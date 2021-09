美國現象／宴請600人…歐巴馬豪宅壽宴 飄著諷古味

歐巴馬慶祝60歲的生日宴會,成為各方討論的話題。(美聯社)

8月14日,普利兹新聞獎得主專欄作家Maureen Dowd在紐約時報 寫了「Behold Barack Antoinette」一篇時評,報導最近歐巴馬 總統在麻州瑪莎葡萄園(Martha's Vineyard)島上新購豪宅慶祝60大壽的宴會上,所見所聞。

這個宴會,原定賓客600人。60歲請600客人,富有巧思,又具深意。不過,6乘6是36。《易經》上的36數字是陰數,不可取。還好,由於疫情 轉劇,客人大大減少。究竟多少人應邀出席,是個未解之謎。

時評指出,到會的人,絕大多數是「生臉孔」和「新朋友」。那些老朋友和舊金主們,寥寥無幾。因而,「喜新厭舊」的風傳,略有所聞。

時評題取「Antoinette」這個名字, 是從F. Scott Fitzgerald在1925年出版的著名小説「The Great Gatsby」(了不起的Gatsby)得來的。那是第一次世界大戰之後,紐約大都會花花世界的一個愛情悲劇。農家子弟James(Jay) Gatsby當兵時愛上Daisy小姐。他退役還鄉時,她已成爲富商Tom Buchannan的夫人。他就勤苦工作,拚命賺錢。在紐約長島高級住宅區購一新屋,可以遠眺Daisy的家。而且,天天宴會賓客,向Daisy炫耀自己的富有。一天,這對舊情人終有機會接近。他發現她全變了,有點失望。Daisy開車撞死了自己丈夫的情婦;但是,她的丈夫Tom竟然巧妙地嫁禍於Gatsby。 於是,這位了不起的Gatsby就糊裡糊塗地被犧牲了。無情無義的Daisy ,竟未出席他的喪禮。時評的旨意,不外説出「人情冷暖」、「世態炎涼」罷了。

其實,站在現實政治的立場,擴大民意基礎,開發新財源,拉攏新選票,也是正常的。做過兩任總統的人,為著興建自己的紀念圖書館募款之外,爲黨内同志競選籌款,也是分内之事。命名為「The Obama Presidential Center」 的建築群,已定於近期在芝加哥市區Jackson Park破土,藍圖早定,經費已著。

媒體又報導,歐巴馬夫婦分別出版個人回憶錄,收入甚豐,到處置產。他們共同創辦Higher Ground Productions公司。獨自製片,又跟Netflix簽訂合同,出版發行。這可是一筆大生意。除了由書籍改編,加上訪問談話的紀錄片外,又有專題教材,如2018年David W. Blight寫的「Frederick Douglas:Prophet of Freedom」。小學的公民與生活教材,如Race and Class, Democracy and Civil Right, 與Vegetables and Healthy Foods等課目。難怪有人説,川普是由商轉政,而歐巴馬反之,由政轉商。各有千秋。

原來,生日宴會被請的多是音樂、影劇及電視界人士。幾乎把政界朋友們大量減少。突來的疫情轉變,主人又抓緊機會,改變原來的計畫。

末了,回頭談談時報這篇短評的命題「Behold Barack Antoinette」。Behold這個字,《聖經》用了1298次,是看到、見證的意思。專欄作者看到甚麽呢?兩個人名,同類相聚。前一個是現代人的名字。可是,Antoinette這個女子之名,小説裡並非要角。Daisy的丈夫叫Tom,算是重要的反派人物,Antoinette或是Tom之誤吧?不會,大作家Fitzgerald沒錯。他曾提到的正是1793年法國大革命時代,路易16皇帝的奢侈皇后Marie Antoinette。她被送上了斷頭台時,還會向劊子手微笑道歉呢。時評用的題目,兩位重要人物的名字並提, 亦可謂古今歷史、先後輝映了。