美洲瑪雅人曾到過古蜀國交流？ 三星堆遺址掀話題

文物考古專家在三星堆遺址考古發掘現場查看三號「祭祀坑」。 （新華社）

今年3月底，中國 考古界把近兩年來在三星 堆一帶新發現的六座「祭祀坑」出土的金面具殘片、鳥形金飾片、金箔、彩繪眼睛銅頭像、青銅神樹、象牙、牙雕殘件、玉琮，以及玉石器等500多件文物，發表了整理和研究的初步報告。它包括了金面具、青銅器、古象牙、古絲綢殘留物、玉琮、木盒，以及三足鍋陶器等七個焦點。除了玉琮（祭器）、木盒和陶鍋原屬商王朝中原文化之外，餘者均為外來的。美洲的印第安瑪雅（Maya）文明與中原文化的交流問題，又引起大家的興趣。

三星堆遺址考古發掘現場五號「祭祀坑」出土的殘缺的金面具。(新華社)

同一祖先說 遭圍剿

張光直（1931-2001）教授在《中國古代文明的環太平洋的底層》一文說：「中國文明與中南美洲文明，實際是同一祖先的後代在不同時期，不同地點的産物，可以叫瑪雅—中國文化連續體。」此一席話，幾乎揭開了中華文化「外來說」的議題，曾引來一些人的圍剿，害得他連忙解釋道：「兩者闗係是平行而非先後繼承的。」

印第安人的瑪雅文化，是美洲歷史既神祕也不神祕的一個課題。神祕的是，它從何處來？為何消失？不神祕的是，考古學界對它經常有新發現。尤其是近年來，利用尖端的光學雷達（LiDAR）技術，在空中「繪製」地形圖（Topographic Map）。飛機裝置光學雷達和GPS掃描器，以數位方式空拍「移除」地面上的障礙物。亞熱帶一大片的原始森林，都被看光而畢露無餘了。

去年6月初，《自然》（Nature）雜誌報導，坐落在瓜地拉馬境內Aquada Fenix地方，最近發現西元前1000至800年的瑪雅古建築物。高度1400公尺，寛400公尺，全用泥土修建。周沿有九條大型堤防，又跟蓄水池相連。Arizona大學考古系豬俁健（Inomata Takeshi）教授指出，這個巨大長形隆起的平台，乃祭祀盛會的舊址；是目前發現的瑪雅文化最早的文明大型建築體。考古學研究的方法，從傳統的地上建築物進入地下的水利設備，這是一個突破，也正是將來研究的新趨勢。

三星堆博物館裡的「戴金面罩青銅人頭像」。該文物於1986年從三星堆二號「祭祀坑」出土。(新華社 ) 這是在南美宏都拉斯瑪雅文明廢墟發現的青銅面具。（Getty Images）

文化連續體 獲證明

一般的說法是，四、五萬年前，印第安人越過白令海峽，從亞洲到美洲。冰河解凍後，他們回不去了，只好落土美洲。大約5000年前，瑪雅人出現在墨西哥南部太平洋沿岸地區，他們從漁獵進入農耕，孕育了瑪雅文化。有些學者把他們的歷史簡明地分為前（西元前16至西元3世紀）與後（4至8世紀）兩期，代表「興」和「盛」兩個特徵。之後，瑪雅文化突然消失，造成美洲歷史上的一個謎。

至於《梁書》和《南史》兩書，《東夷列傳》之中，均將「倭國」與「扶桑國」分章記錄。前者是日本，只說「在帶方東大海內」，而扶桑國則有「在大漢國東二萬餘里」之遙遠。證明墨西哥（扶桑國）跟亞洲大陸早有交通，這又是另一個論題了。

其實，張教授說的「瑪雅—中國文化連續體」，可以從三星堆發掘的文物獲得證明。《漢州發掘簡冊》一書，記載1929年春天，四川廣漢鴨子河南岸三星堆玉石器的考古工作。接著，內戰外患，30多個年頭被耽擱了。到了1963年，馮漢驥教授率領的四川考古隊再度出發。他們終於揭開了三星堆文化圈的基本容貌，判斷此地極可能是古代蜀國的一個都邑中心。「三星堆博物館 」因而建立。五年後，又發現藏有金屬器物的「金沙遺址」，被認定為三星堆的末期文化。而今，成都蘇坡鄉金沙村另有「金沙遺址博物館」。

三星堆風格 大不同

近幾年來，瑪雅文物曾經多次在中國展覽，同時，《中國失落的文明：神祕的三星堆》（China's Lost Civilization, The Mystery of Sanxingdui）亦於2014年秋天，在美國加州橙郡寶爾博物館（Bowers Museum）展出，接著又到其他城市巡迴。只要看到那些展出文物，就會自然把瑪雅和三星堆聯想在一起。它們絕大多數屬於青銅器，而缺少中原常見的鐵器。其中假面具、祭祀器皿，和佩身裝飾品之類，造型設計及鑄製技術，皆甚奇特而精湛。至於正坐或跪姿人像、銅鑄人型、戴金面罩人頭、獸首人身，與縱目人像等等，形貌特徵全然不屬於漢民族的類型。同時展出的還有金沙遺物，金質面具、鳥環、神杖各種飾品之外，又有很多貝殼和象牙，形象和風格跟中原一帶迥然不同。

