我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

巴林研究：AZ預防住院和死亡優於BNT 這款最差

喀布爾殉職13美軍回家了 拜登有意親自迎接

陸續開學 校車缺司機 老師也難找

陳韻涵
全美學校今年秋季重回校園上課，但卻面臨校車司機不足。（美聯社）
全美學校今年秋季重回校園上課，但卻面臨校車司機不足。（美聯社）

學校陸續開學，但校內資源卻沒到位，不僅校車沒司機、指導老師和代課老師招不到人，就連廚房的番茄醬包也沒補齊。

華盛頓郵報報導，德拉瓦州威爾明頓市(Wilmington)東側特許學校(EastSide Charter School)提供本學期自行接送學生上下課的家長700元補貼。

匹茲堡公立學校則因招不到400多名校車駕駛，決定延後兩周開學。

馬里蘭州最大的蒙哥馬利郡(Montgomery County)，蒙哥馬利郡公立學校面臨雙重打擊，新校車因為缺乏空調系統的電腦晶片而延遲交貨，同時也找不到駕駛。

過去數月以來，美國經濟面臨嚴重的勞力短缺，全球供應鏈短缺則導致各地交貨延遲。

隨著校園挺過新冠肺炎疫情而復課，校方缺乏校車駕駛、指導老師、代課老師，電腦、番茄醬包和白板擦也不足。

諷刺的是，政府官員表示許多校區收到充足的疫情紓困資金，卻難補足缺員和物品，凸顯資金並未能解決校方回歸正常所面臨的問題。

許多 校長表示，已經準備好推動新學年事務，卻因高物價和勞力短缺等經濟因素而面臨困境。

東側特許學校執行長巴斯(Aaron Bass)說：「勞力與資產在我們增加錄取和僱用之際都缺，我們急忙尋找警衛、自助餐廳員工、輔導老師和校車駕駛，就算有錢也找不到想要的人。」

巴斯表示，他決定把學校的交通運算提供給家長，讓家長自行送孩子到校上課，全校約500名學生中，已有155名學生家長登記。

他說：「我想將這筆錢花在校車上，但我們沒有駕駛，這是疫情衍生的經濟問題。」

經濟學者及校方官員表示，招募困境涵蓋兩方面，許多學校增加警衛、老師、學校護士和校車駕駛，但這些潛在勞工在其他產業能賺更多錢。

夏季以來，就業市場強勁，過去兩個月新增逾180萬個工作職缺，7月失業率降至5.4%。

不過，仍有許多產業找不到員工，部分人已重新評估高接觸風險卻低薪的工作內容。

專家表示，公立學校目前服務學生的狀態較去年要好，公立學校有時間計畫疫情相關規範，並取得近2000億元聯邦補助，但不少學校依然面臨缺員挑戰。

疫情 公立學校 工作

上一則

封面故事／高收入家庭 如何籌措學費

延伸閱讀

新聞眼／美國相挺有條件 台灣僅是「戰略棋子」

新聞眼／美國相挺有條件 台灣僅是「戰略棋子」
防疫規定模糊 劉醇逸：恐延誤開學

防疫規定模糊 劉醇逸：恐延誤開學
開學在即隔板缺貨 學校有錢買不到

開學在即隔板缺貨 學校有錢買不到
開學爆確診 聖谷學區嚴密防控

開學爆確診 聖谷學區嚴密防控

熱門新聞

富裕家庭應儘早為子女存儲大學學費。(Getty Images)

封面故事／高收入家庭 如何籌措學費

2021-08-22 02:00
大學博覽會提供財務補助資訊。(美聯社)

封面故事／讀大學好貴 力爭經濟補助

2021-08-22 02:00
為吸引優秀學生，各個大學都設立各種名目的獎學金。（Getty Images）

封面故事／學費年年漲 申請獎助學金

2021-08-22 02:00
這一片雜草，不消一會兒就被羊群吃乾淨了。（照片由作者提供）

生活／羊咩咩 最有效的除草機

2021-08-22 02:00
雷哈娜2012年也曾剪超短髮。（Getty Images）

美國現象／女力解放 短髮又流行

2021-08-08 02:00
碧爾特摩山莊羅曼蒂克的百年古堡，依舊完美地矗立，側面緊鄰荷花池，尤添雅趣。(圖皆為作者提供)

美最大私人莊園 碧爾特摩百年風華不墜

2021-08-15 02:00

超人氣

更多 >
影／美軍出動無人機炸死ISIS-K成員 現場畫面曝光

影／美軍出動無人機炸死ISIS-K成員 現場畫面曝光
她染疫出院回家 丈夫新冠陳屍臥房「如走進恐怖電影」

她染疫出院回家 丈夫新冠陳屍臥房「如走進恐怖電影」
到底幾個月後可打疫苗補強針？ 拜登考慮縮為5個月

到底幾個月後可打疫苗補強針？ 拜登考慮縮為5個月

趙薇下落曝光？網瘋傳她「跑路」連夜包機飛法國酒莊

趙薇下落曝光？網瘋傳她「跑路」連夜包機飛法國酒莊
苦等5日夜 搭不上班機 她回頭面對赤裸裸的真實阿富汗

苦等5日夜 搭不上班機 她回頭面對赤裸裸的真實阿富汗