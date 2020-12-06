新聞眼／旅館「疫外」成了辦公室

疫情為全球酒店業帶來烏雲。（美聯社）

俄亥俄州 代頓市的羅斯每年兩次會去加州的一個度假勝地，參加公司的業務會議，今年春天疫情 爆發，她改從家裡通過Zoom參加遠端會議；但會開得不順，有一堆家務事等著她，而且家裡11歲的三胞胎也要遠端上課，讓她分心。她說，這比去公司上班還糟。

疫情到今年秋天還沒有減退，試著作了一些不同的嘗試：她在Airbnb找了一戶離她三哩的「閣樓公寓」。 結果，白天她專注公司業務，有時一天要花幾個小時進行Zoom視訊會議，但至少晚上還能休息，羅斯在這段時間找回她度假的感覺。

羅斯是美國 越來越多的工作大軍中的一員，他們希望在新冠病毒大流行及其帶來的混亂中，尋找酒店房間、度假別墅和其他場所，以代替在家工作。旅館業也找到商機，向那些尋求安靜工作場所的人提供空房。

酒店加強消毒，讓住客放心。（美聯社）

酒店業出招 搶救入住率

根據美國酒店住宿協會的預測，到2020年底，酒店入住率將達到38%，這將是有紀錄以來最糟糕的一年。該組織表示，2019年的美國酒店入住率為66%。每一家酒店都有大把空房，並且70%的酒店員工已被解僱或被迫休假。 經過八個多月的旅行限制，使全球商務旅行減少，像Airbnb這樣的小旅館、度假村和度假租賃服務經歷漫長的黑暗期。因此，業者開始求變，使他們的出租房成為舒適、安靜的工作空間，並提供可靠的WiFi，租客可以在工作時使用打印機，工作之餘到游泳池、健身房和酒吧散散心。業者特別強調，加強清潔和消毒程序，以減輕住客的擔憂。

萬豪度假酒店全球企業事務全球副總裁金尼說，該酒店對於清潔的要求已經是最高等級了。萬豪連鎖酒店正在推廣三種工作時段。第一種是日票，可以在工作日上午6點至下午6點使用酒店房間。第二種的配套包括可在現場兌換的10元食品和飲料券，並可使用酒店的健身房和游泳池等設施。第三種可讓住客帶家人參加兒童活動，並可使用私人工作區和會議室。

疫情衝擊，使旅館入住率達到新低。（美聯社）

酒店工作套餐 任君選擇

希爾頓酒店也在美國和英國酒店促銷，工作套餐包括標準WiFi，可使用客房或套房。它還可以保證住客有一個單獨的工作區。當住客在機場辦理登記手續時，就可選擇餐飲選項，並在手機上收到數位鑰匙。而且在抵達當天直至入住時間之前取消預訂，不會受到任何罰款。

凱悅酒店的工作套餐適用於希望一邊工作，還帶著孩子度假的人；包括免費或打折洗衣服務、免費自助停車或代客停車，靈活的家政服務，免費無線網路和免收的度假費，還包括每日餐飲券，不過最少要住七天。美洲商業服務資深副總裁艾哈邁德說，凱悅最初在約25家酒店推出工作套餐，由於需求旺盛，擴大到近90個連鎖酒店，並可能在2021年進一步擴大。

度假村的居住環境比酒店寬敞。（美聯社）

度假村 提供家的環境

一些持有分時持份（time share）的業主發現，這個時候去度假村工作，其實不錯。萬豪在全球管理著100多個度假村，為業主提供了一個類似於家的環境，使他們可以遠端工作，但仍然享有假期氛圍。這些度假村與酒店有很大不同，住宿非常寬敞。一些度假村位於維吉尼亞州的威廉斯堡等地，也有的在佛州奧蘭多，以及南卡羅來納州的海邊，甚至些度假村位於墨西哥、歐洲和亞洲。

租住酒店房間工作之餘還可順帶度假。（Getty Images）

典型的度假公寓是兩臥室，面積為1150至1250平方英尺，比一般的酒店房間大得多。業主每年可在這些物業上住宿一周，並且永久有效。買下持份的價格在2萬5000元至3萬元左右，可以作為遺產轉讓。儘管分時度假的入住率低於COVID-19之前的90%，但在大流行期間，平均入住率仍為70%。而這個比率高於大多數酒店，酒店入住率在7月觸底，僅有25%。

根據酒店數據追踪公司STR的數據，7月起，入住率開始緩慢回升，在截至10月31日的一周中約為44％，度假村的高入住率，讓酒店業者有點羨慕。

疫情期間租住旅館工作，意外為酒店帶來生意。（美聯社）

Airbnb 可以自己做飯

對於正在尋找如家裡的工作空間，但又未擁有度假屋的人來說，還有其他選擇。俄亥俄州的羅斯原在萬豪酒店訂了房間，但後來她發現，在Airbnb住四晚三天的費用，約為每晚70元，總共花不到400元，而且她還可以將這筆費用列做報稅扣除額。

雖然就住在離家不遠，但是住處比酒店房間大得多，不會被酒店管家打擾，還可以自己做飯，做瑜伽。儘管家人就在附近，但預訂Airbnb使她不必擔心家裡的事，可以專心工作，減輕了居家工作的精神負擔。她的丈夫必須在她離家的幾天照顧孩子，讓他也知道工作主婦的不易。不過，要花400塊錢「同城出差」，讓她猶豫了一下，僅僅為了公司開會而在外租房，似乎沒有必要；但會議結束後，她在Instagram上描述了她的故事，而且說下一次她會毫不猶豫的再做一次。離開家到附近的酒店工作，最困難的是說服自己，這次疫情大流行改變了很多事，這種「同城出差」也是其中之一。