德州訴訟… 川普的翻盤壓軸戲 未能唱響

川普企圖反轉選舉結果，但被拒於最高法院門外。（美聯社）

賓州 的一群州議員到法院申訴，要求廢棄賓州的選舉結果。賓州的最高法院將他們的訴訟駁回，批評它「理據不足」（Fundamentally Frivolous）。這批原告不服，上訴到華府的聯邦最高法院，要求頒發禁制令（Injunction）。12月8日，最高法院下令，拒絕頒發禁制令（Kelly et al v. Pennsylvania, 137 S. Ct. 1444(Dec. 8, 2020)）。媒體認為川普 企圖推翻選舉的行動到此為止。

川普期待在最高法院反轉選局，結果未能奏效。（美聯社）

兩天後（12月10日），德州 檢察長遞狀到聯邦最高法院，控告密西根、賓州、威斯康辛和喬治亞州，要求法院干涉，阻止被告的四州指派選舉人（Electors）於12月14日投票給拜登。

德州的動作，有18個州聯名支持，100多位聯邦眾議員聯署。川普也向法院「介入」（Intervene），自稱「這將是好戲」（“This is the big one.＂）。

本文僅分析德州控告四個州案件（下稱德州案）的關鍵。

儘管川普情勢不利，川粉仍然不離不棄。（美聯社）

一、德州的書狀

德州向最高法院呈遞的文件，其實不是「訴狀」（Complaint）。書狀的題目是：「聲請人要求法院批准呈送訴狀」（Petitioner asks for leave to file a Bill of Complaint）。Leave是批准的意思。也就是，德州連訴狀都沒有呈送，而在等候法院的准許，才可開始進行訴訟。

二、德州的理由

書狀既不是正式的訴狀，只能簡單地陳述原告的理由。其陳述如下：

●憲法授權給各州的「立法機關」（Legislature），制定法規辦理選舉。密西根等四個州，任由政府使用行政命令，「非法」變更選舉規程。

●被告的四個州，偏重民主黨眾多的地區的選票，「不成比率」地壓抑共和黨支持者選票的分量（ratio）。

●四個州的選務人員，容忍「非法選票」混入計票歷程。

基於這些理由，德州要求最高法院開庭聽證。

三、訴訟的門檻

訴訟需越過許多門檻，尤其在最高法院打官司，其要求非常嚴格。每年有1萬多件聲請，法院只接受不到150件的上訴案，准許兩造提呈辯論狀（Briefs），其後開庭聽取兩方的言詞辯論。以下是幾道門檻：

管轄權：法院有沒有法律根據，接受和考慮訴狀。

訴訟理由：訴狀有沒有法定理由。譬如：警察沒有搜索狀而搜索民宅違反憲法第4和第14修正案。

原告的立場：所指稱的事件，與原告有關嗎？有立場（Standing）要求法院干涉嗎？

有無損害？：被告的行為，使原告受到損失，或權利被侵害？

是否應由法院解決？：原告所提的不平或冤屈，是否適合由法院解決？法院不介入「政治問題」（Political Question）。政治問題不適由法院處理（non-judiciable）。

以上條件缺一不可。

四、德州案的瑕疵

自1803年以來，最高法院只接受上訴，不進行初審。但憲法第3條規定，最高法院可直接解決「兩州或多州之間的爭執」（“controversies between two or more states.＂）。所以德州夠格要求最高法院干涉（Cohen v. Virginia, 19 U.S. 204 (1821)）。

200多年來，法院處理過的兩個州之間的爭執，大多源於州與州之間的邊境劃分或河流用水的問題（New Jersey v. New York, 30 U.S. 284 (1921)；Kansas v. Colorado, 206 U.S. 46 (1907)）、或者抗議另一州向河流放送污水（Missouri v. Illinois, 180 U.S. 268 (1901)）。

這些案件，明顯通過最高法院的門檻：原告有損失，有受損的立場、有訴訟理由（侵犯權利）、而且適合由法院處理和解決。

最高法院曾拒絕一些兩州或數州之間的爭執。例如阿拉巴馬州運用服刑的囚犯製造貨品，出售給本州人民和銷售至其他州，那些州不肯接受，紛紛立法禁止。阿拉巴馬州到最高法院去控告阿肯色州（Arkansas）等八個州，指它們的立法違反憲法保護的「州際商務」（Interstate Commerce）。最高法院拒絕接受原告的控訴，因為它沒有通過訴訟的門檻。法院裁示：「被告各州自己的立法，原告沒有立場要求本法院干涉或禁止那項立法。」（Alabama v. Arkansas, etal, 294 U.S. 286）。

五、評估德州案

最高法院沒有接受過德州干涉其他各州選務的案件。德州送出的書狀，所列舉的主張，不足以通過法院的門檻，因為德州欠缺損害；被告的四個州沒有侵害德州的權利；德州沒有立場（Standing）去控告它們；並且各州依自己的立法辧理選務，與德州沒有爭執；更重要的，德州不滿其他州的行政規程，是最高法院向來不管的「政治問題」。

六、判決

接到德州的書狀兩天後（12月11日），最高法院頒下判決：「拒絕聲請人Texas所要求的許可，因為欠缺立場。」（“Petitioner's request for leave is denied for lack of standing.＂） Texas v. Pennsylvania et al, U.S. Supreme Court, Docket No. 200155(12-11-2020).

九位法官甚至不肯閱讀德州準備的訴狀。

川普任命了三位新任大法官，很是得意，以為他們會出手相助；但那是一廂情願。47年前，尼克森總統曾任命四位大法官；然而1974年，最高法院全票通過，逼他提出犯罪證據，毫不留情地指出：「總統不能超越法律之上。」United States v. Nixon, 418 U.S. 683(1974).

川普的壓軸戲，完全不精采。（作者JSD, Ph.D.曾任法學教授，現為華府資深律師）