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加州首批疫苗32.7萬劑 醫護人員、安養長者優先打

抗疫D-Day！輝瑞疫苗明起各州施打 14日運抵全美

莫德納疫苗 5焦點吸睛

李京倫
製藥業研發的新冠疫苗，方法不同。（美聯社）
製藥業研發的新冠疫苗，方法不同。（美聯社）

美國莫德納公司11月中旬宣布，研發中的新冠疫苗有效性近95%，莫德納稱這是「偉大的一天」，並已在12月初尋求美國監管機構批准，在美國迅速提供2000萬劑，並期望明年可生產10億劑給全世界使用。紐約時報和華爾街日報整理出關於莫德納疫苗已知和尚未掌握的資訊。

科學家發現了什麼？

莫德納表示，他們在美國針對3萬人進行試驗，半數受試者注射兩劑疫苗，注射時間相隔四周，另外半數注射安慰劑。追蹤發現，最先感染新冠病毒的95名受試者當中，只有5人注射疫苗，另外90人是注射安慰劑。莫德納表示，這顯示注射疫苗可大幅降低感染風險，保護率達94.5%。

另外，95名感染者中有11人症狀嚴重，都是注射安慰劑的受試群。

接種還染疫的結果？

新冠病毒可能導致輕微不適，也可能引發重症，需要住院和供氧。注射疫苗且染疫的五名受試者，都是輕症，而所有重症受試者都注射安慰劑。這意味莫德納疫苗不只在多數情況下能防止人們染疫，也能使接種者在萬一染疫時，能避開最壞的結果。

何時可以上市供貨？

最快12月。莫德納已於12月初向美國食品藥物管理署申請授權使用。目前還不清楚食藥署需要多長時間才能做出決定，但美國聯邦官員說，如果查證完畢，疫苗12月就可能獲准開始分發。如果當局批准，接種可能從12月開始，不過最初的供應量將非常有限。

恢復正常生活可能需要幾個月時間。就算輝瑞和莫德納的疫苗在年底前開始分發，也要到明年春天或夏天才會廣泛供應，主因是開始製造到廣泛供應之間有時間差。因此，佩戴口罩和保持社交距離等預防措施仍是阻止病毒傳播的關鍵。美國耶魯大學全球健康研究所所長歐默說：「恢復正常生活並非一蹴可幾。」他認為在2022年年初前都不適宜大規模聚集，就算疫苗問世了也一樣。

對疫苗研發有幫助？

莫德納疫苗取得的進展意味著，研發多年但尚未獲准使用的mRNA技術進步了。阿斯特捷利康、嬌生和Novavax研發的其他疫苗並未使用基於mRNA的技術，但與mRNA疫苗一樣，都鎖定新冠病毒的棘蛋白。

莫德納和輝瑞的有效性結果，對於普遍針對棘蛋白的疫苗研發可能是好消息，不過，其他疫苗在後期測試中的表現如何，只有在製藥商未來數月公布結果後才能得知。

數據禁得起考驗嗎？

莫德納疫苗結果是初步的，只說明疫苗能否有效預防有症狀的新冠感染。該公司計畫發布更多結果，包括對年長者等特定群體的有效性，以及對無症狀感染的有效性。

此外，針對這種疫苗在減少重症新冠病例方面的效果，預計也會有更多數據公布。該公司表示，打算在未來幾周內向監管機構申請授權時提供更多安全性數據。目前不清楚莫德納疫苗的保護效果能持續多久。與輝瑞一樣，莫德納的研發結果也是透過公司新聞稿發布，還未在同行評審的醫學期刊上發表。

製藥業加速研發生產新冠疫苗。（美聯社）
製藥業加速研發生產新冠疫苗。（美聯社）
新冠疫苗需在極低溫環境保存，運送的盒子內預留位置準備置入乾冰。（美聯社）
新冠疫苗需在極低溫環境保存，運送的盒子內預留位置準備置入乾冰。（美聯社）

疫苗 美國 紐約時報

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