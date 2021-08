美國現象／女力解放 短髮又流行

雷哈娜2012年也曾剪超短髮。(Getty Images)

隨著新冠肺炎 疫苗接種普及,美髮沙龍等業者逐漸恢復營業,不少髮廊業者表示,百業復甦之際與新冠疫情 剛開始在美國擴散初期類似,許多女性預約剪短頭髮,但兩次剪髮的原因迥異。疫前是擔心封鎖避疫期間不方便出門、減少不必要的人與人近距離接觸,大幅度剪短可降低時常需要修剪的頻率;而今解除封鎖避疫,則吹起一股1920年代的復古風,俐落的短髮造型如鮑勃(bobs)與小精靈(pixie)髮型再次成為許多人的剪髮參考依據。

雷哈娜(右)2017年在巴黎出席電影《星際特工瓦雷諾:千星之城 》(Valerian and the City of a Thousand Planets)首映會,她身旁的短髮英國名模為卡拉·迪樂芬妮(Cara Delevingne)。(Getty Images)

蕾哈娜(Rihanna)之前造訪御用設計師烏蘇拉‧史黛芬妮(Ursula Stephen)坐落紐約的同名髮廊,將一頭及腰長髮剪到耳垂附近,宛如小精靈一般。史黛芬妮表示,一次剪掉這麼多頭髮,她肯定經過深思熟慮。對髮型師而言,動大刀剪掉長髮,也有自由、解放的感覺。

解封剪髮 擺脫束縛

經過將近一年的孤獨避疫,人人都嚮往自由,剪去一頭秀髮成為掙脫束縛的表現之一。

髮型設計師薩爾塞多(Sal Salcedo)位於洛杉磯 的髮廊「諾瓦藝術沙龍」(Nova Arts Salon)在洛杉磯當局放寬避疫禁令後恢復營業,他說,「復業迄今約有70%的客人要求剪去長髮,比疫情前的約50%還要多。」

紐約髮型師帕勞(Guido Palau)認為,明星領頭的短髮風潮加上疫情造成的風險因素,激勵更多女性嘗試與以往不同的髮型。不少短髮女性公認,剪短髮會「上癮」,且往往會愈剪愈短。

帕勞專責為19歲的美國星二代的凱亞葛柏(Kaia Gerber)設計髮型,葛柏擁有羨煞眾人的11頭身美腿,配上俐落的鮑勃頭,讓身形更加高挑。帕勞說:「經過新冠肺炎疫情的考驗,剪短頭髮沒什麼大不了。」

短髮名模凱亞葛柏(Kaia Gerber)。(Getty Images)

新冠肺炎疫情讓許多人感到絕望,髮型轉變提供了一種掌權的感覺。

英國倫敦的髮型歷史學者瑞秋‧吉勃遜(Rachael Gibson)說:「經過重大的全球事件之後,人們希望自己握有掌控權。他們希望事情有些不同,剪頭髮就是一種方式。」

女人頭髮 男人財產

吉勃遜解釋,第二次世界大戰過後不久的1920年代,人們喜歡剪鮑勃頭搭配頭巾裝飾,女性透過「反抗父母的世代」取得投票權。短髮則是另一種象徵,彷彿訴說著,「比起成天坐在那邊整理頭髮,還有更好的事情可以做」。

在那之後,許多短髮女性成為流行文化的代表人物,包括1990年叱吒風雲的精靈名模琳達·伊凡吉莉絲塔(Linda Evangelista)、頂著帥氣後梳油頭的超級英雄電影《X戰警:第一戰》(X-Men: First Class)女星柔伊·克拉維茲(Zoë Kravitz)等。

吉勃遜解釋,西方文化傾向將長髮與女性和生育的意象合併討論。在維多利亞時代(Victorian era)女性的頭髮其實是丈夫的財產,除了在夫妻共有的臥室可以放下來之外,其餘大多數情況必須盤起。

即便到了21世紀,阿拉伯世界的大多數女性依然被要求穿著黑袍(Abaya)並遮住頭髮跟臉。伊斯蘭教義指出,女人的頭髮對男人是一大誘惑,女性教徒因而不能在公眾場合露出頭髮。

這或許也說明了,許多男性偏愛情人留長頭髮的原因,而「長髮控」的「控」隱約也流露了一點霸氣意味。

造型轉換 打破規矩

留長或剪短頭髮是每位女性的個人決定,對於部分女性而言,頭髮長短堪比「自我察覺」(self-discovery)的歷程。

英國博士畢業生妮可‧杉桑‧路易茲(Nicole Sansone Ruiz)之前想要剪短髮卻拿不定主意,遂詢問朋友的意見。孰料,路易茲同溫層的好友認為,34歲的她還沒有到剪短髮的年齡,不少人甚至警告路易茲,宣稱剪短頭髮可能會讓她看起來更加成熟、有韻味,繼而錯失桃花契機。

相較之下,洛杉磯製作人米亞‧賈沃尼(Miah Giavonni)拿定主意剪去三千煩惱絲之後,看著鏡中的自己,感到神清氣爽且輕鬆許多。她滿意地說,「這感覺更像我了,藏不住。」

雷哈娜的設計師史黛芬妮表示,短髮常常落得被人奚落嘲笑的下場。她表示,人們對女性的刻板印象是長頭髮,當妳剪短頭髮,形同釋出明確且響亮的訊息:「我很強,打破規矩。」

不過,史黛芬妮不諱言表示,並非每個人剪短髮都好看,這攸關著每位女性的髮質、臉型、五官特色及平常的穿著打扮。最重要的是,短髮有時會比長髮還要不好照顧與維持好看的模樣,甚至需要更頻繁地修剪。