英文方面的資料，我要提出《前哥倫布時期》（Pre-Columbiana, a Journal of Long-Distance Contact）史學雜誌，作為參考。2016年9月，它推出一份三期（第5卷4-5號及6卷1號）合刊本。有兩篇是比較瑪雅日曆和中原黃曆的文章，指出兩者頗多相似之處，推定美、亞兩洲早有接觸與交流。豈不是也證實了張教授的論點？

兩文作者姓名雷同：凱利（David H. Kelley）與凱利（David B. Kelley）教授，只是巧合。早在1980年，H凱利在加拿大卡加里大學（University of Calgary）任教時，撰成《瑪雅曆法中的亞洲元素》（Asian Components in the Invention of the Mayan Calendar）一稿。因為篇幅過長，理論太新，沒有發表的機會。他認為中國「五行」觀念和「十二生肖」日期的代表，瑪雅日曆也有同樣用法。代表狗、猴的日子相同；只是虎換成豹（Jaguar），龍變為鱷魚，那是自然環境差異而造成的。再者，玉兔和月亮互為對應。他寫道：「兔的屬相，由月亮女神Mayahuel掌管，傳說這位女神用毒仙人掌釀製成有益的龍舌蘭酒。」豈不像是我們的神話傳說？同時，他又對比希臘、印度和其他文化的曆法，發現形式上雖多不同，實質上的特徵還是相似的。

日本昭和女子大學B凱利教授，利用加州理工大學（Cal Tech）伊魯特（Denis Elliott）教授研製的分析軟體InterCal，撰寫《中國和中美洲日曆日期比較研究》（Comparing Chinese and Mesoamerican Calendar Dates）一文，發現瑪雅曆法日期的聯繫規律符合五行理念。舉例說，假如瑪雅曆法原始日期是西元前3114年8月11日，我們就可以清楚看出金木水火土的循環對應元素。

這是在位於四川省廣漢市的三星堆博物館拍攝的1986年出土於三星堆1號「祭祀坑」的金面罩。（新華社） > 這是瓜地馬拉出土的瑪雅時期玉面具。（Getty Images）

文化同滅絕 留遺憾

三星堆和金沙文明一度存在是事實。古蜀國舊址的推測說法，也沒人提出異議。但是，他們的歷史發展，沒有人能講清楚。漢朝揚雄撰《蜀王本紀》一書，記載歷代蜀王傳說故事。到了晉代，常璩又作《華陽國志》，分敘蜀國及其他西南地區的歷史地理與風俗文化。兩書早已亡佚。詩仙李白《蜀道難》一詩，就有「蠶叢及魚鳧，開國何茫然？爾來四萬八千歲，始與秦塞通人煙」之句。明代鄭樸搜集散見於古籍的資料，輯成現在我們看到的《蜀王本紀》一冊，列舉稱王者最早是蠶叢，經歷柏灌、魚鳧、杜宇等很多人，傳到最後的開明，一共有3萬4000載。杜宇失國流亡異域，死後魂魄化鳥，成爲「杜鵑啼血」的典故。又說，他們「不曉文字，未有禮樂」，此話對三星堆文化的敘述，實甚吻合。

黃河流域一向被認為中華文化發源地。三星堆文化的出現，加上早已聞名的寧波「河姆渡文明」和杭州「良渚玉器」，以及遲至1958年被掘出的湖南「彭頭山遺跡」等等，才讓人認清長江流域同樣是中華文明的母體，又被評為上世紀一項世界考古的重大發現。令人想到遠古時代，種族、文化、社會可能早已互通交流，形成多元了。因為沒有文字流傳，他們從商朝中葉到東晉末年（西元前13至後4世紀）長達1700多年的歷史，一片空白。曾經一度很活躍的印第安瑪雅文化，在第九世紀時也突然消失了。

從瑪雅的雕刻石碑遺物，可以看到他們用的也是象形文字，結構甚至比漢字還要複雜；可惜沒有繼續發展，無從持久流傳。三星堆出土的金杖等器物，是文字、圖畫、或宗教符號，不得而知。東方古蜀國和西方瑪雅兩個文化遭受同樣的命運，留給我們同樣的遺憾。際此21世紀高科技年代，有人辯說影像可傳，文字無用。不過，對瑪雅文化的研究，挖掘和「空拍」更多古物之外，正像兩位凱利教授比較不同曆法一樣，還要在研究原始文物的功夫繼續下去。有朝一日，學者們或有機會完成像上世紀中央研究院董作賓教授（1895-1963）利用大量甲骨資料寫出《殷曆譜》那般成績。