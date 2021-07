愛地球 少吃牛 飲食減碳新時尚

人造肉在外形及口味均可仿真。(美聯社)

4月底,《紐約時報 》報導,美國 聞名的食譜 網站《Epicurious》宣布,出於表示對氣候變化(Climate Change)的關懷,此後不再刊登有關新的牛肉菜單了。至於現有的牛肉烹調要訣,如「73種方法讓Steak Diane更有味道」,或是「50多種Steakburger的做法」,仍然繼續刊行。這個新政策,並非反對肉食,而是牛群對氣候變化影響最大,人類應該有所表示。

Epicurious這個字,原是從古代希臘哲學家伊彼鳩勒(Epicurus ,341-270 B.C.)的名字變來的。西方的學術文化,通常是從希臘的蘇格拉底、柏拉圖、亞里斯多德等人講起。大約進入我們戰國時代的中期,繼之而起的,除了伊彼鳩勒之外,還有芝諾(Zeno, 336-264 B.C.)其人。兩人均屬「樂天派」。 前者或可説是 「美食主義」的始祖,後者被稱為Stoicism學派,主張精神與物質的「一元論」(Monism)。天賦人權,人們有尋求快樂的權利。美國憲法的制定,乃基於此。如此説來,作為食譜網站,取此古人之名,再適合不過了。

在原始時代,天空飛、海底游、地上跑的種種野生動物,正是人類的衣食來源。食其肉而寢其皮,乃人對獸的正常關係。兩三千年來,文化發展到今日的高科技時代,大多數國家早已禁食野生動物。美國人喝牛奶和吃牛肉,是從農場飼養的奶牛(Milk Cow)與肉牛(Beef Cow)而來的。也許因為牛的食量極大,排泄也多,加上肚內四個大胃,正是寄生蟲的大溫床。對空氣污染造成極大的反面作用,所以食譜上除掉牛肉一類。事實上,一頭牛的壽命,原有十幾甚至數十年之長。如今,肉牛滿周歲就可用,奶牛最多六年後便成廢物了。農場的牛隻,以有限的生命貢獻人類,還被責怪是污染空氣的罪魁。

人造肉只需加入營養液就可成長。(美聯社) 超市裡陳列的牛肉種類繁多。(美聯社)

早先的牛只吃草,並不一定要有飼料。牠們是一種反芻(Rumination)動物,就是食物進嘴吞下後,又可重覆吐出咀嚼,再吃一次;羊、駱駝、長頸鹿等同屬此類動物。牛胃擁有四個囊:瘤胃、蜂窩胃、重瓣胃與皺胃;等於工廠的整套機器,各司其責,使雜草食料變成養分,這就是牛力大體強的祕密。農場養的牛,從經濟效益的立場,加餵什麽化學原料,我們就不得而知了。

在正常情形下,吃草牛的糞便主要也是草。印度的農家,牛糞不但是肥料,也是燃料。明代名醫李時珍晚年完成近200萬言《本草綱目》一書,細説牛髓可治糖尿病、牛膽可治痢疾、牛脂可治疥廯等等藥方。再者,牛的皮、骨、毛又全是現代的工業材料了。

《晉書》上晉惠帝所説「何不食肉糜」的故事,在《世説新語》小説變成「禁臠」的典故後,讓唐、宋詩家如李商隱和蘇東坡皆曾大量引用。此番美國食譜禁刊牛排大餐食譜,倒不是為了個人自私「獨占」,而是為了愛護人類,關懷地球,用意很好。

牛肉是西方國家餐桌上的主要食物。(美聯社) 牛群排出的氣體助長了溫室效應。(美聯社)

更有甚於此者,值此「批判性的種族主義」(Critical Race Theory)大行其道之際,英國《泰晤士報》6月29日報導,在美國康州大學(University of Connecticut)法學院執教的法國人Mathilde Cohen,5月間回到法國南部避暑勝地Collioure一家重新開幕的餐館,發表專題演講。她曾參加法國國家科技研究中心(French National Centre for Scientific Research)的工作,對法國的飲食文化很有研究,主張法國的飲食文化,具有一種Food Whiteness的特質,充分利用飲食的精細而強化白人特質,以滿足其統治階級的優越感。結論道:「法國的飲食文化,一直是通過奴隸、殖民主義與移民構成種族與民族認同的主要工具。」 時髦論調,讓人喝采。那麽,美國要「禁臠」,法國豈非要禁食呢?即使不那麽激進,也許Julia Child的《Mastering the Art of French Cooking》應列為「禁書」了吧?

還好,日前媒體報導,以色列的Future Meat Technologies公司對人造肉有好消息了。他們利用生物反應器製造動物細胞的成長與生產,以便取代農場和屠宰場提供的傳統肉類產品。根據估計,兩年之内,他們的成品將可上市。假如Tesla可以代替Ford, 那麽,我們希望,Future Meat亦或將取JBS地位而代之啊。