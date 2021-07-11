新聞眼／還用木材蓋屋？ 該進化了

木材容易取得，造房速度快，是美國人最喜愛的建材。（美聯社）

隨著美國 西部迎來2021年的野火季節，各地甚至比去年還要乾燥，專家對於用木材建造的房屋十分擔憂。

《時代雜誌》報導，美國人喜歡用木材造屋，是世界上為數不多以木材為主要建材的地區之一。根據美國全國住宅建築商協會的數據，2019年建造的住宅，有90%是木結構的。儘管樹木在碳捕獲（carbon capture）與減緩氣候變化方面的重要性日增，美國使用的林產品比其他任何國家都多，不僅用於建築，還用於家具、地板和紙張。

隨著越來越多人重新裝修或建造新房，木材價格飛漲，造成木材短缺，一棟新的獨棟住宅的成本增加了3.5萬元。

「木材無處不在，但是時候進化了，」北加州 Gateway Builders公司總裁沃森說，1997年開始建造房屋的這家公司從去年開始使用木材以外的建材，現在他們與在2020年野火中失去房屋的客戶一起工作，21處重建地段中有19處使用了非木質建材。工人們放下錘子和釘子，換上固定鋼板用的氣動工具。不過，建材的改變可能需要一段時間，舊習慣很難去除。

全世界對木材的依賴在去年燒毀北加州大火中起了一定作用，這場大火燒毀了890萬英畝的土地。氣候變化使乾旱條件惡化；保留樹木，吸收二氧化碳和減少人類排放，是最具成本效益的減緩乾旱方法之一。今年1月，特斯拉創辦人馬斯克在推特上說，他將捐贈1億元用於最佳碳捕獲科技獎時，一個跟帖回答說，「祝賀發明森林的人。」

根據2015年發表在《自然》雜誌上的一項研究，每年全球約砍伐150億棵樹，自人類文明開始以來，全球樹木數量已經下降了46%。儘管如今大部分砍伐發生在巴西等開發中國家，騰出空間作為農田，但美國砍伐的樹木卻是世界上最多的，每年砍伐數以百萬計的棵，收穫周期比以往任何時候都要短。

「曾經有一段時間，伐木商以60年或80年周期來輪作砍伐樹木，」建築商羅迪說，他多年來一直在提倡少用木材，因為他是一名河流嚮導，在飛越美國西北太平洋沿岸時，看過砍伐之後的森林景觀。

私有土地占美國砍伐樹木的絕大多數。據全國森林所有者聯盟數據，2019年，美國約砍伐了780萬英畝的森林（相當於馬里蘭州的面積），土地所有者重新種植，以延續森林的活力。但是縮短的採伐周期對氣候有很大的影響，因為成熟和古老的森林比年輕的森林能捕獲更多的碳。

在被稱為「黃金海岸」的美國西北部太平洋地區，樹木儲存的碳比熱帶森林多，但古老的樹木因不斷砍伐而減少。川普政府解除了對阿拉斯加東加斯國家森林（Tongass National Forest）的保護，而東加斯國家森林是世界上最大的完整溫帶雨林之一，砍伐意味著森林的儲碳功能日減。

羅迪在各地建造了700多座鋼結構房屋，有時對碳排放的擔憂，並不是促使他減少對木材依賴的唯一原因。由於收穫季節較短，許多砍下的樹木不够堅固，無法製造出經久耐用的橫梁。取而代之的是，建築商設計了木材或定向刨花板（OSB），這種刨花板是通過將剝離的木製品黏在一起製成的。這種材料含有包括甲醛在內的化學物質，具有顯著的毒性，會惡化室內空氣品質。

在美西野火頻發地區，民宅受到威脅很大。（美聯社）

他說，由鋼和混凝土建造的房屋不會因濕度或水的破壞而變形，也不會吸引白蟻，這是夏威夷72%的獨棟房屋採用鋼框架結構的原因。根據鋼結構工業協會的說法，森林所有者認為，大規模地捨棄木材，實際上會損害環境；他們說，如果沒有樹木市場，土地所有者幾乎沒有動力繼續植樹，反而可能把他們的土地變成農田或房屋。

根據國家森林所有者聯盟的數據，美國每年大約種植10億棵樹。此外，NAFO發言人凱特•加托（Kate Gatto）表示，房屋結構裡的木材仍能儲存碳，雖然有爭論指出，一旦樹木砍伐作家庭用途後，它們究竟能儲存多少碳。

