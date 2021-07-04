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楊母陳玲銖：若不是紐約太蕭條 楊安澤根本不想選

洪群超
楊安澤（左二）的父母和哥哥參加他的大學畢業典禮。（陳玲銖提供）
楊安澤（左二）的父母和哥哥參加他的大學畢業典禮。（陳玲銖提供）

「我一直對Andrew（楊安澤）說，當你有能力去幫助別人的時候，你應該盡量去幫，這樣可以守護你的好運。」目前遠隔重洋在台灣的楊安澤母親陳玲銖，隔海守望著兒子競選紐約市長的最後衝刺時刻。

「如果不是紐約市變得那麼蕭條，他根本沒有興趣出來選。」陳玲銖看著自幼就「開心且正向」的小兒子此次作為選戰領跑者被多方圍攻，頗為心疼，但也說，楊安澤一貫做事很認真，「那麼努力，一定想當選」，而最終結果不論如何，「這是命和緣分，他以華人身分出來選，顯示政治不能不是黑的就是白的，華人不能一點聲音都沒有；不管成不成功，至少幫下一代開了一條從政之路。」

楊安澤的父親楊界雄畢業於台灣大學物理系，來美留學並在IBM等大公司工作至退休，手握69個專利；母親陳玲銖則在紐約州立大學工作。「從小沒覺得他對政治有興趣。」陳玲銖說，和很多華人家庭一樣，政治並不是家庭生活中的主要話題，「我朋友的小孩，不是醫生就是工程師，楊安澤的哥哥也是醫生。」

創非營利組織 拯救失業

但楊安澤從小就展現和其他亞裔小孩不一樣的想法，「大學在布朗（Brown University）念政治和經濟，我想他認真就好了。結果畢業時我問他想幹什麼，他回答：writer, actor, CIA agent（作家，演員，中情局特工）。」陳玲銖笑稱，『我問他，那你打算怎麼過日子？他才說，「哦，那我去研究所念律師好了」。』

楊安澤法學院畢業後創業賺了不少錢，但2008年金融危機下，看到失業率猛增，甚至身邊很多朋友都失去工作。『他跟我說，「我很愛錢，但這個時候我最希望的是創造工作機會；如果失敗了，我頂多失掉一點錢和時間，這有關係嗎？」。』陳玲銖回憶楊安澤開始著手創立非營利組織「為美國創業」（Venture for America），「我覺得比他競選總統還難，一年做400多場演講，就帶著一位秘書全美到處跑，致力帶動底特律這類沒落城市創造就業。」

陳玲銖舉例說，曾經跟楊安澤在曼哈頓中城走時，他突然說「媽媽等我一下」，隨後走向一個街邊撿瓶子的人，掏錢給他，「他最看不慣一些很努力但卻不得溫飽的人，覺得這是整個體制的不對。」陳玲銖說，這也是促成他最終走出選總統這一步的一大原因。

想讓紐約變好 挺身而出

『2017年4月，他突然打電話給我，說「我睡不著覺，真的受不了川普」，還說「要不我搬離美國回台灣怎麼樣」。』陳玲銖說，當時自己對他說，『你中文都講不好，怎麼回台灣，他想了下說，「那我出來選總統」。』

陳玲銖表示，自己當時並沒有當真，直到夏天見到兒子時，「他告訴我，做了很多研究，還寫了一本書」；她說，楊安澤告訴她，他覺得全美國大概有十幾個人能真正改變美國社會，他去動員了好幾個，希望他們能出來選總統，結果沒一個人有回應，「Andrew說，好，你們不出來，我出來，至少我要把問題講出來」；『到了2017年8月，他告訴我已經辭職了，我知道「完了」，他是認真要選。』陳玲銖笑稱。

陳玲銖說，這次選紐約市長，也是楊安澤一以貫之的正義感和責任感促動，「一年前我回紐約，他忽然問我，你有沒有覺得紐約遊民越來越多？」陳玲銖說，楊安澤對紐約有獨特且重要的情感，眼見紐約一天天蕭條下去，又忍不住想挺身而出，「如果不是紐約變得這麼蕭條，他根本沒有興趣出來選市長。」

平常心看結果 不論輸贏

陳玲銖表示，不論此次競選成敗，她都為楊安澤感到非常驕傲，但也坦言，若他創下歷史當選，自己驕傲之餘也有所擔憂，因為紐約市長是個吃力不討好的工作，何況如今赤字嚴重，積弊已久，想做好實在太難，改變更是不容易，「Andrew是個很正直的人，認為不該做的事就一定不會做，他這樣會擋人財路，會得罪各種勢力。」

「他做事一貫認真，也很努力，這次競選一定想贏，也肯定會拚盡全力去做好；他是很開心很正向的人，紐約市應該也需要比較正向、開心且沒有包袱的人來當市長。」陳玲銖說，平常心看待結果，「他能出來選，對亞裔就有正面的效果，政治不能不是黑的就是白的，華人不能一點聲音也沒有。」

紐約市 楊安澤 台灣

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