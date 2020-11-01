新聞眼／城鄉遷徙 疫情後有望再度反轉

新冠病毒爆發後，曼哈頓的高端房地產市場出現一片賣壓。（Getty Images）

自從冠狀病毒爆發以來，許多主要都會地區都出現了大規模遷徙。紐約郊區的購房者需求激增，與去年7月相比，今年7月紐約郊區的房屋銷售增長了44％。英國也出現了類似的趨勢，自5月中旬房地產 活動恢復以來，倫敦 的需求下降，但首都以外的通勤城鎮和其他英國大城市的需求卻在上升；在巴黎，3月份在冠狀病毒爆發之初就有多達100萬人離開他們在法國的房產。如今，需求轉向了在城市郊區擁有戶外空間的大型房屋。

紐約市近郊的房屋市場變得火熱。（Getty Images）

但是，許多富裕的都市人知道，最終，冠狀病毒的爆發將減弱，他們不願完全告別自己的城市。取而代之的是，他們在城市以外的地方設立住所，使他們可以在家中舒適地工作，避免擁擠，同時也可以在城市中尋找較小的兼職公寓。萊坊（Knight Frank）首席倫敦銷售主管斯圖爾特·貝利（Stuart Bailey）表示，他已經看到倫敦的一些買家希望縮減規模，以便在城外購買其他房產。他們並沒有放棄倫敦─他們既想在郊區生活，又想在城裡保留一個根據地，這樣他們可以平衡的生活。

在紐約，在可預見的將來，許多辦公室仍然關閉，許多公立學校既提供遠程學習，也開始允許學生回校上課，許多居民在與城市保持聯繫的同時，適應了新的郊區生活方式。

•城市住居 縮小空間

紐約房地產商道格拉斯·艾利曼（Douglas Elliman）的經紀人謝梅什說：過去六個月，看到很多人在康州格林威治等地區購房，但他們並沒有放棄紐約。「他們不一定想一直住在郊區，他們知道這是暫時的事情」。對於像這樣的購房者來說，他們可能希望在城市中換個小一點的房子並保持與大蘋果接觸，同時又將大部分時間都花在郊區上。現在也是搬家的好時機，例如，曼哈頓的銷售合約在8月份下降了31％，高端公寓下降了44％。由於許多賣家渴望搬家，所以曼哈頓變成買家市場；但這不會永遠持續下去─最新的道格拉斯·埃利曼市場報告表明，郊區的高端活動趨於平穩，而房地產網站Zillow的一項研究表明，事實上，城市外逃已被誇大了。儘管曼哈頓的房地產市場復甦緩慢，但房地產專家回顧說，九一一恐襲之後，紐約市 也出現了類似的遷移，隨後又出現了復甦；因此，那些想利用當今買方市場並搶購城裡公寓的人必須早點採取行動。

在冠狀病毒發作之前，美國許多大城市正在流失居民。紐約市人口已經連續三年下降，2019年估計有5萬3000人離開了紐約。對於富裕的屋主來說，在城裡保留一個住處，而一年中的大部分時間都花在了郊區。 經紀人說，這種情況在曼哈頓屢見不鮮，尤其是金融業人士。他們在康州格林威治或或其他地方買房，並在城裡保留一卧或兩臥的公寓。現在雖然有越來越多的家庭遷出城裡，但是當他們的辦公室重新開放時，情況可能會有所改變。資深經紀說，九一一後有許多客戶賣掉城裡公寓，搬到郊區，但是一年以後，又搬回城裡，因為他們不習慣長期待在郊區，他們想回來，資深經紀認為，這種回流可能會再次發生。

•空巢老人 換屋機會

對於這類買家，他們可能會在一周中的某個時間遠程工作，並讓孩子在郊區學校讀書，因此，換個小點的公寓，可以使他們與城裡保持聯繫，並在需要時輕鬆上班。在紐約，還有一群新的買家在尋找房子：來自郊區的空巢老人，他們看到了換購面積較小公寓的機會。紐約和倫敦的房地產分析師說，郊區居民正利用自己的房屋賺錢，並利用這些收益，購買郊區的小物業以及城裡的小公寓。在倫敦已經出現不少換屋的買家，大多數的房地產交易都反映出人們以不同的方式來平衡疫情下的生活。

他說，儘管由於購房者尋求更多的戶外空間和使用靈活性，對郊區房屋的需求激增，但許多海外投資者仍然青睞倫敦中心的黃金地段。經紀人說，國際買家完全不希望出城，而且肯定有更多的活動可供選擇。但是他們看不上「打地鋪」式的小戶型，他們願意購買的是像樣的家庭公寓。但是，巴黎的情況卻大不相同，過去巴黎的豪華房主更喜歡城內中心地段的公寓，但現在，他們正在尋找帶有陽台、花園和其他室外空間的住處，而在城市郊區更容易找到這些房屋。

•國際買家 不受影響

巴黎西部蘇富比國際房地產公司的維珍妮·德·聖萊格說，市場掛出很多待售屋，但買家並不多。潛在客戶希望擁有一棟帶花園和私人空間的房屋，他們不再願意購買一棟共有公寓。

不過房地產趨勢變化很快，在曼哈頓，8月份的公寓成交合約較去年下降了38％，而新掛牌量增長了30％，這顯然對買家來說是有利的條件，但在6月重新恢復交易時，該周的交易量反而上升了，資深經紀說，這是有原因的，因為賣方急於求售，降低了價格，從而帶動交易數量。隨著賣家調整價格以反映市場價值，而買家不斷湧入，情況正在發生變化。