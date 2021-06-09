政治領袖發表煽動演說 是不是受憲法保護的言論自由？

川普在白宮外面，鼓勵抗議者到國會去討回公道。（美聯社）

美國建國先賢傑佛遜曾說：「言論自由是民主制度的基石。」

民主制度的運作靠選舉和投票，欠缺自由思想和政見的表達，便欠缺人民投票時的選項，也就是違反民主的真諦。

不是絕對而沒有限制

1789年制訂的憲法，第一修正案便保障人民言論自由。但言論自由不是絕對而沒有限制的。犯罪意圖的表達、教唆或煽動犯罪，不是受保護的言論。

政治領袖對聚集的群眾，發表煽動性的演說，引起情緒激動，是不是受憲法保護的言論？考驗言論自由，應該用什麼標準？

抗議者衝進國會，阻撓議事。（美聯社）

清晰而立即的危險

一、「清晰而立即的危險」——（Dennisv.UnitedStates (1951)）

1790年代國會曾制訂《反煽動法》處罰反政府的言論。後來法院判那部法律無效。19世紀的百年之間，美國便不再有控制言論的法律，一直到1917年第一次世界末期和俄國革命出現共產黨之後，美國國會再制訂《反煽動法》和《間諜法》，預防共產黨和德國人顛覆美國政府。

1918年有五個俄國出生的英國人，在紐約書寫和印製傳單，呼籲人民反對美國在歐洲戰場繼續進行第一次大戰。美國政府將他們拘捕和起訴，法院並判他們各20年徒刑。罪名是違反《間諜法》——書寫、印製、散發傳單，企圖影響美國百姓參軍，及反對美國政府在戰時的政策。案名是Abrams v. United States, 250 U.S. 616 (1919)。

被告阿伯侖（Abrams）被判重刑後，上訴至最高法院，指美國政府起訴和處罰他們，違反聯邦憲法保障的言論自由。

開庭審理之後，最高法院九位法官，七票對二票通過，維持下級法院的原判，確定阿伯侖和另四位被告的徒刑。最高法院認為，五個被告都是「叛徒」、「革命份子」、「無政府主義者」。他們承認這些行為的意圖，是慫恿青年不要參軍，並譏諷美國總統是懦夫，因為他不干涉正在俄國進行的共產黨革命。因此下級法院沒有誤判，而《間諜法》也未違憲。

這項判決引發著名的大法官荷姆斯（Justice Holmes）強烈反對。他針對阿伯侖五人散發的兩份傳單，一份譏諷美國總統是懦夫，另一份反對美國參加第一次大戰。荷姆斯這樣寫道：「語言與後果之間，必須有因果連貫的關係。一個人表達語言，因為他有主觀的意圖。主觀的意圖經過語言，有時會產生必然的後果，但有時不一定產生必然的後果。……法律不能處罰語言的表達，除非語言的後果，必將引起清晰而立即的危險（“……clear and present danger.＂）。」

阿伯侖的兩份傳單，並沒有構成「清晰而立即的危險」，所以荷姆斯大法官認為下級法院不應判他們犯罪。

荷姆斯的反對意見，雖是少數意見而並非最高法院在本案中的判決主旨，卻成為後世所稱譽和遵從的標準，那就是：政府不應阻礙或處罰個人的言論，除非言論表達的結果，必然會產生「清晰而立即的危險」（Whitney v. California, 274 U.S. 357 (1927)）。

阿伯侖案和同時期類似的幾項判決，受到第一次世界大戰時美國社會恐慌，仇恨德國，恐懼蘇俄的心態的影響。幾年以後，最高法院在一系列的新判例中，理性地採納荷姆斯大法官的標準，「清晰而立即的危險」，成為憲法原則，適用於裁判言論自由的爭訟。

受到鼓動的抗議者攻擊警察，衝進國會。（美聯社）

煽動立即的非法行為

二、「煽動立即的非法行為」——Brandenburgv.Ohio；Texasv.Johnson

甲、「布蘭登保」案—— Brandenburgv.Ohio (1969)

中年白人克拉倫斯‧布蘭登保（Clarence Brandenburg）（下稱被告），是俄亥俄州3K黨的頭目。1964年夏天，3K黨徒們聚集，被告上台演說，抱怨「白人被政府和法院歧視和迫害」，這樣下去，「白種人將失去美國」，社會將被「黑人和猶太人霸佔」。「如果不使用武力，我們將失去美國」。被告鼓勵群眾，「我們一起到華府去抗議」，並且「拆散這個政府」。媒體傳播他演講的錄音；俄亥俄州的聯邦檢察將他起訴，罪名是「非法煽動」（Incite）群眾，意圖推翻聯邦政府等。

審判後被告被判刑，他上訴到最高法院，指控聯邦政府侵犯他的言論自由。

1969年最高法院宣示判決。法院分析本案的事實，指出被告的言詞雖然偏激，但他並沒有慫恿群眾立刻行動；他沒有指示群眾去攻打聯邦政府。被告只號召聽者，將來到華府去抗議。所以他的語言，雖然可惡，沒有「煽動立即的非法行為」（He did not incite imminent lawlessness.）（Brandenburg v. United States, 395 U.S. 144 (1969)）。

