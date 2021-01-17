不叫吉兒拜登博士 歧視？

吉兒‧拜登從四年前的第二夫人，升格成為第一夫人。（Getty Images）

蔡英文的博士論文事件，一度在台灣鬧得滿城風雨；這次有關博士稱號的新聞，卻在美國 發生。當事人是一位女士，「性別歧視」，那還得了？

8旬老講師 投書開砲

12月11日，《華爾街日報》言論版刊出Joseph Epstein投寄《Is There a Doctor in the White House? Not if You Need an M.D.》一文，大意是說，請問白宮 有個博士嗎？如果沒有，需要的是一個醫學博士。換言之，若非醫生，住在白宮的人大可不必強調「博士」的頭銜。但是，新任總統拜登 （Joe G. Biden）一向要求大家稱呼其夫人為「吉兒· 拜登博士」（Dr. Jill T. Biden）。作者用輕鬆的筆調，寫出一篇文情並茂的言理小品。

候任總統拜登和博士太太吉兒．拜登。（美聯社）

我個人的初步反應是，投稿人莫非是一個「酸葡萄主義者」，多管閒事。果然，他是一位年逾八旬的老將，芝加哥大學畢業。近30幾年來，在西北大學（Northwestern University）教書。因為沒有高等學歷，終生是講師（Lecturer）身分。他曾說，當年服役當兵，大學畢業考試還是在德州的軍營游泳池邊進行的，怎有機會進研究院？又加強語氣說，早年學生在博士口試時，桌上備有一杯白開水，因怕被考得當場暈倒。如今，博士滿街走的現象，夫復何言？只是如此一來，他的老講師身分也被學校註銷了。

這個稿件在言論版出現， 當然招來議論。首先發難的人，就是副總統當選人賀錦麗（Kamala Harris）的夫婿Doug Emholf。他開宗明義就說：This story would never have been written about a man。假如事件的主角是男性，就沒啥多說。這明明是歧視女性！接著，歐巴馬總統夫人、民主黨競選團隊、媒體，讀者大眾等，對投稿人以及編者所犯的歧視、侵權、落伍、無知、不敬等罪名全數出籠。甚至有人建議開除言論版編輯Paul Gigot。

批論文垃圾 令人反感

只過了兩天，也就是13日星期版，編輯刊出自撰的《The Biden Team Strikes Back》回應，說這個版面本來就是自由園地，應該是海納百川，夫復何言？又三天之後，專欄作家Kyle Smith在《National Review》有一篇《Jill Biden's Doctorate is Garbage Because her Dissertation is Garbage》，用「垃圾」兩字來形容如此論文與學位。作品的學術評價，容有不同意見。然而，過分的批評，令人反感。

原來，拜登博士也是一位在職進修的勤奮女性。她在中學教書時，連續修得兩個碩士學位；後來才到社區學院當教授。她的專長是教導有語言障礙的學生。2006那年，55歲時，在University of Delaware完成 《Student Retention at the Community College Level: Meeting Students' Needs》論文，獲得教育博士 （EdD）學位。從這個題目，可知她對學生的關懐，探求原因，想出辦法，鼓勵他們避免輟學。

早在2009年，《洛杉磯時報》刊出Robin Abcarian一篇文章，說這位博士夫人經常埋怨家裡收到的信件，都被寫成Sen. and Mrs. Biden。拜登成為歐巴馬總統的副手之前，長期擔任代表Deleware州的國會參議員，所以信件一直沿用他的老職稱。她既已擁有博士學位，希望此後信件，應改稱為「Dr. and Sen. Biden」才對。

拜登在2009年宣誓就任副總統時，妻子吉兒在旁見證。（路透）

我想，要求別人稱呼她博士，不外有兩層意義：一個人苦學成名，當她獲得一大串包括博士的學位，理應受人敬重；再者，男女平等，傳統習慣上「某某先生及夫人」的稱呼，實有男尊女卑之嫌。既要尊重女權，便應建立女前男後的新模式。難怪拜登每次介紹自己的夫人時，絕不會忘記冠以Dr.名銜。如此說來，白宮換了新主人，此後相關文件信函，以至於各種社交場合，是不是要改用「Dr. and President Biden」呢？

