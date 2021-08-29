陸續開學 校車缺司機 老師也難找

全美學校今年秋季重回校園上課，但卻面臨校車司機不足。（美聯社）

學校陸續開學，但校內資源卻沒到位，不僅校車沒司機、指導老師和代課老師招不到人，就連廚房的番茄醬包也沒補齊。

華盛頓郵報報導，德拉瓦州威爾明頓市(Wilmington)東側特許學校(EastSide Charter School)提供本學期自行接送學生上下課的家長700元補貼。

匹茲堡公立學校 則因招不到400多名校車駕駛，決定延後兩周開學。

馬里蘭州最大的蒙哥馬利郡(Montgomery County)，蒙哥馬利郡公立學校面臨雙重打擊，新校車因為缺乏空調系統的電腦晶片而延遲交貨，同時也找不到駕駛。

過去數月以來，美國經濟面臨嚴重的勞力短缺，全球供應鏈短缺則導致各地交貨延遲。

隨著校園挺過新冠肺炎疫情 而復課，校方缺乏校車駕駛、指導老師、代課老師，電腦、番茄醬包和白板擦也不足。

諷刺的是，政府官員表示許多校區收到充足的疫情紓困資金，卻難補足缺員和物品，凸顯資金並未能解決校方回歸正常所面臨的問題。

許多 校長表示，已經準備好推動新學年事務，卻因高物價和勞力短缺等經濟因素而面臨困境。

東側特許學校執行長巴斯(Aaron Bass)說：「勞力與資產在我們增加錄取和僱用之際都缺，我們急忙尋找警衛、自助餐廳員工、輔導老師和校車駕駛，就算有錢也找不到想要的人。」

巴斯表示，他決定把學校的交通運算提供給家長，讓家長自行送孩子到校上課，全校約500名學生中，已有155名學生家長登記。

他說：「我想將這筆錢花在校車上，但我們沒有駕駛，這是疫情衍生的經濟問題。」

經濟學者及校方官員表示，招募困境涵蓋兩方面，許多學校增加警衛、老師、學校護士和校車駕駛，但這些潛在勞工在其他產業能賺更多錢。

夏季以來，就業市場強勁，過去兩個月新增逾180萬個工作 職缺，7月失業率降至5.4%。

不過，仍有許多產業找不到員工，部分人已重新評估高接觸風險卻低薪的工作內容。

專家表示，公立學校目前服務學生的狀態較去年要好，公立學校有時間計畫疫情相關規範，並取得近2000億元聯邦補助，但不少學校依然面臨缺員挑戰。