據估計，上個世紀砍伐的木材中，只有20%仍然是長期產品，其餘的都進入了大氣層。森林產品行業認為，捨棄木材將減少鋸木廠和製造業的就業機會，他們估計，與林業相關的企業提供了100多萬個就業崗位。此外，在美國1.23億私營部門工人中，約有700萬人從事建築業。

不過羅迪說，習慣用木材建築的人換成其他建材並不困難。雖然鋼結構房屋的宣導者說，通過節能，從長遠來看可以省錢，但會在初期新增多少建設成本還不清楚。羅迪估計用鋼建造一座房子，會新增大約3%的成本。鋼架工業協會表示，建造一座2120平方英尺的房子，用木頭和鋼建材分別要花費2萬8000元和1萬元；而全用鋼結構建造的房子，每平方英尺要多花1元。

但是加拿大一家生產預製鋼結構房屋的公司說，這種房屋建造成本比木屋高出10%左右。

美國的房屋保險 費率是世界上最高的，一些房屋火災的發生率也是最高的，房屋保險公司對用鋼或混凝土建造的房屋不給予折扣，即使在野火多發地區也是如此。事實上，他們經常要求房主在火災發生後迅速重建，以獲得賠償；因此用木材建造房屋很有誘惑力，因為這是建築商一直在做的事情，而且建材和工人供應充足。許多木材公司甚至為那些房屋被燒毀的客戶提供折扣。

森林生態學家德拉薩拉看著自己的家鄉俄勒岡州塔倫特（Talent）在2020年9月被大火蹂躪的重建過程，看到木頭房子從廢墟旁拔地而起，讓他感到擔憂。今年5月份俄勒岡州部分地區氣溫極高，超過97%的俄勒岡州異常乾旱，這些木頭房子如果遇上野火，後果不堪設想。

野火過後一片焦土，只剩下一排排石頭造的煙囪。（美聯社）

幾年前，加州索諾馬縣的建築師試圖用RSG面板幫助一群在2017年塔布斯野火中失去家園的房主重建房屋，然而，他們一個接一個放棄使用不易燃材料的承諾，因為承包商說，他們只有會用木頭造房子。

建築師伍德菲爾德說，在經歷了去年創紀錄的野火季節後，她發現人們對不易燃建材的興趣越來越大，但大多數建商仍然用木材建造房屋。她說：我們已經習慣了木材，因為它成本低，而且可以再利用；但現在木材愈來愈少，必須找到另一種建材。科學家們同意這一觀點，他們說現在是地球的關鍵時刻。最新報告說，如果全球不減少溫室氣體排放，到2040年，大氣將變暖2.7℃。

與此同時，對木材的高需求可能導致砍伐更多樹木，由於木材價格上漲，偷伐者今年在加拿大溫哥華島砍掉了至少100棵老樹。隨著大火在美西地區肆虐，商人正利用野火過後鬆懈的規定，從被燒毀的森林中清除老樹。

美國人喜歡用木材造房子，野火過後一片社區盡成焦土。（美聯社）

隨著今年野火季節臨近，木材公司正試圖說服西部各州，他們需要新增伐木量，以防止森林火災。科學證明的事實剛好相反，森林的稀疏會留下「碎片」，從而增加野火的强度。德拉薩拉說：人們想砍伐森林來封堵野火，這是行不通的。他的研究表明，伐木業是俄勒岡州最大的二氧化碳生產商。

由於野火風險極高，美西民眾得知保險公司不會承保自己的房屋時，促使他們尋找不易燃材料來保護自己的家園。全國房屋建築商協會資料顯示，由於美國南部颶風建築規範的改變，2018年至2019年建造的混凝土框架房屋數量增長了46%。混凝土框架房屋現在的市場分額是2009年的兩倍，當時的市場分額僅為5%。

北加州的酒廠已經被保險公司取消了火災保險，正在尋找木材的替代品。也許廣泛採用不易燃材料，還有一段很長的路要走。住在塔蘭特附近的史托特想用鋼或鋁框架建造一個新家，但他擔心，如果用不尋常的建材建造房屋，可能無法獲得房屋貸款。他正計畫用木頭重建，「野火再來時，肯定我的房子會被燒毀，到時候再造一個就是了。」或許這也是木造房子經久不衰的原因之一。