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量販店衛生紙、瓶裝水缺貨 疫情惡化跡象

顏伶如
不少網友在推特發文，抱怨前往當地量販店好市多卻買不到衛生紙。（美聯社）
不少網友在推特發文，抱怨前往當地量販店好市多卻買不到衛生紙。（美聯社）

美國去年發生新冠疫情之後，各地出現衛生紙嚴重缺貨狀況，民眾叫苦連天。近來不少網友推特(Twitter)發文，抱怨前往當地量販店好市多(Costco)卻買不到衛生紙。商業內幕(Business Insider)網站報導，Delta變種病毒肆虐導致美國疫情再次升溫，衛生紙缺貨是最直接的反映，透露著美國民眾因為擔心疫情，又開始囤積衛生紙。

報導指出，近來不少網友在推特發文，內容都是與好市多衛生紙或瓶裝水缺貨有關。有消費者指出，好市多對於某些日常生活用品，再次祭出限購措施。

內華達州高中輔導老師路易斯(Counselor Lewis)8月中旬在推特發文寫道：「難道我們都沒從去年學到經驗嗎？今天開車到好市多，他們的衛生紙跟瓶裝水都缺貨。大家總是學不會教訓。」

加州居民艾拉比德(Eric Arrambide)16日發文寫道，好市多裡完全買不到瓶裝水與衛生紙，「這個跡象意味著時候果然到了」。

商業內幕報導，隨著各地確診案例逐漸上升，美國消費者近來又開始囤積日常生活用品，從某些事實發展看來，的確有跡可循。2020年3月間，美國剛開始出現新冠病毒疫情時，好市多各地分店曾爆發消費者大量搶購的狀況。

報導指出，從今年7月開始，就有好市多消費者在推特發文寫道，對於疫情發展已經有了最壞打算，計畫好即將開始另一波衛生紙囤貨，為了萬一必須再次居家避疫，預做準備。

市場數據分析調查機構Inmar Intelligence最近完成的統計報告顯示，在1000名受訪美國成年人當中，高達69.4%表示，由於Delta變種病毒導致確診案例激增，會考慮添購日常生活用品，開始囤貨以備不時之需。

好市多 美國 疫情

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