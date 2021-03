新聞眼／治療疫情精神創傷 一籃子非藥物手段

瑜伽有助民眾在疫情期間心理健康。(美聯社)

邁入2021年,新冠全球大流行不但沒有放緩跡象,而且全球多個國家出現了傳染力更強的新病毒變種,給疫苗的有效性帶來更多的不確定因素。曠日持久的疫情 將會引發更為廣泛的情緒壓力和精神健康;然而,在疫情暴露出普遍匱乏的醫療資源中,精神健康方面的醫療資源更是短板。亞裔人口因文化或個人經濟條件的局限即便出現問題也不願意就醫。除了前面提到的自我情緒問題檢測 小工具外,下面再介紹幾個針對抑鬱症的非藥物幹預途徑。

2009年加拿大情緒與焦慮治療協會(CAMNMAT)發布了治療焦慮癥非藥物手段的指導,2016年又根據臨床跟蹤數據予以更新。其推薦的方法包括鍛煉和冥想,以及天然保健品。這裡逐個介紹幾種不同方法的利弊。

聖約翰草St. John's Wort

聖約翰草作為草藥已有幾百年的歷史。其抗抑鬱治療建議用量為每天500到1800mg,需要持續4到12周(Ravindran, et al., 2016)。各大保健品網站均有出售,成分為300mg的每顆單價為0.19元。其服用副作用有頭痛、皮膚過敏、腸胃不適、光敏、口乾。有報告顯示,當與抗抑鬱藥物同時使用時會出現血清素綜合症,輕躁狂(Ravindran, et al., 2016)。因此,聖約翰草可以在給輕到中度抑鬱患者作為單一治療手段。

Omega-3 Fatty Acids脂肪酸

俗稱魚肝油,這種成分存在於深海魚類,某些堅果和種子中。最常見的兩個成分時EPA和DHA。建議用量是每天3g,持續服用4到16周(Ravindran, et al., 2016)。各大保健品網站均有出售,成分為300mg的每顆單價為0.14元。有研究顯示,以EPA為主的配方比DHA在抗抑鬱治療上效果更佳(Ravindran, et al., 2016)。其服用副作用有腹瀉、惡心,吞服時略帶魚腥味。極少量報告有引發狂躁(Ravindran, et al., 2016)。因此,可作為輕到中度抑鬱患者的單一治療方法,或者中到重度的抑鬱患者的輔助治療。

DHEA:調節神經內分泌

它是由腎上腺皮質分泌的一種荷爾蒙。它用於調節神經內分泌,免疫平衡。建議用量為每天30-450mg,需要持續服用6到8周(Ravindran, et al., 2016)。服用副作用有毛髮增多、對肝臟損傷、皮膚痤瘡、血壓增高、引發狂躁。用量提高會增大風險,比如前列腺炎、乳腺癌發病概率增高(Ravindran, et al., 2016)。成分為50mg的每顆單價為0.17元,各大保健品網站都有出售。

體育鍛煉:幾無副作用

體育鍛煉的好處是簡單適用,對抑鬱患者很少有副作用。有氧或無氧的運動均可使用。通常需要持續九周以上,每周三次,每次30分鐘有專人指導的中到大運動量的鍛煉方有效。根據對單一鍛煉以及與藥物或心理咨詢聯合治療的輕至重度患者跟蹤研究顯示,體育鍛煉和藥物治療或心理諮詢同等有效。因此,體育鍛煉是輕至中度抑鬱患者的首先單一治療手段。也可以是中至重度抑鬱患者的聯合治療手段之一。

瑜伽:追求身心靈平衡

源自古老的印度的瑜伽追求的是身、心、靈的平衡。瑜伽鍛煉需要持續2至3個月,每周2到4次。研究顯示,瑜伽結合呼吸控制和冥想,比單一的身體動作有更好的效果。相關副作用報導較少,這和患者的身體基礎健康狀況有關。少量案例顯示冥想引起失眠和精神疾病,過度抑或不當的瑜伽鍛煉有引發冠狀動脈阻塞和蓮花神經損傷的風險。因此,瑜伽可以作為輕至中度抑鬱患者聯合治療的輔助手段。

光照療法:簡便易行

光照療法簡便易行,可以在家中通過螢光燈箱來實現。通常建議採用10,000 Lux光照度。每天早上照射30分鐘,持續六周以上,通常1到3周見效(Ravindran, et al., 2016)。常見的副作用有眼鏡疲勞、頭痛、激動、惡心和鎮靜(Ravindran, et al., 2016)。光照療法可以是季節性抑鬱患者的首選單一療法,也是其他輕至中度抑鬱癥聯合治療的選擇之一。

針灸:數百年的智慧

針灸作為醫療手段在亞洲國家有著幾百年的歷史。它對慢性疼痛、消化系統、肌肉和骨骼的疾病均有較好療效。針灸治療通常覆蓋一系列穴位,每次治療20到30分鐘,一個療程為10到30次,然後頻次放緩,可以從每天調至每周(Ravindran, et al., 2016)。

(阮建如畢業於賓夕法尼亞大學醫學院,曾擔任西北大學醫學院教授多年,他的專長是內分泌和臨床藥學。在多個製藥公司主持研發工作期間,參與治療焦慮、抑鬱、骨質疏鬆、高血壓 、疼痛相關藥物發開發。

阮醫生在行醫的40餘年間,接診過大量情緒問題成年患者,經常使用Holmes & Rahe壓力測試表和DASS(Depression, Anxiety, Stress, Scale)情緒自測表為門診患者測試心理健康狀況。經測試顯示有焦慮或抑鬱症狀的病人,給與相應治療。)

●參考文獻:

Ravindran, R. V., Faulkner G, Ortiz, A.& McIntosh, D., 2016. Canadian Network for Mood and Anxiety Treatments(CANMAT)2016 Clinical Guidelines for the Management of Adults with Major Depressive Disorder. The Canadian Journal of Psychiatry, pp.576-587.