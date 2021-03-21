「我們不知道的生命形式」 就在泰坦星？

這張示意圖描繪土星衛星泰坦地表的湖泊，由甲烷和乙烷等液態碳氫化合物組成。（路透）

除了火星以外，太陽系裡還有其他星球可能有生命。

歐羅巴 冰層下可能有海

法新社與英國廣播公司（BBC）報導，400年前義大利 天文學家伽利略發現的木星衛星「歐羅巴」，表面冰層厚達數千公尺，卻噴出水蒸氣柱，科學家認為下方可能有海洋，水量可能是地球所有海洋水量的兩倍。科學家猜測，表面冰層保護著這片水域和其中所有生命，免受太空 輻射和小行星撞擊。

歐羅巴的地下海洋潮汐可能在海水和海床岩石之間製造化學反應，從而創造出能量。

在太陽系中尋找生命 製表／李京倫

美國太空總署（NASA ）說，歐羅巴「可能是太陽系裡除了地球以外，最有希望找到目前適合生命的地方」。人類未來探索歐羅巴的任務包括NASA的「歐羅巴快船」和歐洲太空總署的「木星冰月探測器」。

恩科拉多斯 會噴水蒸氣

另外，土星被冰層覆蓋的衛星「恩科拉多斯」也比較有希望找到生命。NASA探測器「卡西尼號」2004年到2017年繞著土星運轉，發現恩科拉多斯表面間歇噴出水蒸氣。

2005年，卡西尼號發現，恩科拉多斯地表間歇噴出冰水微粒和氣體，速度約為每小時1290公里。這些微粒和氣體在恩科拉多斯周圍形成顆粒細小的冰塵，也是土星環的組成部分。

歐羅巴和恩科拉多斯噴出的水柱顯示，它們的內部可以支撐液態海洋，不是由太陽加熱，而是由衛星軌道上行星引力產生的潮汐加熱。

2019年6月發表的一項研究估計，恩科拉多斯海洋約有十億年歷史，另外有人認為可能有數十億年歷史，有足夠時間讓生命進化。

歐羅巴和恩科拉多斯的海洋都被認為是鹹的，含有氯化鈉，就像地球上的海洋一樣。

此外，液態水和海洋下的岩石地函很可能相互作用，意味海洋深處存在著有趣的化學反應，科學家認為這種化學反應是地球上出現生命的關鍵。例如，卡西尼號探測到恩科拉多斯的水柱中含有複雜的有機分子，意味恩科拉多斯海床有熱液噴口。

在地球深海中也有類似的噴口，在那裡岩漿與鹹水交匯，提供熱量、化學物質和有助於複雜化學反應的基質。一些科學家認為，要讓生命在地球上出現，需要複雜的化學反應。

此外，在地球海洋深處，幾乎沒有陽光，就像木星和土星衛星的地下海洋一樣，但這並不意味沒有生命，事實上，地球深海噴口充滿生命。

不過，目前人類並未安排探索恩科拉多斯的任務。

泰坦 濃厚大氣層引關注

土星另一個衛星「泰坦」是太陽系裡唯一已知有濃厚大氣層的衛星，引起科學家關注。

卡西尼號發現，泰坦有雲、雨、河流、湖泊和海洋，卻是由甲烷和乙烷等液態碳氫化合物組成。如果有生命存在，它將依賴甲烷而非水。

NASA「蜻蜓」任務將於2026年發射，2034年到達泰坦。NASA曾說，泰坦若非毫無生命，就是有「我們不知道的生命形式」。