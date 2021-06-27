大樹計畫起源地 探訪馬里蘭州冠軍樹

馬里蘭州的冠軍樹。（圖皆為作者提供）

很多在美的華人可能不知道美國 有一個「大樹計畫」（Big Tree Project），這計畫1925年起源於馬里蘭州 ，在1940年成為美國國家級的項目，目前由美國森林協會負責此項目的營運。在美國的每一州都有一個協調員，負責收集數據、測量樹木，並每半年將某些樹木作為候選的國家冠軍樹，提交給美國森林協會。個人或團體都可以推薦他們心目中的冠軍樹，不論這棵樹是在私人土地或是在公共場所。事實上馬里蘭州所有被推薦的大樹有90%以上是在私人的後院。

粗細、高度和樹冠 為評分依據

大樹的評鑑是根據三方面評分：樹的粗細、樹的高度，以及樹冠分布的面積。評分是根據下面的公式計算：

總分=樹幹周長（英寸）+樹高（英尺）+ ¼的平均樹冠展度（英尺）

這也是為什麼大多冠軍樹是在私人的後院的原因。

種在後院的樹，因附近沒有其他的樹，樹冠分布的面積可以很寬廣；而林中的樹被周圍其他的樹擠壓，可能長得很高，但樹冠只能散布在很小的範圍內。

目前馬里蘭州的冠軍樹是一棵美國梧桐（American sycamore），生長在迪克森生態保護公園（Dickerson Conservation Park）。迪克森生態保護公園是一個占地304英畝的公園，毗鄰波多馬克河（Potomac River）和C&O運河，位於蒙哥馬利郡（Montgomery county）。1960年代初，蒙哥馬利郡收購了這片區域成立公園。在1996年時，洪水 破壞了C&O運河和縴道（C&O Canal Towpath）的一部分，現在已盡復舊觀，看不出洪水肆虐的痕跡。

C＆O運河縴道沿岸風景秀麗。

美國梧桐以其斑駁的樹皮和枝幹上的樹洞聞名，每一棵美國梧桐的樹幹上經常會有很多大大小小的樹洞，這些樹洞對一些小動物非常重要，是牠們的棲身之所。

座落運河縴道旁 鄰另棵名樹

這棵馬里蘭州的冠軍樹生長在C&O運河與波多馬克河之間，在C&O運河縴道40英里的里程碑附近，距離波多馬克河大約20公尺處，有步道可從迪克森生態保護公園的停車場走到此冠軍樹。

值得一提的是，沿著C&O運河縴道往南不遠處，可以看到另一棵有名的大樹，那是一棵巨大的銀楓（Silver Maple），它雄偉的樹幹不比那棵冠軍樹遜色，只是稍矮一些且樹冠散布的面積不大，所以總分比那棵冠軍樹低了很多。

26號水閘處的銀楓。

這棵銀楓就在26號水閘處，後面是棟廢棄石屋的基礎部分，那棟石屋原作為守閘員的居所，沿著在C＆O運河有好幾十座此種石屋，很多都還保存良好，也接受預約在石屋內過夜。

沿著C&O運河縴道健行，可以欣賞秀麗的波多馬克河美景，還可以探訪此雄偉的馬里蘭州冠軍樹，適合假日全家親子活動。