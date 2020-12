德州訴訟… 川普的翻盤壓軸戲 未能唱響

川普企圖反轉選舉結果,但被拒於最高法院門外。(美聯社)

賓州 的一群州議員到法院申訴,要求廢棄賓州的選舉結果。賓州的最高法院將他們的訴訟駁回,批評它「理據不足」(Fundamentally Frivolous)。這批原告不服,上訴到華府的聯邦最高法院,要求頒發禁制令(Injunction)。12月8日,最高法院下令,拒絕頒發禁制令(Kelly et al v. Pennsylvania, 137 S. Ct. 1444(Dec. 8, 2020))。媒體認為川普 企圖推翻選舉的行動到此為止。

川普期待在最高法院反轉選局,結果未能奏效。(美聯社)

兩天後(12月10日),德州 檢察長遞狀到聯邦最高法院,控告密西根、賓州、威斯康辛和喬治亞州,要求法院干涉,阻止被告的四州指派選舉人(Electors)於12月14日投票給拜登。

德州的動作,有18個州聯名支持,100多位聯邦眾議員聯署。川普也向法院「介入」(Intervene),自稱「這將是好戲」(“This is the big one.")。

本文僅分析德州控告四個州案件(下稱德州案)的關鍵。

儘管川普情勢不利,川粉仍然不離不棄。(美聯社)

一、德州的書狀

德州向最高法院呈遞的文件,其實不是「訴狀」(Complaint)。書狀的題目是:「聲請人要求法院批准呈送訴狀」(Petitioner asks for leave to file a Bill of Complaint)。Leave是批准的意思。也就是,德州連訴狀都沒有呈送,而在等候法院的准許,才可開始進行訴訟。

二、德州的理由

書狀既不是正式的訴狀,只能簡單地陳述原告的理由。其陳述如下:

●憲法授權給各州的「立法機關」(Legislature),制定法規辦理選舉。密西根等四個州,任由政府使用行政命令,「非法」變更選舉規程。

●被告的四個州,偏重民主黨眾多的地區的選票,「不成比率」地壓抑共和黨支持者選票的分量(ratio)。

●四個州的選務人員,容忍「非法選票」混入計票歷程。

基於這些理由,德州要求最高法院開庭聽證。

三、訴訟的門檻

訴訟需越過許多門檻,尤其在最高法院打官司,其要求非常嚴格。每年有1萬多件聲請,法院只接受不到150件的上訴案,准許兩造提呈辯論狀(Briefs),其後開庭聽取兩方的言詞辯論。以下是幾道門檻:

管轄權:法院有沒有法律根據,接受和考慮訴狀。

訴訟理由:訴狀有沒有法定理由。譬如:警察沒有搜索狀而搜索民宅違反憲法第4和第14修正案。

原告的立場:所指稱的事件,與原告有關嗎?有立場(Standing)要求法院干涉嗎?

有無損害?:被告的行為,使原告受到損失,或權利被侵害?

是否應由法院解決?:原告所提的不平或冤屈,是否適合由法院解決?法院不介入「政治問題」(Political Question)。政治問題不適由法院處理(non-judiciable)。

以上條件缺一不可。

四、德州案的瑕疵

自1803年以來,最高法院只接受上訴,不進行初審。但憲法第3條規定,最高法院可直接解決「兩州或多州之間的爭執」(“controversies between two or more states.")。所以德州夠格要求最高法院干涉(Cohen v. Virginia, 19 U.S. 204 (1821))。

200多年來,法院處理過的兩個州之間的爭執,大多源於州與州之間的邊境劃分或河流用水的問題(New Jersey v. New York, 30 U.S. 284 (1921);Kansas v. Colorado, 206 U.S. 46 (1907))、或者抗議另一州向河流放送污水(Missouri v. Illinois, 180 U.S. 268 (1901))。

這些案件,明顯通過最高法院的門檻:原告有損失,有受損的立場、有訴訟理由(侵犯權利)、而且適合由法院處理和解決。

最高法院曾拒絕一些兩州或數州之間的爭執。例如阿拉巴馬州運用服刑的囚犯製造貨品,出售給本州人民和銷售至其他州,那些州不肯接受,紛紛立法禁止。阿拉巴馬州到最高法院去控告阿肯色州(Arkansas)等八個州,指它們的立法違反憲法保護的「州際商務」(Interstate Commerce)。最高法院拒絕接受原告的控訴,因為它沒有通過訴訟的門檻。法院裁示:「被告各州自己的立法,原告沒有立場要求本法院干涉或禁止那項立法。」(Alabama v. Arkansas, etal, 294 U.S. 286)。

五、評估德州案

最高法院沒有接受過德州干涉其他各州選務的案件。德州送出的書狀,所列舉的主張,不足以通過法院的門檻,因為德州欠缺損害;被告的四個州沒有侵害德州的權利;德州沒有立場(Standing)去控告它們;並且各州依自己的立法辧理選務,與德州沒有爭執;更重要的,德州不滿其他州的行政規程,是最高法院向來不管的「政治問題」。

六、判決

接到德州的書狀兩天後(12月11日),最高法院頒下判決:「拒絕聲請人Texas所要求的許可,因為欠缺立場。」(“Petitioner's request for leave is denied for lack of standing.") Texas v. Pennsylvania et al, U.S. Supreme Court, Docket No. 200155(12-11-2020).

九位法官甚至不肯閱讀德州準備的訴狀。

川普任命了三位新任大法官,很是得意,以為他們會出手相助;但那是一廂情願。47年前,尼克森總統曾任命四位大法官;然而1974年,最高法院全票通過,逼他提出犯罪證據,毫不留情地指出:「總統不能超越法律之上。」United States v. Nixon, 418 U.S. 683(1974).

川普的壓軸戲,完全不精采。(作者JSD, Ph.D.曾任法學教授,現為華府資深律師)