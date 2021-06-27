新聞眼／虎頭蜂入侵 農業拉警報

農業專家把華盛頓州發現的大虎頭蜂屍首帶回研究。（美聯社）

今年6月間，科學家在西雅圖北部發現了一隻亞洲大黃蜂，這是美國今年發現的首隻「奪命大黃蜂」。繼亞洲鯉魚、亞洲天牛之後，這一外來物種入侵北美，已引起聯邦農業部 及相關部門的重視。

華盛頓州 和聯邦農業部的昆蟲專家說，出現在西雅圖北部斯諾霍米什縣的這隻大黃蜂，似乎與加拿大 和加拿大邊境Whatcom縣2019年和2020年發現的黃蜂沒有關連。

這種2英寸長（5公分長）的大黃蜂，華人稱為「大虎頭蜂」，原產於亞洲，對蜜蜂和本土大黃蜂構成威脅。雖然大虎頭蜂對人類沒有特別的攻擊性，但大虎頭蜂尾部有近0.6公分長的毒刺，可以輕易刺穿大多數人的衣服，並釋放出遠高於蜜蜂毒性的毒液，容易引起過敏反應，甚至是過敏性休克。反復螫傷雖然罕見，但大虎頭蜂的毒性足以讓人致命。

這種世界上最大的大黃蜂，對本土蜜蜂的威脅要大得多，因為蜜蜂除了產蜜之外，也是農作物授粉的重要媒介，所以農業部對大虎頭蜂的出現格外關注。一般蜜蜂大多無害，可是大虎頭蜂經常襲擊並破壞蜜蜂的蜂巢，將蜂巢內的資源拿來餵養自己的幼蜂，由於攻擊性強，即使只有幾隻大虎頭蜂，要在數小時內摧毀一個住有上萬隻蜜蜂的蜂巢也輕而易舉。華盛頓州立大學昆蟲系養蜂人柯比形容，大虎頭蜂攻擊蜜蜂時，就像是在卡通片裡有著巨大橘黃色臉孔的怪物，它們會把蜜蜂的頭部咬下來。

大虎頭蜂是如何從亞洲來到北美，目前尚不清楚，最普遍的懷疑是乘「坐貨船來的」。負責根除大黃蜂的聯邦農業部昆蟲學者斯文·斯皮奇格說，「全球化貿易的副作用之一，就是外來物種搭便車。」

華盛頓州一位居民在位於馬里斯維爾市附近家中草坪上發現了這只死亡的大黃蜂，並於6月4日向國家機構報告。昆蟲學者在6月8日前往檢驗，發現這是一隻雄性大虎頭蜂，而且屍體已經風乾了。

大虎頭蜂腹部有明顯橙色條紋。（農業部網站）

官員們說，大虎頭蜂在每年4月開始活動，昆蟲學者說新成長的雄蜂通常要到7月份才會出現。今年早在6月份就發現已死亡的大虎頭蜂，時間有些奇怪，而且這個標本異常乾燥，研判這是一隻上一季的老虎頭蜂，死亡後直到現在才被發現。

斯皮奇格說，這只大虎頭蜂腹部沒有橙色條紋，顏色與之前在北美採集的標本不同，很可能來自南亞的一個國家。

6月11日，昆蟲學者證實這是一隻大虎頭蜂。DNA測試顯示，這個標本似乎與在加拿大Whatcom縣發現的大黃蜂不是同一種群。

由於大虎頭蜂飛行時速約40公里，每日可飛行近100公里，要尋找確切的蜂巢位置相當困難。聯邦與州農業官員正在擴大調查，斯諾霍米什縣是否已經存在大虎頭蜂群落。

大虎頭蜂標本。（農業部網站）

農業官員準備該地區設置陷阱，聯邦農業部並已將大黃蜂列入檢疫性有害生物名單，使華盛頓州可以動用更多的資源來根除入侵物種。

農業部鼓勵民眾，對所有疑似入侵物種踴躍提出報告。2020年，在華州和加拿大確認的大虎頭蜂目擊事件中，有一半來自公眾。專家同時也建議華盛頓州居民，應該為大虎頭蜂的出現做好準備。一旦發現大虎頭蜂時，除拍照存證，最好儘快離開，千萬不要動手驅趕大虎頭蜂，以免遭牠螫傷。