讓Steak Diane更有味道」，或是「50多種Steakburger的做法」，仍然繼續刊行。這個新政策，並非反對肉食，而是牛群對氣候變化影響最大，人類應該有所表示。

Epicurious這個字，原是從古代希臘哲學家伊彼鳩勒（Epicurus ，341-270 B.C.）的名字變來的。西方的學術文化，通常是從希臘的蘇格拉底、柏拉圖、亞里斯多德等人講起。大約進入我們戰國時代的中期，繼之而起的，除了伊彼鳩勒之外，還有芝諾（Zeno， 336-264 B.C.）其人。兩人均屬「樂天派」。 前者或可説是 「美食主義」的始祖，後者被稱為Stoicism學派，主張精神與物質的「一元論」（Monism）。天賦人權，人們有尋求快樂的權利。美國憲法的制定，乃基於此。如此説來，作為食譜網站，取此古人之名，再適合不過了。

在原始時代，天空飛、海底游、地上跑的種種野生動物，正是人類的衣食來源。食其肉而寢其皮，乃人對獸的正常關係。兩三千年來，文化發展到今日的高科技時代，大多數國家早已禁食野生動物。美國人喝牛奶和吃牛肉，是從農場飼養的奶牛（Milk Cow）與肉牛（Beef Cow）而來的。也許因為牛的食量極大，排泄也多，加上肚內四個大胃，正是寄生蟲的大溫床。對空氣污染造成極大的反面作用，所以食譜上除掉牛肉一類。事實上，一頭牛的壽命，原有十幾甚至數十年之長。如今，肉牛滿周歲就可用，奶牛最多六年後便成廢物了。農場的牛隻，以有限的生命貢獻人類，還被責怪是污染空氣的罪魁。

人造肉只需加入營養液就可成長。（美聯社）
人造肉只需加入營養液就可成長。（美聯社）
超市裡陳列的牛肉種類繁多。（美聯社）
超市裡陳列的牛肉種類繁多。（美聯社）

早先的牛只吃草，並不一定要有飼料。牠們是一種反芻（Rumination）動物，就是食物進嘴吞下後，又可重覆吐出咀嚼，再吃一次；羊、駱駝、長頸鹿等同屬此類動物。牛胃擁有四個囊：瘤胃、蜂窩胃、重瓣胃與皺胃；等於工廠的整套機器，各司其責，使雜草食料變成養分，這就是牛力大體強的祕密。農場養的牛，從經濟效益的立場，加餵什麽化學原料，我們就不得而知了。

在正常情形下，吃草牛的糞便主要也是草。印度的農家，牛糞不但是肥料，也是燃料。明代名醫李時珍晚年完成近200萬言《本草綱目》一書，細説牛髓可治糖尿病、牛膽可治痢疾、牛脂可治疥廯等等藥方。再者，牛的皮、骨、毛又全是現代的工業材料了。

《晉書》上晉惠帝所説「何不食肉糜」的故事，在《世説新語》小説變成「禁臠」的典故後，讓唐、宋詩家如李商隱和蘇東坡皆曾大量引用。此番美國食譜禁刊牛排大餐食譜，倒不是為了個人自私「獨占」，而是為了愛護人類，關懷地球，用意很好。

牛肉是西方國家餐桌上的主要食物。（美聯社）
牛肉是西方國家餐桌上的主要食物。（美聯社）
牛群排出的氣體助長了溫室效應。（美聯社）
牛群排出的氣體助長了溫室效應。（美聯社）

更有甚於此者，值此「批判性的種族主義」（Critical Race Theory）大行其道之際，英國《泰晤士報》6月29日報導，在美國康州大學（University of Connecticut）法學院執教的法國人Mathilde Cohen，5月間回到法國南部避暑勝地Collioure一家重新開幕的餐館，發表專題演講。她曾參加法國國家科技研究中心（French National Centre for Scientific Research）的工作，對法國的飲食文化很有研究，主張法國的飲食文化，具有一種Food Whiteness的特質，充分利用飲食的精細而強化白人特質，以滿足其統治階級的優越感。結論道：「法國的飲食文化，一直是通過奴隸、殖民主義與移民構成種族與民族認同的主要工具。」 時髦論調，讓人喝采。那麽，美國要「禁臠」，法國豈非要禁食呢？即使不那麽激進，也許Julia Child的《Mastering the Art of French Cooking》應列為「禁書」了吧？

還好，日前媒體報導，以色列的Future Meat Technologies公司對人造肉有好消息了。他們利用生物反應器製造動物細胞的成長與生產，以便取代農場和屠宰場提供的傳統肉類產品。根據估計，兩年之内，他們的成品將可上市。假如Tesla可以代替Ford， 那麽，我們希望，Future Meat亦或將取JBS地位而代之啊。

牛肉是蛋白質的重要來源之一。（美聯社）
牛肉是蛋白質的重要來源之一。（美聯社）
人造肉是用肉類細胞來增生繁殖。（美聯社）
人造肉是用肉類細胞來增生繁殖。（美聯社）

美國 食譜 紐約時報

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