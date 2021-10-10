爭議不斷… 耶魯大學官宣：文蘭島地圖 贗品

目前存放於耶魯大學的文蘭島地圖。(取自Yale University Press/維基百科)

耶魯大學 保存超過半個世紀的文蘭島地圖（Vinland Map）被視為北歐人比哥倫布更早到過北美洲的考古證據，但長期以來也引發外界質疑這份地圖真偽的討論；該校珍本書圖書館 館長克雷蒙斯（Raymond Clemens）終於宣布，該校擁有的這份地圖是贗品。

文蘭島地圖據稱是一幅15世紀的古地圖，它是根據一幅13世紀的地圖重新繪製；圖中除了亞、非、歐三洲外，更顯示一座位於格陵蘭以西、名為「文蘭島」的大島，稱11世紀時已有人踏足該地區；若屬實，將成為哥倫布時期以前，北歐人曾到達美洲的考古證據。

位於康州紐海文的耶魯大學校園。(路透)

不過，這份地圖1965年公開以來一直存在是否為偽造的爭議性；耶魯大學請古物保存專家和科學家鑑定該圖的紋路與字跡，發現大量1920年代生產含鈦成分的墨跡，研究團隊計畫在科學期刊上發表論文，不過Ars Technica、史密森尼雜誌、Gizmodo等新聞網站已率先報導研究結論。

耶魯大學圖書館館長克雷蒙斯宣布該館存放的文蘭島地圖是贗品。圖為耶魯大學圖書館。(康錦卿╱攝影)

劍橋大學北歐史副教授伊莉莎白‧若依（Elizabeth Ashman Rowe）說，歷史學界對文蘭島地圖的真偽爭辯了很久，現在有確切的科學證據證明它是偽造的，這是極令人滿意的發展。

史密森尼國家自然歷史博物館北美考古部門主管費茲休（William Fitzhugh）讚揚耶魯研究團隊思慮周密的研究精神，得出這一錘定調的結論。

克雷蒙斯指出，研究人員發現地圖背面的拉丁文是用現代墨汁描摹上去的，這是全圖係偽造的「強有力證據」。

文蘭島地圖首先在美國「問世」是1957年，康州紐海文骨董收藏人士魏頓（Laurence Witten）從歐洲買來，轉售給慈善家梅隆（Paul Mellon），再由梅隆捐給耶魯大學。

1965年耶魯大學公開這幅地圖時，還成為紐約時報 的頭版消息，因為當時的專家認為地圖1440年就繪製完成，比哥倫布西航還早了整整半個世紀。

耶魯大學圖書館館長克雷蒙斯宣布該館存放的文蘭島地圖是贗品。圖為耶魯大學圖書館。(康錦卿╱攝影)

雖然考古界相信早在公元1000年左右，就有少數北歐人抵達過紐芬蘭和盛勞倫斯河口的海灣地區，北歐人也相信格陵蘭島外還另有天地。1965年公布文蘭島地圖的耶魯圖書館館長也認為，圖中對格陵蘭島「精確得令人驚訝」的描述，就是維京人探險經過的證據，另有專家則懷疑地圖會繪製者是看著20世紀的地圖而繪製的。

冰島馬格努森研究所北歐研究教授席格森（Gisli Sigurdsson）說，地圖中的格陵蘭島北岸跟現代地圖太像了，令人不得不懷疑，中世紀的人怎麼畫得出來。

長久以來，格陵蘭在歐洲人的地圖上都呈半島狀，不是海島狀；若依說，中世紀的人出航不看地圖，而是靠航海人世代口耳相傳的口述資訊，西大西洋的地理樣貌就是這樣形成的。

費茲休另引述地圖學家的說法表示，耶魯文蘭島地圖上的墨跡損毀的情況也不太正常，不像中世紀地圖上的墨跡，是不會脫落的。

有關這幅地圖的墨水、字跡等問題的爭論，延續了好幾十年，也有人提出圖上的蟲洞和「原出處」牛皮紙圖冊裡面的洞痕是否相符。

1974年，耶魯自己聲稱研究結果「有可能是贗品」；但1987年，加州大學研究人員又說可能是真品；2000年代，是真是假意見的研究報告陸續出爐，但是認為是真本的人越來越少。

席格森說，真正研究北歐或文蘭島的圈子裡，很久以來就沒人相信文蘭島地圖是真的。

若依說，偽造本圖的動機也許是想彰顯挪威是歐洲最貧窮的國家那段時期，維京人出外探險具國際觀重要性。

馬格努森研究所地圖歷史家克德渥茲（Dale Kedwards）說，現代科技很容易就抓出本圖虛偽不實點，沒想到有些「很不錯的學者」也被唬了過去。

耶魯希望爭議到此為止，但會把偽圖繼續留在校產室，當作偽造史的「重要範例」；畢竟，本圖的真偽之辯，造成不小的國際風波。