爭取美國女性投票權 李美步功不可沒

2018年夏季在紐約華埠披露街的巨型畫作《龍與花之歌》，圖右建築為「李美步紀念郵局」。（美聯社）

2020年是美國 婦女獲得投票權利的世紀紀念。1919年6月4日，國會通過憲法第19修正案有關女權的規定，到了翌年8月18日，在全美多數州議會過關之後，該案才正式生效。為紀念這段可貴的歷史時刻，美國國家檔案館（National Archives）《歷史點滴》（Pieces of History）推出一系列女權先進們的傳記，5月份是有關華裔的特稿，題為 《憲法第19修正案百年紀念：李美步》（19th Amendment at 100: Mabel Ping-Hua Lee）。此稿從移民歷史談到婦女運動。自1882至1943期間，雖在反華法案的特殊環境之下，美國人對從中國來的學生、商人，以及神職人員傳教人士還是可以特別通融的。當年美步的父親就是以牧師身分入境，還可以攜帶眷屬。

再者，在《反華法案檔案》（Chinese Exclusion Act Case File）當中，有一個題為《她的權益：美國婦女及其選票》（Rightfully Hers: American the Vote）的展覽文件。正是李美步的故事。

率領華人 遊行示威

李美步原名李彬華（1896-1966），廣東出生。「美步」應是Mabel 的音譯。四歲時，伴隨母親渡洋到紐約跟父親團聚。1912年，美步還在中學上學時，就是「騎馬宣傳隊」一分子。翌年，高中畢業後，又以庚子賠款獎學金優等生的身分，進入哥倫比亞大學Barnard學院修習農業。在學期間，曾在華埠 率領華人遊行示威，呼籲女性應享有選舉權。當時風氣未開，前途渺茫。但她深信只要不斷努力，終有成功的一天。1921年，她從研究院畢業，獲經濟學博士，成為該校華人女性獲得最高學位第一人。

她的父親李韜，是華埠教堂的牧師，曾任紐約中華公所主席，在宰也街（Doyers Street）設立「浸信會」和「晨星書館」，成為僑胞聚會之所。2016年，華裔作家蘇思綱《堂口混戰：紐約唐人街不為人所知的罪惡、金錢和謀殺》一書，記述19與20世紀之交，華埠黑社會互相廝殺長達30年。李牧師一向以「和事佬」為己任。但在1922年一次調解堂界糾紛時，氣憤至極，遽然逝世。美步繼承父志，接辦教會與書館業務。又開辦華人的培訓班，做木工、辦電臺、打字等謀生技能。她自己終生未嫁，全力貢獻社區服務。

1936年，李美步買下披露街（Pell Street）21號房屋，成立「李韜紀念館」，後來改為中華第一浸信會。胡適寫的「紀念館」三個字，還有一些書信文件流傳至今。

1915年，胡適從康乃爾大學轉學到哥倫比亞大學，跟李美步是同學。胡適日記中常提到與同學交遊之事。「夜在會之女子開一歡迎會，極歡。女子中有數人尤倜儻不凡，如廖、李、江諸女士，皆其尤者也」一段，「李」就是李美步。

《胡適檔案》的資料，有些讀者對這位名人的私事軼聞深感興趣。參與哥倫比亞大學「口傳歷史」計畫的唐德剛教授就講出一個祕密。胡適初到美國時，「暗戀」房東女兒Sophia。1920年，胡適的女兒出生了。他為她取名素婓。這件事，倒是瞞過江冬秀一輩子。很不幸地，素婓只活到五歳就夭折了。

余英時教授也曾在《聯合副刊》有一篇《赫貞江上之相思》，提到胡適跟羅維茲（Roberta Lowitz）女士有「不為人知」的情緣。她後來嫁給胡適的老師杜威教授做續絃夫人。至於胡適寫給韋蓮絲（Edith Clifford Williams）女士與哈德曼夫人（Virginia Davis Hartman）的信，常用「吖頭」（Yatou）稱呼她們。「吖頭」兩字在私函中出現，讓人有特別親暱憐惜的感覺。韋蓮絲比胡適大六歳。比較年輕的哈德曼是長期照顧他的護士。她們寫信時，經常用形容詞最高級的「我最親愛的」稱呼胡適。

胡適寫信給李美步時，則用「聖女」（My Dear Saintly Lady）稱呼她。也許認為她雖長期居住華埠，不向外發展，大才小用。但其聖潔之心，乃是他所心儀的吧？

2018年春間，由紐約選出的國會眾議員維樂貴絲（Nydia M. Velazques）提出第4463號議案，國會兩院通過，美國總統簽署後，完成立法程式。該案內容是，規定位於民漢頓區南端華埠宰也街6號的郵局改名為「李美步紀念郵局」（Mabel Lee Memorial Post Office）。華埠的街名多為英語漢譯，如今郵局之名卻是漢名英譯。社會多元化的發展，以及民眾對華人貢獻的認知。豈不令人振奮呢？

「龍與花」愛與和平

華埠宰也街一帶，常在夏季規畫成步行街，車輛禁行，甚獲好評。2018年初，市政當局曾會同華埠開發機構研究計畫，為了配合郵局改名，應以「紀念李美步」為主題，公開向民眾徵集街頭公共藝術設計方案，舉辦夏日漫遊季節的活動。

那年7月28日晚間，華埠舉行了盛大的開幕酒會。滿街掛上李美步的照片之外，就是藝術家陳棟帆的創作61米巨幅壁畫《龍與花之歌》（The Song of Dragon and Flowers），最為引人矚目。這位藝術家曾說：華埠的歷史充滿艱辛也充滿愛。加上這條街蜿蜒曲折，用龍的形像最適合不過。「龍與花」就是中國人看重愛與和平的精神。