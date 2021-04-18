長賜號太大擱淺？船愈造愈大 貨櫃輪噸位戰何時休

「長賜號」體積龐大，拖船緩緩引導它前行。（美聯社）

3月底，懸掛巴拿馬國旗的貨櫃（集裝箱）輪「長賜號」（Ever Given）卡在蘇伊士運河 ，數十艘遠洋巨輪被堵在運河兩端。雖然在「長賜號」脫困後，海上運輸很快開始紓緩，但全球最大的運輸公司馬士基（Moller-Maersk）說，全球供應鏈 的中斷和積壓，可能需要數周甚至數月才能紓解。

長賜號 壓垮重要水路

長賜號全長1300呎（約400公尺），相當於紐約帝國大廈橫放在海上，能載運2萬個標準貨櫃（Twenty-foot Equivalent Unit，TEU，標準箱），巨輪橫卡在蘇伊士運河的畫面傳遍全球，許多人不禁聯想，這麼多龐然大物穿行運河，恐怕才是造成擱淺的原因。

「長賜號」擱淺，卡在岸邊的黃沙中。（美聯社）

馬士基公司表示，現在將蘇伊士發生的一切，歸咎於長賜號的船體過大，還為時過早。該公司技術長勞爾森說，超級貨櫃輪已經存在多年，並且多年來穿越蘇伊士運河一直沒有發生問題。

1869年，蘇伊士運河開通時，第一艘駛過整條運河的是英國皇家海軍「新港號」，長145英尺，在當時是一艘很先進的船，幾十年後改名被派往北極，探索北冰洋航線；但以今天的標準來看，它就是一艘「小船」。

2015年，蘇伊士運河開闢了第二條航道，使雙向交通更加便利，但運河是否準備好迎接未來的巨輪，目前看來仍存在爭議。

20世紀90年代，隨著世界貿易的不斷擴大，船東們加快了採用大型船舶的步伐。在過去25年中，最大的貨櫃輪的規模翻了兩番。根據運輸數據公司Alphaliner數據，全球貨櫃船隊擁有133艘超級巨輪，每艘可運載1萬8000個至2萬4000標準貨櫃，另外還有53艘船已下單訂購。

「長賜號」船體龐大，橫亙在蘇伊士運河，阻斷往來交通。（美聯社）

馬士基公司執行長表示，貨櫃巨輪愈造愈大，是應運需求而生。勞埃德公司執行長詹森說，貨櫃巨輪比一般貨輪更高效、更環保。據世界航運理事會（World Shipping Council）估計，超大型現代貨櫃輪的能效是鐵路的2.5倍，是公路的七倍。

航運分析師 一致認為，頻繁擴建的蘇伊士運河應該能够容納如此大型的船隻。然而，最大的貨櫃輪已經達到了極限。船上貨櫃堆得很高，使它們更容易受到強風的影響。另一方面，超量堆放的貨櫃也增加流體的强度，使巨輪難以在港口和運河等狹窄的空間內移動。

大型船 主導全球航運

儘管巨輪面臨種種不便，但是大型船舶仍然主導全球航運。根據聯合國經濟合作與發展組織下屬的國際運輸論壇的數據，在80年代的十年中，貨櫃輪的平均運力增長了28％。在1990年代，貨櫃巨輪的容量再次增長了36％。然後，在2006年，馬士基的巨型新船Emma Maersk下水，該船可容納約1萬5000個貨櫃，幾乎比其他船隻多70％。

大船趨勢迄今沒有縮小的跡象，隨著對海運能力的需求達到歷史最高水準，自2020年底以來，已新訂購了400多艘貨櫃輪，總計363萬個標準貨櫃。航運學者萊文森形容，貨櫃輪在這段時間的巨大飛躍，猶如軍備競賽。

如今，最大的超級貨櫃輪可以容納多達2萬4000個貨櫃，一個標準的20英尺長的鐵盒子，可以容納兩輛中型SUV或足以在百貨公司裡裝滿一到兩條走道貨架的農產品。如果把船上20英尺長的貨櫃不疊放的連結在貨運火車上，足以延伸90英里。然而，對於船隻是否超出了支撐船隻所需的基礎設施，業內存在爭議。

勞埃德公司發言人塞弗特為超級貨櫃輪辯護說，超大型貨櫃船（ULCV）能夠載運大量貨物，往來全球，效率極高。他質疑說，在海洋或運河中究竟是高效還是低效的船隻，對安全或環境的衝擊更大。

首先，營運一艘2萬個標準貨櫃的船舶要比營運兩艘1萬個標準貨櫃的船舶便宜。它也更環保：船舶越大，每個貨櫃的單位排放量更少。

但是船舶愈造愈大是有代價的，為了讓更大的船隻通航，巴拿馬運河在2016年進行擴建，耗資超過50億美元。

各港口 捲入軍備競賽

各港口和碼頭也捲入軍備競賽，競相購買新設備。美國西雅圖或塔科馬港停靠過最大的貨輪是「富蘭克林號」，載運量達1萬8000個標準櫃，但該船僅於2016年泊靠過一次；該港平常最多可停靠1萬5000個標準櫃的巨輪。本月，加州奧克蘭港豎起了3台1600噸重的起重機，用一位港口主管的話來說，這將使它「能接納最大的船隻」。

資深分析師提德曼認為，儘管港口為容納大型船舶下了血本，但並不見得能獲得回報。「大船節省的好處幾乎全由承運人享受，他們一直處於主導地位，船愈造愈大；而由碼頭、港口，甚至納稅人埋單。」

購買和維護巨輪非常昂貴，而那些負擔不起這些費用的託運人不得不尋找擴大自身規模的方法。一些公司合併，另一些公司加入了聯盟。但是，對於更大的船舶而言，甚至對於貨櫃運輸線路本身的爭論，可能最終正在消退。這一概念在經濟學上被稱為「收益遞減法則」。

2015年國際運輸論壇關於大型船舶的報告說，一方面，建造更大船舶的好處往往會隨著每一巨輪的增長而縮小。報告指出，可以裝載1萬9000個貨櫃的巨輪在裝卸所節省的費用，是以前擴大船舶規模所節省的費用的四到六倍。而且，大多數節省的錢來自更有效益的船用發動機。

1956年蘇伊士運河發生事故，河道還顯得十分寬敞。（美聯社）

船愈大 經濟效益遞減

但是隨著船隻愈來愈大，經濟效益的增幅愈來愈少。更大的船舶停靠的港口更少，而且它們也更難填滿，需要支付更高的保險費用，並且在出現問題時（例如，長賜號在蘇伊士運河擱淺），對供應鏈構成更大的威脅。

新冠疫情為全球經濟按下暫停鍵，全球供應鏈運行緩慢；如今經濟全面重啟在望，超級貨櫃輪升火待發，好在隨著貨櫃輪愈大，邊際效益遞減，專家認為，超級巨輪不會無限擴大，對於全球的運河和港口來說，毋須隨之無限擴建，也能鬆一口氣。