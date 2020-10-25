賀錦麗 再創印度歷史

有印度血統的賀錦麗成為民主當副總統候選人。（Getty Images）

10月7日晚間，副總統候選人辯論會上，民主黨候選人賀錦麗（Kamala Devi Harris）參議員的開場白，就是感念慈母之恩，她才有這一天的機會。她食指向上，示意慈母含笑雲端。對手潘斯副總統（Mike Pence），雖曾是一個基督佈道人，倒沒有這種感性的動作。從這一點，讓我想起美、亞文化的不同。

賀錦麗的母親Shyamala Gopalan是1950年代從印度 來美國的留學生。她在柏克萊加州大學讀書時，碰到一個從牙買加（Jamaica）來的學生哈瑞斯（Donald J. Harris），兩人戀愛而結婚。不幸的是，八年之後，即以離異結尾。Kamala和妹妹Maya由母親一手養大。

賀若升總統 歐巴馬第二

這次她被提名的消息傳回印度南部家鄉，親友們歡喜若狂。有人說，Kamala將從副座躍升為總統，成為歐巴馬總統第二；有人卻插嘴，說不止於此，歐巴馬或將成為Kamala第二，這也可說是印度人的「幽默」文化了。

印度人也關心美國大選和新冠病毒。（美聯社）

從這則小新聞，我聯想到兩個歷史故事。印度乃世界上文明古國之一。這個普通常識，說的是5000年前恒河（The Ganges）和印度河（Indus）流域產生的文明萌芽，猶如我們經常提到黃河與長江兩岸一帶的遠古歷史一樣。其實，印度河自北向南貫穿巴基斯坦全境。巴國獨立之後，正確地說，便不屬於印度了。再者，印度又是常被認為佛教的發祥地。事實上，佛祖釋迦誕生於尼泊爾中南部，一個叫蘭毗尼（Lumbini）的小鎮，距離印度邉界21公里。1997年，它還登上UNESCO世界文化遺產名録呢。尼泊爾和印度從來就屬於兩個不同的國家。佛祖釋迦牟尼和孔子同一個時期。2500多年前，亞洲南部印度這個「次大陸」 （Subcontinent）四分五裂，沒有統一的國家。尼泊爾的名稱容有不同，獨立王國早就存在。直到2008年廢除帝制，建立聯邦民主共和國。

有史以來，印、尼雙方的邉界，難解難分。今年6月17日，趁著印度和中國 邉界糾紛之危，尼泊爾國會以迅雷不及掩耳之速度通過國土方案，把Kalappani， Lipu Lekh，和Limpiyadhura等加起來有355平方公里爭議性的土地納入國疆。另一方面，印度又一直想辦法把跟尼泊爾那一段邉界歷史模糊化，讓人在某種程度上維持對佛祖誕生聖地的錯覺。

無論如何，要說印度這個次大陸是佛教的發祥地，當然是對的。事實是，這裡信仰佛教的人少得可憐。佛教徒在印度人口還占不到1%。尼泊爾還算多，也只有8%。他們絕大多數的人，都說自己是印度教徒。

一般人對宗教的觀念，先有一位大教主，見證神意，創造一套思想體系來講解與傳佈。印度教（Hinduism）源自舊式的婆羅門教（Brahmanism），沒有大教主，而是隨著古代氏族和封建社會發展而形成的民間信仰。他們崇敬Brahma、Vishnu、及Shiva三神，分別代表創造、守護，與毀滅三種力量。三神又都有自由化身的本領。男女性別，行善作惡，視時而定，隨機而行。佛教可說是對印度教的一種反思。佛祖釋迦原是Vishnu （毗濕奴）化身而降世的；這跟耶穌基督下凡救世，如出一輙。印度教與基督教是入世的；佛教卻是出世的。入世的觀念，對佈道傳教很熱誠，信徒眾多。

印度獨立路 蔣介石曾調停

大英帝國統治印度近兩個世紀。印度的獨立之路，崎嶇漫長。1942年2月，蔣委員長訪問印度，是兩國外交史上的一段佳話。九一八事變之後，中國獨自苦撐抗日。十年之後，珍珠港戰事爆發，美國參戰，形勢才有改觀。英、印之間，對戰後印度獨立的問題，歧見甚多，中國居中調停。

原來，1942年元旦，以中、美、英、蘇四強為首，一共有26國參加，在華盛頓發表《聯合國家宣言》(1942: Declaration of the United Nations)。這個宣言，只有簡短兩段話，說出原則性的問題，共同反抗德、奧、義、日等法西斯國家，絕不跟他們任何一國單獨簽約。會議詳情是秘密的。並以Arcadia Conference作為密碼代號。

確定了四強之一的地位之後，蔣介石便在亞洲戰場活動起來。那年2月5日，他率領一個龐大的訪問團，包括宋美齡、王寵惠、商震、張道藩、周至柔等人到印度訪問15天。宋美齡還到Santiniketan （和平之鄉），也是詩人泰戈爾創辦設有中國學院的「國際大學」演講，特別對逝世不久的詩人致哀。訪問甘地一事，有段插曲。以中國人的禮節，拜訪者要親自登府拜謁，才算誠意。甘地住在離開加爾各答城市很遠的鄉村，也許交通及其他條件都不是很好，他們堅持在新德里見面。討論的結果，折衷辦法是決定在加爾各答見面。甘地及其徒眾們擠上火車，經過幾個鐘頭的行程，才到市區。見到貴客時，有人行印度式的「三跪九叩」大禮。中國代表團不知如何答謝。據說張道藩靈機一動，亦以中國的跪拜答之。當時兩國的領袖，除了對日戰略之外，印度獨立的問題，及其戰後的出路，當然都是談論內容。

印度的首要目標就是脫離英國 ，獨立建國。英國首相邱吉爾小氣不答應。美國方面，想用中國遭受日本侵略的現實來說服印度跟英國合作。2月21日，蔣介石回國，當天發布《告印度人民書》，強調中、印兩國共同命運。希望英國能夠「不待印度人民任何要求，從速賦予印度國民以政治上的實權」。3月11日，邱吉爾派大臣到印度，提出 「自治方案」，未提獨立，意在拖延。同月23日，又由立法院長孫科發表談話，主張承認印度和越南獨立。英國還是不理。蔣介石私下向尼赫魯表示，看此情形，印度只有就被日本征服或與英國妥協之間，兩者擇一。7月25日，蔣介石再電美國總統羅斯福，由他勸英讓步。結果沒有成功。8月8日，甘地終於提出「不合作運動」，他坦然入獄，印度大動亂，英國出兵鎮壓。

蔣介石（中）在1942年曾訪問印度。（美聯社）

蔣介石當時所做的努力，容有不同的評論。無論如何，中、印兩國，曾是處境極為相似的反殖民主義的盟友。而今，兩國同是從「第三世界」發展中的國度崛起的大國强國了，卻為了邊界的糾紛，大傷和氣。

印度和中國為邊界糾紛而動干戈。（Getty Images）

其實，兩國的疆域廣袤，邉界糾紛也許跟中東地區國家為領土爭端而成世仇，不可同日而語。然而，問題的存在，即使談不上是「定時炸彈」，也有「活火山」的憂慮。現在，當年東西冷戰期間共同盟友—俄羅斯已經出面調停，也只可說是盡盡人事而已。世界和平，還要祈求三神顯靈。