新冠疫苗 靠黑科技助玫

莫德納新冠疫苗防護率近95%。（路透）

美國 莫德納公司11月中旬公布新冠肺炎疫苗初步實驗數據，顯示防護率近95%。美國輝瑞大藥廠過了幾天也公布，和德國 生技公司BioNTech合作研發的新冠疫苗後期試驗最終結果顯示，疫苗的預防效果達95%。法新社報導，兩種疫苗都用到「信使核糖核酸」（mRNA）技術，這種技術能把人體細胞轉變為疫苗製造廠。

官方從未許可用於疫苗

這種技術從未獲得官方許可用在疫苗上，不過新冠疫情可能讓它嶄露頭角。

疫苗的機制是訓練人體認出某些由致病病毒或細菌製造的蛋白質，也就是「抗原」，使免疫系統準備好應對病毒或細菌。

傳統疫苗，如麻疹和流感疫苗 ，達到這個目標的方法有二：不是給人體注射少量病毒，就是注射毒性較弱的病毒。

不過，美國賓州大學免疫學家魏斯曼說，「傳統疫苗要花很多時間研發和改善」。根據2013年研究，採用這種方式平均要花十年以上才能研發出疫苗。某款流感疫苗耗時八年，某一款Ｂ型肝炎疫苗甚至花了近18年。

誘發細胞製造病毒抗體

而莫德納疫苗從基因排序到首名志願者完成施打，僅花63天。

新款疫苗則依靠mRNA。mRNA是由核酸構成的遺傳物質，與DNA成分相同，會在細胞中移動及給予最終指令，讓細胞知道應製造哪種蛋白來形成身體的細胞結構。

莫德納及輝瑞疫苗採用實驗室製造的mRNA，會教導人體製造新冠病毒的棘蛋白，從而誘發人體製造抗體，抗體會纏上真正的新冠病毒，阻止病毒造成傷害。

研發速度比傳統疫苗快

魏斯曼說，mRNA疫苗研發速度比傳統疫苗快，因為「唯一要弄清楚的只有抗原序列」，而發現並建構序列只需幾周；此外，mRNA疫苗比傳統疫苗安全，因為棘蛋白本身並不會造成接種者得病。

mRNA技術於1990年研發，但直到2005年左右，魏斯曼和現任德國生技公司BioNTech資深副總裁的卡特琳．卡里柯，才發現修改人造RNA的方法，成功防止人造RNA引起危險的發炎反應；這種發炎反應曾導致實驗室老鼠死亡。

莫德納疫苗在-20℃環境可保存六個月，放在一般冰箱也能保存一個月，更容易配送儲存。相較之下，輝瑞疫苗必須存放在-75℃極低溫。

成本高、產量也難提高

不過，倫敦帝國學院未來疫苗製造中心研究員吉斯說，每劑莫德納疫苗含有的遺傳物質是輝瑞疫苗的三倍，使製造成本增加，而且產量較難提高。

莫德納和輝瑞疫苗還有一些問題待解答。這兩家公司都從7月27日展開臨床試驗，所以，到目前為止只觀察受試者幾個月而已。接種六個月之後，免疫系統的「記憶細胞」如果再次遇到新冠病毒，能否製造新抗體，目前不得而知。

此外，新款疫苗對於通常免疫力較弱的年長者保護力如何，尚無詳細資料。且新款疫苗也許能防止接種者本人感染，但不知能否防止接種者將病毒傳播給其他人。

但魏斯曼仍樂觀看待mRNA的潛力，他說，科學家正在用這種技術研發皰疹、流感和愛滋病疫苗。