居家避疫 為何並未帶來COVID-19嬰兒潮？

許多人開玩笑說，新冠病毒流行會帶來COVID-19嬰兒潮，事實上剛好相反。（美聯社）

一年多以前，當新冠病毒疫情 爆發，美國 大部分地區進入封閉狀態時，許多人猜測，把夫婦限制在家裡，除了看Netflix之外，幾乎沒有什麼娛樂活動——十個月後會出現COVID-19嬰兒潮；但迄今為止，情況恰恰相反。

據美聯社對全美國一半地區的初步資料分析，在新冠病毒爆發期間，許多州的出生率大幅下降。

疫情期間 出生率大降

就全美國而言，即使在愛滋病流行之前，每年新生嬰兒的數量即已下降，在過去十年中，每年緩步下降，幅度不到1%，究其原因是許多婦女延後生育，而且家庭規模較小。

來自25個州的資料顯示，2020年全美出生人口比2019年下降了4.3%。更能說明問題的是，與去年同期相比，2020年12月以及2021年1月、2月的出生率分別下降了6.5%、9.3%和10%——從2020年春季全美封閉後，已超過懷胎十月，但CODID-19嬰兒潮並未出現。

12月、1月和2月的出生人數加起來，比去年同期減少了4.1萬，下降了8%。哥倫比亞大學人口與家庭健康教授桑泰利說，當危機出現時，人們即使待在家中，也不會把「造人」放在第一位。

這項分析包括24個提出居民出生數據的州，以及加州；加州除提供該州居民出生的數據，還包括遊客的數據。

疾病防治中心預計將在今年晚些時候提出全國情况；但專家說，初步的出生數據與最終的數據相比，通常出入不大。美聯社的研究結果與布魯金斯學會和其他研究人員的預測相似，他們都預測今年的出生率會有相當大幅度的下降。

在2020年3月，當美國大部分地區居民被限制留在屋內時，有些人認為，夫妻在一起的時間更長，而一些女性可能會採取較少的避孕措施；就像大停電一樣，至少會在十個月後會看到生育率的小幅上升。

對住在加州范杜拉的巴薩馬諾維奇夫婦來說，情況比這更複雜。這對夫婦曾計畫在去年夏天生一個孩子，給他們的兒子西蒙作伴，但後來COVID-19病毒疫情爆發，全美陸續封閉。39歲的布萊恩說，這太可怕了，於是決定延後懷孕。

但是在去年初夏，隨著第一波疫情消退，這對夫婦改變心意，決定試一試。然後確診病例又開始激增，兩夫婦想要暫時擱置懷孕計畫，但為時已晚。7月初，妻子凱蒂已經懷孕了，小弗瑞茲在今年3月出生。

當然，2020年出生的大多數嬰兒都是在2019年受孕的，那時病毒還沒有在美國流行，所以這些數據在一定程度上反映了先前存在的下降趨勢。

但是，與前一年同期相比，2020年12月，在25個州中有23個州的出生率下降，只有阿拉斯加和懷俄明州除外。麻州和維吉尼亞州出生率甚至下降了11%；加州10%；佛州、伊利諾州、印第安那州和內華達州為7%。2021年1月，25個州中的許多州的降幅甚至更大。

34%婦女 少生或延後

儘管如此，住在緬因州的紐威爾夫婦說，他們在疫情爆發期間目睹生命如此脆弱，因此決定要個孩子，而且周遭這樣的夫婦不在少數。

這對夫婦於2020年1月結婚，最終被迫在家工作，他們發現居家工作也有好處，能讓他們在照顧孩子方面有更大的彈性，他們的兒子曼紐爾在兩個月前出生。

馬里蘭大學的社會學者科恩密切關注整個大流行期間全美生育的變化。他不僅發現出生率有所下降，而且在網上搜索懷孕和性相關話題的人也越來越少。

進一步研究發現，34%的美國婦女已經決定減少生育數量，或者延後生育計畫。這不僅僅是在美國出現的現象，在義大利、法國、德國、西班牙和英國出生率也出現同樣情形。

南加州大學 社會學教授哈夫波斯特說，當然預計會出現反彈，但不太確的定是，繁榮是否有助於抵消蕭條。

新冠疫情不止影響家庭生育，也影響了試管嬰兒。為了防止病毒傳播，許多生殖醫學診所延後了治療周期，並在2020年停止接受新患者。《人類生殖雜誌》發表的研究引用了約1萬人的數據，發現從30歲以下到42歲之間的患者，都經歷了6到12個月的延遲。

雖然許多人開玩笑說，2020年可能是生孩子的最佳時機，但這場大流行似乎將對出生率產生持久影響。布魯金斯學會說，在Covid-19流行期間，美國出生的嬰兒將減少30萬左右。