民眾聽完川普演講後，衝向國會。（美聯社）

法院說，如果被告在華府煽動群眾攻擊政府，其言論便不受憲法的保護。

在判詞中，最高法院提到多年實用的標準，即「清晰而立即的危險」，認為被告的言論，也沒有構成立即的危險。不過大法官們委婉地採用了新標準——「煽動立即的非法行為」。

乙、「強生」案——Texasv.Johnson (1989)

我們將歷史推進20年，再看「言論自由」的範疇。

1984年美國共和黨在德州達拉斯城舉行全國大會，推舉總統候選人，3萬多人參加大會（雷根正要完成第一任，大會將推舉他競選連任）。會場大廳外的街道上，也有幾千人示威。格拉格‧強生（Gregory Johnson）在人群中參加示威。過程中眾人情緒激昂，與維護秩序的警察對峙。強生奪得一面美國國旗，點火燃燒，示威群眾叫嚣：「紅白藍色的美國，我們唾棄你」、「美國將堕入地獄」、「雷根是誰？他會將使美國進入第三次大戰」等等。火燒國旗時，沒有人受傷，但有些旁觀者深覺不妥。警察拘捕強生，檢察官指控他觸犯德州刑法。德州的刑法有一條，處罰「損毀或侮辱眾人尊敬的物件」，處徒刑一年，罰金兩千美元。

德州的法院，判強生有罪。於是他上訴，主張德州的法律，違反他的言論自由。

聯邦最高法院面對兩個問題。第一，強生的行為，算不算是「言論」（speech）。第二，如果算是言論，他的言論是不是屬於憲法保障的自由言論範疇之內。

在本案之前，最高法院曾經解決過第一個問題。法院曾判決，手臂上綁黑帶表示反戰，和展示國旗，都算是被保護的言論（Tinker v. Des Moines, 393 U.S. 503 (1969)）。也就是，歷年以來的判例，已將「言論」擴展到口頭和文字以外，而包括行為的表達。所以強生燃燒國旗的行為，可以看作他的一種表達方式。

1989年6月，最高法院宣判，德州的法律侵犯了強生的言論自由，違反美國憲法，是無效的法律。

要決定強生燃燒國旗的行為，是不是被保護的言論，必須先要探溯他的行為的意圖。如果他的意圖不只是在毀損國旗，而在於表達一項政治竟見，或對公共政策的是非，那麼他的行為便是一種憲法應該保護的言論表達。

最高法院認為強生的表達，意圖是反對美國政府的政策，尤其是發生在競選大會過程中，明顯是一項表達的行為（expressive conduct）。法院指出，燃燒國旗並沒有引起暴動或騷亂，沒有煽動非法的行為，也沒有威脅眾人的身體或生命，沒有「清晰而立即的危險」，也不至於造成「立即的非法結果」（imminent lawlessness）。判詞中有一段話：「憲法所保護的，是人民表達意見的自由，而那意見不一定是美麗動聽，或眾人認為悅耳的；它可能是醜惡而令人起反感的，然而它也是民主社會中應該可自由表達的意見。」（Texas v. Johnson, 491 U.S. 397 (1989)）

格拉格‧強生的罪刑被撤銷，不坐牢也不繳罰金。他個人對州政府的挑戰，卻撤銷了48州法典中保護國旗的法律。

有沒有超越「言論自由」

三、言論自由的考驗

2021年1月6日，川普總統召集從各地到華府的數千人，聚集在白宮前聽候總統指揮。在演說中，川普重複地說：「不能讓他們偷走我的當選」、「不能容許他們強佔美國」、「我們到國會中阻止他們算票」、「大家一起去，不可軟弱，必須強硬」；他使用「打」（Fight）至少15次。

群眾接受川普的號召，湧到國會大廈前，於中午12時15分，衝破大門侵入大廈，攻擊警員，阻止議會的運行，並敲擊門窗，破壞物件，侵占議長辦公室，呼喊「吊死副總統」，最後佔據大廈六小時，毆打警員一人致死，60多人受傷。他們喊叫：「總統叫我們來的」、「我們聽從總統的指揮」。

川普的演說，有沒有造成「清晰而立即的危險」和「煽動立即的非法行動」？

如果不受憲法保護，聯邦檢察官可以起訴他，罪名是「煽動（incites）……叛亂（insurrection）或阻礙政府執行法律……」（18 U.S. Code §2384）。

與前述三項歷史判例的事實相比，川普的演說是否超越那些案內的事實，而構成「言語」和「後果」之間的因果關係？

2021年1月6日攻擊國會的事件，是「言論自由」的考驗。這位卸任總統是否觸犯法典禁止的「煽動……叛亂」，將由法院判斷其演說有沒有超越「言論自由」的範圍。（作者JSD,Ph.D.曾任法學教授，現為華府資深律師）