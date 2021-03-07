新聞眼／擺脫疫情創傷 自我檢測心理健康

疫情下隔離措施，很容易讓人陷入孤獨與焦慮。（美聯社）

隨著新冠疫情 在全球蔓延，世界進入後疫情時代，其所引發的抑鬱、焦慮、壓力等精神健康問題會在人群中越來越凸顯。專家們也呼籲心理學界和醫療服務行業，需要高度重視並盡力準備足夠的資源以應付民眾的需求。

這裡向大家介紹兩個簡便易行的工具可以定期監測自己的情緒狀況，以便決定是否需要採取何種措施加以干預以保持自己精神情緒的健康。

Holmes & Rahe壓力測試表

兩位心理學醫生Thomas Holmes和 Richard Rahe在上世紀60年代通過對5000個病例的追蹤探究人遭遇壓力事件和其在兩年內的健康狀況之間的關係。他們發現情緒壓力和身體健康關係密切，其中影響健康最嚴重的情緒壓力事件是配偶死亡，依次為離婚、分居、判刑等。他們的研究成果形成了Holmes& Rahe壓力測試表，用於量化評估壓力。

如果總分低於150分，則意味著當前生活變化相對較小，也就是說其所可能引起的壓力情緒問題也較輕微。如果總分在150分到299之間，則代表今後兩年中，有50%的可能因情緒壓力而引發健康問題。如果總分在300分以上，因此而引發健康問題的可能性則上升到80% （Holmes & Rahe, 1967）。

DASS-21情緒自測表

DASS分別代表憂鬱、焦慮、壓力和表的四個英文單詞的開頭字母。 通過對表中的問題自我衡量打分，可以用五到十分鐘時間評估個人對這三種情緒問題的嚴重度（Parkitny & McAuley, 2010）。

D=depression(抑鬱), A=anxiety（焦慮） S=stress （壓力）and S=scale（分值）

該表源自澳洲 新南威爾士大學的研究成果，被翻譯成多國文字，12歲以上都可使用，不受年齡、性別、種族限制。共包含42個有關情緒問題的表徵，在診所使用時被簡化成21個問題；所以分值結果需要乘以2。

其中1, 6, 8, 11, 12, 14, 18屬於壓力的指標；2, 4, 7, 9, 15, 19, 20屬於焦慮的指標；3, 5, 10, 13, 16, 17, 21屬於憂鬱的指標。將總分相加後乘以2為最後結果。評判標準如下：

特別是在疫情期間，建議大家可以用以上表格每周評估自己的情緒狀態，如果結果顯示有重度的抑鬱、焦慮或壓力問題，則需要諮詢心理醫生或看精神科醫生以尋求幫助。

人們已經習慣了用溫度計測量體溫來健康身體的健康狀況，以上自測表可以作為個人衡量心理健康的小工具，就如同體溫計一樣可以隨身攜帶，使用方便。

（阮建如畢業於賓夕法尼亞大學醫學院，曾擔任西北大學醫學院教授多年，他的專長是內分泌和臨床藥學。在多個製藥公司主持研發工作期間，參與治療焦慮、抑鬱、骨質疏鬆、高血壓 、疼痛相關藥物發開發。

阮醫生在行醫的40餘年間，接診過大量情緒問題成年患者，經常使用Holmes & Rahe壓力測試表和DASS（Depression, Anxiety, Stress, Scale）情緒自測表為門診患者測試心理健康狀況。經測試顯示有焦慮或抑鬱症狀的病人，給與相應治療。）

●參考文獻：

Holmes, T. & Rahe, R., 1967. Holmes-Rahe Social Readjustment Rating Scale. Journal of Psychosomatic Research, Volume II.

Parkitny, L. & McAuley, J., 2010. The depression anxiety stress scale (DASS). J Physiother, 56(3), p. 204.