女性副總統 已破紀錄

其實，不管女前男後，抑或男先女隨的任何模式，拜登政府有一位亞非族裔的女性副總統，已具有前進思維，打破紀録。同樣具有歷史意義的，第一夫人擁有博士學位，也是破天荒第一遭，都是好事，值得大書特書。

前面提過，拜登博士是一位勤奮的女性。更重要的，她具有獨立而堅強的品格與敬業的精神。1970年代初期，她跟比爾· 史蒂文生（Bill Stevenson）有一段五年的婚姻闗係。1972年，拜登初次競選參議員，史蒂文生夫妻熱心為他助選，據說曾捐款10萬0900元。那年大選11月初投票，拜登當選了，不幸在12月8日，夫人Neilia和幼女Naomi車禍辭世，史蒂文生夫婦對拜登很照顧。在吉兒成為獨身之後，拜登曾向她求婚三次，方獲首肯。參議員夫人的社交活動頻繁，但她沒有放棄教職。

吉兒拜登參加義工活動，為海外美軍送暖。（美聯社）

比爾是一個性格開朗，交遊廣闊的商家，對體育、音樂、戲劇樣樣都有一套。2012年，他入選「過去50年德拉瓦州最有影響力的50人」（The 50 Most Influential Delawareans of the Past 50 Years）名人榜。如今，他和妻子琳達（Linda）婚姻美滿，生活愉快。

大家知道， Doctor一詞，原是醫師的專稱。法學院和醫學院一樣，修業期間或稍有差別，都是研究院（Post Graduate）程度，畢業生獲頒學位，通常稱為「法學學位」（JD, Jurisprudence Doctor；Law Degree，也稱法律博士）。得到學位後，也像醫科要通過資格考試和檢定手續，才可以執業；各州有不同的執照規定。

為了區別跟醫、法兩種學位不同，其他學院的研究生，則由研究院或個別學院，分別頒授泛稱哲學博士（Doctor of Philosophy ，PhD）及專業性學位，如教育博士（EdD），及牙科博士（DDS）等。Philosophy（哲學）一詞，包括廣義的文理學科 （Liberal Arts and Sciences）。專攻哲學就是PhD in Philosophy；政治學博士即為 PhD in Political Science，以此類推。學術學位的歷史軌道，是先有醫生，律師次之，廣泛的哲學科目再次，各新舊行業繼之。老一輩人「醫生才是博士」的觀念與稱呼的習慣，有時很難改變。

歐巴馬政府交接時，台上四人有三個JD，一個教育博士。（路透）

歐巴馬夫婦 都是JD

既然如此重視珍惜博士學位，拜登博士難道不知道或是忘了自己的丈夫早有JD學位嗎？當然不是。這就不能不談美國社會文化的一個特例了。獲得JD學位的人，從來不被稱為Dr.，可能又跟醫科專業不同有關。即使是醫生，轉業以後，便不再被叫Dr.了。《紐約時報》的編輯示例，規定腦科名醫Dr. Ben Carson出任政府官職後，即被改稱Mr。Dr. Jill Biden則不變。再者，大學學生稱呼老師為Dr或Professor。在法學院教書的人， 卻只被稱為「教授」，沒人叫「博士」的。至於對一般執業律師，就被通稱為「先生」（Mr）了。當代白宮的主人，如尼克森、以及柯林頓和歐巴馬兩對夫婦等人，都是JD，有人聽過稱呼他們「博士」嗎？新任總統拜登、副總統賀錦麗及其夫婿清一色JD ，加上第一夫人是EdD，滿「宮」博士了。JD既不被叫博士，唯有教育博士一枝獨「俏」，非但有趣，亦甚具意義。

走筆至此，想起從東方來的留學生，他們擁有的「法學博士」（SJD），大多數應該不是JD，而是跨院系多元研究課程的PhD學位，諸如主修比較法、國際法、國際闗係之類。為甚麼呢？法學院主要是培養律師，課程注重美國法律實務；對外國留學生來說，吃力又不討好。除非有長期居留美國執業的計畫，否則一旦回國，學那些有用武之地嗎？何況在東方的社會，PhD比JD更「正牌」又吃香啊！