法理情／總統大選延長賽 法律戰能力挽狂瀾？

美國選民在大選當天投票，並不能直接選出總統。（美聯社）

一、選情

今年大選之前，川普總統聲稱，如果失利，必將設法提訴訟到聯邦最高法院；相信法官們（至少五位，多數）會支持他，將根據前例，裁決讓他連任。他援引的先例，便是2000年最高法院的判決Bushv.Gore, 531 U.S. 98 (2000)。

11月3日舉行大選，川普落後；11月4日，他宣稱將到各州的法院去要求阻止計票，最終上訴到最高法院。他的團隊援引Bushv.Gore為有利的先例。11月7日，川普宣稱即將積極起訴（prosecute），逆轉大選結果。

20年前的總統大選，最高法院曾經槌定音。（美聯社）

二、先例

我們首先研究Bushv.Gore是否適用於今日的情勢，再分析訴訟的前景。

2000年，高爾（Al Gore）和小布希 （George W. Bush）競選美國總統。當年11月2日全民投票 。當晚各州開票，高爾領先。依美國憲法第二條，選舉結果依照「選舉人票」（Elector Votes）決定，由得票超過270張「選舉人票」的競選人當選。

11月2日半夜，各州計票，高爾得271票，小布希266票，看來高爾應該當選。然而剩下佛羅里達（Florida，下稱佛州 ）尚未結算。那時佛州有25張「選舉人票」。

第二天佛州選委會宣布，計票的結果，小布希比高爾多535票，所以小布希贏得代表佛州的25張選舉人票。於是大選翻盤，小布希取得291張選舉人票，而高爾減少成為246票。

三、重驗與上訴

高爾不服，依佛州法律要求重新驗票（Recount）。隨後幾星期，形成亂局，在驗票過程中，發生許多爭執。

佛州的選務人員，重驗選票之後，由州務卿宣告，小布希仍然獲得多數票，贏下佛州。高爾不接受，到佛州的法院去提訴，要求法院監督，再次驗票；但高爾只挑選佛州的四個郡縣，集中驗票。

小布希當然反對，案件一路上訴到佛州的最高法院。州級最高法院聽證之後，判決准許在指定的四個郡縣中，再次驗票。

小布希不服，向華府的聯邦最高法院提訟，要求緊急開庭處理。

四、憲法問題

根據憲法第二條，總統的選舉，由各州依照州的法規分別辦理。憲法明文指定「州議會」制定州內選舉的規程。所以佛州的法院，應該是州內選務的最高權威，當年高爾應該獲得重新驗票的機會。

聯邦法院在此案原無角色。可是在訴訟過程中，高爾犯了錯誤。當他只挑選四個郡縣時，觸犯了聯邦憲法第14修正案保護人民的平等權（Equal Protection）。挑選四個郡縣驗票，便可能違反了其他各縣市選民的平等權。這一著棋，讓小布希抓到理由。小布希團隊立刻上訴到聯邦最高法院，要求保護選民的平等權，推翻佛州法院的判決。

五、判決

2000年12月初，聯邦最高法院宣示判決，推翻佛州法院的原判，確定佛州政府的決定，讓小布希贏了佛州的選舉，也就取得了25張選舉人票。

Bushv.Gore這一訟案，使小布希當選美國第43位總統。

六、先例的功效

Bushv.Gore能幫助今日的川普嗎？

川普的團隊，有下列主張：

甲、郵寄的選票不合法：郵寄選票，包括缺席投票，已經行之多年，28個州都早已採用。憲法授權各州規定投票程序，既經州議會立法的規程，這種投票方法沒有違法的問題。

乙、提前投票、投票日以後才計票，不合法：賓州的共和黨人，曾控告州政府，阻止州政府舉辦投票日之前的投票（Early voting），以及投票日以後再計票。這宗訴訟，曾經逹到聯邦最高法院。

在「川普對賓州」中，最高法院判決，各州有自主權。賓州在投票日之後的三天之內，北卡州在12天之內計票都合法，尊重州政府的法規（見Trump v. Pennsylvania, 140 U.S. 2508, 140 S. Ct. 12920 (2020)）。

這項判決間接的確定，提前投票是合法的，只有計票的期日，才值得處理。

丙、依Bushv.Gore，最終應交給聯邦法院決定大選的結果：從1803年起，最高法院不接受第一審的訴訟（original jurisdiction），只審核下級法院合理的上訴（Marburyv.Madison）。另外，聯邦地方法院也不接受選務糾紛，除非發生憲法疑問。

許多法學專家不認為最高法院會插手今年的總統大選。（美聯社）

七、辯論的難題

今年的選舉結果，川普從45州僅得214張選舉人票，與當年小布希與高爾之間，五票之差的情形，完全不同。

對於未定的五個州（賓州、北卡、喬治亞、亞歷桑納和內華達），川普的律師，既要求僅計算投票日的選票、排除11月3日之後的票（賓州、北卡、喬治亞），又要求計算投票日之後的全部郵件選票（亞歷桑納和內華達），企圖「採櫻桃」（Cherry Pick）式的選用對自己有利的理由，卻自相矛盾，不足以說服法院。結果不能如願，因為計票結果，除北卡之外，其他四州的選舉人票全投向白登。

白登有不同的組合，可以成功地達到270票，例如贏得賓州和喬治亞、亞歷桑納州和內華達州、喬治亞州和亞歷桑納州等。不像2000年小布希和高爾，單靠佛羅里達一州的選舉結果；今年的決定權，分散在11州。

既然沒有憲法的爭執，而訴訟理由又自相矛盾，聯邦最高法院似乎無由干涉大選結果。（作者曾任法學教授，現為華府資深律師）