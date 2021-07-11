不再當啞裔 華裔自助助人 疫境自強

協助疫苗注射的華裔義工。（圖皆為作者提供）

由於新冠疫情 衝擊，亞裔 被歧視的問題再次浮上枱面。亞裔不再沉默，經過5月份亞太傳統月的洗禮，及國會通過立法保障亞裔權益，表面上這個問題已經受到全國人民的重視。可是對亞裔的不了解，歧視的觀念仍然根深柢固，縱使對亞裔沒有惡意攻擊，卻普遍忽視亞裔的需求。我是一位華裔醫師，根據疫情中之所見、所聞，而有所思。

醫護義工為民眾注射新冠疫苗。

華裔病人，尤其是老人，受害最深，往往言語不通，視入院為畏途；住院後又不能有親人陪同，增加與醫護溝通的困難。往往一住院便是一條不歸之路，天人永隔，最後只能靠視訊話別，那種親情的藕斷絲連，若非親身體會或見證，很難了解。

一般民眾也會視醫護人員為「病毒攜帶者」，躲避著我們，因此醫護人員也變得非常敏感。病人不願意到診所或醫院，因而耽誤病情，需要醫護人員予以勸導及協助。我聽聞一位華裔醫生在紐約的境遇，由於感受到身為亞裔的「原罪」，他每天清晨上班坐地下鐵時，都戴著口罩低著頭、坐在角落，躲開偶爾飄來敵視的眼光。一出地鐵站，便衝進人滿為患的急診室，救治各族裔的新冠病患。下班後披星戴月回家，擔心自己會攜帶病毒，一頭鑽進地下室去自我隔離，沒有機會與妻子兒女道晚安，日復一日地在壓力及愧疚中生活。

在這低迷不振的環境裡，如何才能維持尊嚴，我認為除了呼口號外，應該團結一致，捲起衣袖，自助助人，逆流而上！位於大華府馬里蘭州的「美京華人 活動中心」及「泛亞義務門診」就是一個很好的例子。

「美京華人活動中心」是以社區華人義工為基礎，以弘揚中華文化及服務社區為宗旨。中心成立已有38年歷史，旗下的「泛亞義務門診」從2003年開始投入服務。身為社區的一分子，在疫情初期，中心號召社區華人踴躍捐款及物資，負責轉送給社區的醫院、臨終照護中心、郵局、消防局等社區服務團體。老人護理中心每天安排員工上門送餐及藥物，中心護士每天以電話追蹤病人狀況，並與家庭醫師聯絡。在疫情中，義務門診除了繼續為求助的病患視訊看診外，更因應環境擴展服務，定期舉辦網上有關身體及心理健康的視訊教育，安排心理及物理治療，護工上門服務等工作，盡量協助老人們度過難關。

藥劑師在調配疫苗。

馬里蘭州的蒙哥馬利郡是種族非常多元化的社區，按人口比率，蒙郡的白人占總人口43% ，西語裔占20%，非裔占19%，亞裔占15.6%；可是政府在社區資源分配方面，亞裔就往往變得隱形了。舉一個例子，蒙郡為無保險低收入的人士提供基本醫療照顧的「蒙郡醫療關懷」項目，亞裔病人的比率只占了5%左右。可是，根據2017年城市研究所（Urban Institute）的數據，蒙郡有30%的亞裔家庭的收入低於蒙郡醫療關懷標準線，卻未能獲得照顧。

新冠病毒在蒙郡的測試點，大多位於非裔及西語裔社區，並獲得巨額資助；而亞裔則相對被忽視。為了補償不足，醫療中心兼泛亞門診部的陸惠興主任積極向政府保健部門爭取，持續利用華人活動中心為新冠病毒測試站及疫苗注射中心。聯絡醫療義工，深入亞裔基層及被忽略的角落，為他們服務。從今年3月份開始，號召華裔醫生、䕶士、藥劑師及其他義工，定期為民眾注射新冠疫苗，主要對象是有困難向政府取得資源的社區民眾，除了亞裔之外，也向其他族裔伸出援手，服務仍然在持續中，直到疫情完全緩解為止。

因為初期疫苗的來源不穩定，往往臨時有疫苗，中心三天之內便要通知足夠的民眾施打，及號召足夠的義工，這並非一項簡單的任務。由於每次都能圓滿達成任務，獲得政府部門的讚賞及信心，甚至有些政府單位開始主動提供各項社區服務經費，要求合作。由於利益及歷史的因素，亞裔各族裔之間，常常分分合合，也有矛盾存在；但在大環境之下，大家更應該團結，一起爭取權益。

贈送醫療物資給社區組織。

美國是一個新興的移民國家，憑著過去兩世紀優越的政經體系，吸引了大批移民，其中不乏各行各業的佼佼者，並對這個國家做出貢獻。例如從匈牙利移民來的科學家Katalin Kariko，她發明了mRNA疫苗，與病毒的擴散速度賽跑，拯救了成千上萬人的生命。

美國的正義感，及立法維護種族平等的努力，一向是世界各國的榜樣，受到各國領導者及人民的尊敬。例如在不同月份向國民特別宣導及教育，便是一個很好的例子，5月份被定為亞太傳統月，議會更成立了保護亞裔的反仇視法案；最近更通過6月節（Juneteenth）廢除奴隸之日為國定假日。政府這一連串的行動，希望能喚醒全體國民的良知，達成種族平等及和諧的目標。華裔算是亞裔中的主流，在這艱困時刻，更應該逆流而上，為亞裔爭取權益，自立自強之餘，亦能關注社區其他弱勢群體，以獲得大家的尊敬。其實美國是一個種族的大熔爐，各族裔同處一個屋簷下，應該互相支持，共建美好家園。

註：義工及活動可以參考網站：

美京華人活動中心 CCACC-dc.org

泛亞義務門診 PAVHC-dc.org