美國現象／女力解放 短髮又流行

雷哈娜2012年也曾剪超短髮。（Getty Images）

隨著新冠肺炎 疫苗接種普及，美髮沙龍等業者逐漸恢復營業，不少髮廊業者表示，百業復甦之際與新冠疫情 剛開始在美國擴散初期類似，許多女性預約剪短頭髮，但兩次剪髮的原因迥異。疫前是擔心封鎖避疫期間不方便出門、減少不必要的人與人近距離接觸，大幅度剪短可降低時常需要修剪的頻率；而今解除封鎖避疫，則吹起一股1920年代的復古風，俐落的短髮造型如鮑勃（bobs）與小精靈（pixie）髮型再次成為許多人的剪髮參考依據。

雷哈娜（右）2017年在巴黎出席電影《星際特工瓦雷諾：千星之城 》（Valerian and the City of a Thousand Planets）首映會，她身旁的短髮英國名模為卡拉·迪樂芬妮（Cara Delevingne）。（Getty Images）

蕾哈娜（Rihanna）之前造訪御用設計師烏蘇拉‧史黛芬妮（Ursula Stephen）坐落紐約的同名髮廊，將一頭及腰長髮剪到耳垂附近，宛如小精靈一般。史黛芬妮表示，一次剪掉這麼多頭髮，她肯定經過深思熟慮。對髮型師而言，動大刀剪掉長髮，也有自由、解放的感覺。

解封剪髮 擺脫束縛

經過將近一年的孤獨避疫，人人都嚮往自由，剪去一頭秀髮成為掙脫束縛的表現之一。

髮型設計師薩爾塞多（Sal Salcedo）位於洛杉磯 的髮廊「諾瓦藝術沙龍」（Nova Arts Salon）在洛杉磯當局放寬避疫禁令後恢復營業，他說，「復業迄今約有70%的客人要求剪去長髮，比疫情前的約50%還要多。」

紐約髮型師帕勞（Guido Palau）認為，明星領頭的短髮風潮加上疫情造成的風險因素，激勵更多女性嘗試與以往不同的髮型。不少短髮女性公認，剪短髮會「上癮」，且往往會愈剪愈短。

帕勞專責為19歲的美國星二代的凱亞葛柏（Kaia Gerber）設計髮型，葛柏擁有羨煞眾人的11頭身美腿，配上俐落的鮑勃頭，讓身形更加高挑。帕勞說：「經過新冠肺炎疫情的考驗，剪短頭髮沒什麼大不了。」

短髮名模凱亞葛柏（Kaia Gerber）。（Getty Images）

新冠肺炎疫情讓許多人感到絕望，髮型轉變提供了一種掌權的感覺。

英國倫敦的髮型歷史學者瑞秋‧吉勃遜（Rachael Gibson）說：「經過重大的全球事件之後，人們希望自己握有掌控權。他們希望事情有些不同，剪頭髮就是一種方式。」

女人頭髮 男人財產

吉勃遜解釋，第二次世界大戰過後不久的1920年代，人們喜歡剪鮑勃頭搭配頭巾裝飾，女性透過「反抗父母的世代」取得投票權。短髮則是另一種象徵，彷彿訴說著，「比起成天坐在那邊整理頭髮，還有更好的事情可以做」。

在那之後，許多短髮女性成為流行文化的代表人物，包括1990年叱吒風雲的精靈名模琳達·伊凡吉莉絲塔（Linda Evangelista）、頂著帥氣後梳油頭的超級英雄電影《X戰警：第一戰》（X-Men: First Class）女星柔伊·克拉維茲（Zoë Kravitz）等。

吉勃遜解釋，西方文化傾向將長髮與女性和生育的意象合併討論。在維多利亞時代（Victorian era）女性的頭髮其實是丈夫的財產，除了在夫妻共有的臥室可以放下來之外，其餘大多數情況必須盤起。

即便到了21世紀，阿拉伯世界的大多數女性依然被要求穿著黑袍（Abaya）並遮住頭髮跟臉。伊斯蘭教義指出，女人的頭髮對男人是一大誘惑，女性教徒因而不能在公眾場合露出頭髮。

這或許也說明了，許多男性偏愛情人留長頭髮的原因，而「長髮控」的「控」隱約也流露了一點霸氣意味。

造型轉換 打破規矩

留長或剪短頭髮是每位女性的個人決定，對於部分女性而言，頭髮長短堪比「自我察覺」（self-discovery）的歷程。

英國博士畢業生妮可‧杉桑‧路易茲（Nicole Sansone Ruiz）之前想要剪短髮卻拿不定主意，遂詢問朋友的意見。孰料，路易茲同溫層的好友認為，34歲的她還沒有到剪短髮的年齡，不少人甚至警告路易茲，宣稱剪短頭髮可能會讓她看起來更加成熟、有韻味，繼而錯失桃花契機。

相較之下，洛杉磯製作人米亞‧賈沃尼（Miah Giavonni）拿定主意剪去三千煩惱絲之後，看著鏡中的自己，感到神清氣爽且輕鬆許多。她滿意地說，「這感覺更像我了，藏不住。」

雷哈娜的設計師史黛芬妮表示，短髮常常落得被人奚落嘲笑的下場。她表示，人們對女性的刻板印象是長頭髮，當妳剪短頭髮，形同釋出明確且響亮的訊息：「我很強，打破規矩。」

不過，史黛芬妮不諱言表示，並非每個人剪短髮都好看，這攸關著每位女性的髮質、臉型、五官特色及平常的穿著打扮。最重要的是，短髮有時會比長髮還要不好照顧與維持好看的模樣，甚至需要更頻繁地修剪。