我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Delta強襲 美連4天新增確診破2萬例

與上海復興簽約了？台積電：正在與德國BNT原廠簽約

新聞眼／貝佐斯作陪 上太空觀光

／李京倫
「新謝帕德號」乘員艙從外太空邊緣俯看地球示意圖。（美聯社）
「新謝帕德號」乘員艙從外太空邊緣俯看地球示意圖。（美聯社）

全球首富貝佐斯想要什麼都買得起。他能搭私人飛機環遊世界，搭大型豪華遊船也可以。他能送親朋好友一人一座小島，購買無數超跑。總之隨便他。這回，他想買的是全程十分鐘的太空之旅。

全球首富貝佐斯（圖）和全球第二富馬斯克在太空領域較勁。（美聯社）
全球首富貝佐斯（圖）和全球第二富馬斯克在太空領域較勁。（美聯社）

經過6月12日激烈的現場電話競標，一名願意花費2970萬美元的幸運兒得標，將在7月20日與貝佐斯和他弟弟馬克，一起搭乘貝佐斯創辦的藍源公司自動駕駛太空船「新謝帕德號」展開首航，飛升到太空邊緣。

上天再下地 全程10分鐘

說到太空旅行，多數人想起的畫面是太空人搭太空船繞著地球轉，在無重力環境飄浮幾天，這種叫做軌道太空飛行。貝佐斯一行的「次軌道」太空旅行不是這樣。他們到達地表上方100公里的外太空後會馬上回來，全程預計十分鐘，比多數人通勤上班花費的時間短。

軌道火箭必須累積足夠動力，才能達到時速2萬7000公里、也就是軌道速度，讓太空船有足夠能量繞著地球轉，否則會立刻被重力拉回地面。次軌道飛行跟軌道飛行的最大不同是無法環繞地球一周，但可以在太空船處於自由落體時體驗失重的感覺。

次軌道飛行需要的動力遠比軌道飛行小，速度也慢很多，意味火箭燃燒時間短，太空船外部溫度低，太空船受力受壓小，通常比較不會發生重大意外。

超音速升天 體驗無重力

新謝帕德號飛行時速3700公里，是音速三倍，而且直直上衝，直到火箭耗掉大部分燃料為止。來到飛行軌跡頂端時，乘員艙會與火箭分離，並繼續往上飛，在飛行軌跡頂端上方徘徊，讓乘客享有幾分鐘的無重力體驗。美國有線電視新聞網（CNN）說，這有點像坐雲霄飛車來到軌道頂端、即將尖叫俯衝時，你會感受到的無重力體驗擴大版。根據藍源資料，無重力體驗時間約三分鐘。然後，乘員艙會啟動降落傘，把下降速度降到時速32公里，最後緩緩落地。

火箭脫離 新謝帕德號火箭降落在沙漠。（路透）
火箭脫離 新謝帕德號火箭降落在沙漠。（路透）

跟乘員艙分離的火箭則會重新發動引擎，並使用內建電腦，精準垂直降落。火箭降落的場景跟太空探索科技公司（SpaceX）獵鷹9號火箭降落差不多，但獵鷹9號的動力遠比新謝帕德號強，更容易在觸地時爆炸。

次軌道飛行 免穿太空裝

次軌道飛行並不需要像軌道飛行一樣，以超快速度重新進入地球大氣層，所以風險較小。軌道飛行重新進入大氣層時，隨著乘員艙周圍大氣愈來愈濃厚，太空船外部溫度會達到1900℃，太空人和太空船也會承受4.5G的飛行重力。

乘員艙內 新謝帕德號乘員艙充滿科技感。（Getty Images）
乘員艙內 新謝帕德號乘員艙充滿科技感。（Getty Images）

如果要在離地15公里高的地球大氣層待上很長時間，通常沒穿太空裝就無法活命，而貝佐斯要去的可是離地106公里的地方，好在他的乘員艙加壓，所以他不必穿特殊服裝也能活，萬一乘員艙失壓，他有氧氣罩可用。新謝帕德號還有逃逸系統，在火箭升空過程中萬一出現緊急情況，能讓乘員艙脫離火箭返回地面。萬一乘員艙降落時無法啟動降落傘，還有備用安全設施讓乘員艙緩緩落地。

試飛無事故 仍存在風險

次軌道飛行雖說比軌道飛行風險小，但也曾發生致命意外。2014年，英國富豪布蘭森創辦的維珍銀河公司一個次軌道太空船試飛時，兩名駕駛員其中一名太早啟動讓太空船下降時保持穩定的順槳系統，導致太空船受到額外阻力，解體碎成數塊，一名駕駛員死亡。

開傘降落 新謝帕德號試飛啟動降落傘。（美聯社）
開傘降落 新謝帕德號試飛啟動降落傘。（美聯社）

新謝帕德號乘員艙在15次試飛過程中從未爆炸。航太業有句老話「太空不是好惹的」，意味太空探索風險高，不過貝佐斯曾說，冒險也值得。

新謝帕德號 太空之旅 製表／李京倫
新謝帕德號 太空之旅 製表／李京倫

太空人 貝佐斯 美國

上一則

新聞眼／太空爭霸 馬斯克總快一步

延伸閱讀

搶在貝佐斯之前 英富翁布蘭森爵士計畫11日「上太空」

搶在貝佐斯之前 英富翁布蘭森爵士計畫11日「上太空」
82歲婦人60年前曾受NASA訓練 如今將與貝佐斯上太空

82歲婦人60年前曾受NASA訓練 如今將與貝佐斯上太空
「太空旅遊」競賽 貝佐斯將奪得頭籌

「太空旅遊」競賽 貝佐斯將奪得頭籌
讓貝佐斯留在太空？

讓貝佐斯留在太空？

熱門新聞

夏天來臨，正是一年中外出度假的好時機，解封讓大家更迫不及待想要回歸疫情前的正常生活。（美聯社）

新冠病毒變種 傳染力仍很高！解封別太急

2021-07-04 16:53
當疫情相關的大部分限制終於鬆綁，不少人驚覺解封後回歸疫情前的正常生活沒那麼容易。（Getty Images）

新冠疫情解封 生活回歸正常？恐懼始終在

2021-07-04 10:48
專家指出，戴不戴口罩的爭執，是機艙內衝突的主因。（美聯社）

疫情加重焦慮 機艙暴力成常態

2021-07-04 11:50
精油貼片貼近頸部，可增加個人防護力。（作者提供）

防快樂缺氧 藥草料理助抗血栓

2021-07-04 14:23
波士頓公共圖書館閱讀大廳Bates Hall，長218英尺，高50英尺。（圖作者提供）

波士頓文學之旅

2021-07-04 02:00
楊安澤（左二）的父母和哥哥參加他的大學畢業典禮。（陳玲銖提供）

楊母陳玲銖：若不是紐約太蕭條 楊安澤根本不想選

2021-07-04 02:00

超人氣

更多 >
川普15歲小兒子又長高了？目測超過200公分

川普15歲小兒子又長高了？目測超過200公分
重傷住院治療海地第一夫人 首度發表公開聲明

重傷住院治療海地第一夫人 首度發表公開聲明
海地總統遇刺案疑點重重 刺殺變拘提 隨扈竟不在場

海地總統遇刺案疑點重重 刺殺變拘提 隨扈竟不在場
Delta強襲 美連4天新增確診破2萬例

Delta強襲 美連4天新增確診破2萬例
日研究：接種疫苗者 約3.5%九天內出現「莫德納手臂」

日研究：接種疫苗者 約3.5%九天內出現「莫德納手臂」