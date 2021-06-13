蟬鳴癡癡，不知將逝…一待十年談蟬趣

蟄伏地底十餘年的蟬破土而出，爬在樹葉間。（美聯社）

最近美國 媒體報導，今年夏天將有數以億萬計的蟬從土裡冒出來，分布美東、美西，和美南約15個州。因為氣候與地質的不同，中國蟬的生命周期約為二至五年；而美國這種蟬則長自13到17年不等的周期。英文稱為Periodical Cicadas的蟬，又可細分為六個類別，牠們的共同特徵是紅色眼睛，跟別的地區不同。大約在5、6月間，數周之內，牠們由求偶、交配、產卵，而生殖。大鳴大放一陣後，就在聲浪中消失，落地入土。

在1630年殖民時代，美國東部麻州Plymouth海岸，早有蟬的紀錄，當地印第安原住民Onodaga一族，炸蟬食用。中文食譜在蒸和炒各種做法之中，就有「冬瓜煲蟬」這道菜。美國昆蟲學者Charles L. Marlatt（1863-1954），在任職農業部昆蟲局（Burau of Entomology，U.S. Department of Agriculture）期間，在該局出版的《通報》（Bulletin）上，發表了一系列有關蟬的研究報告。美國蟬的名稱與生命周期的計算──今年是第十群（Brood X），就是從他的論點而推定的。

馬里蘭大學研究人員一鏟下去，就可找到這麼多幼蟲。（美聯社）

上個蟬期 總統還是小布希

上一次第九群出現在2004年，小布希（George W. Bush ）還是白宮主人。當時俄國的普亭（Vladimir Putin）總統，在位至今。那年的國際文化活動，雅典奧運算是一件大事。華府的二戰紀念碑（The National World II Memorial）開幕。當年世界最高建築物──台北101高樓完成。哈佛學生查克柏格（Mark Zuckerberg）和他的同伴玩「臉書」（Facebook）才剛開始；不過，美國太空總署（NASA）送到火星的兩台智能探測車（Rovers）「良機」（Opportunity）和「精神」（Spirit）號已經開始把照片送回地球了。

近一年多來，由於新冠疫情（Covid-19）的蔓延與影響，大家的生活習慣被迫改變，航空班機停飛，路上行人斷魂，整個地球都停轉了似的。今年開春，預防疫 苗上市以來，尤其是美國比別人走快一步，多數的成年人已接受防疫注射了。開放與復業之聲，不絕於耳。

一隻蟬飛近苜蓿花。（美聯社）

「蟬獵之旅」掀十年之盛

有人抓住商機，在旅遊業方面，特設「蟬獵之旅」（Cicadas Safari）, 在曠野園林之中，騎馬或搭上馬車，飽嘗蟬鳴與美景。如此壯舉，雖談不上是「世紀之慶」（Centennial Celebration），説是「十年之盛」（Decade Event），亦不為過。

作者書桌上的蟬計時器。（作者提供）

然而，對我個人説來，旅途勞頓，似乎大可不必。我的書桌上擺放著一個玻璃製成的漏斗型「計時器」，旁邊裝飾著一隻活生生的蟬標本。計時器配上蟬，鳴蟬知晝短，一寸光陰一寸金，時時刻刻給我警惕。

我窗前獨坐，面向書桌，雖不必有什麽「書中自有黃金屋」的奇幻之想，眼睛一睜開，不是有一隻活生生的蟬嗎？只是牠的原籍日本，黑色眼睛，不像白兔子的紅眼睛罷了。雖然是啞巴蟲，我可配上音樂，獨自欣賞。

自古以來，蟬的文獻和口傳故事很多。南朝詩人王籍有〈蟬噪林愈靜，鳥鳴山更幽〉的名句。日本詩人松尾芭蕉（1644-1694）則有〈蟬聲似靜幽，但可穿巖〉的誇張之語。我很欣賞他另一俳句：「Nothing in the cry of cicadas suggests they are about to die」〈蟬鳴癡癡，不知將逝〉 。

草叢中的幼蟬。（美聯社）

狄倫把蟬當成「蝗」？

不過，蟬既又名 「知了」，讓我聯想到牠們才真正「知道」自己的命運呢。事實也是，生物學者認為，蟬是最長壽的昆蟲。只是在地下「孵化」成長的時間和過程太慢太久了。一待十幾年才又出土活現， 教人產生錯覺啊。

1970年有一天，當民謠歌手狄倫（Rob Dylan）開車到Princeton大學接受榮譽學位時，途中闖入一隻蟬，口占《蝗蟲之日》（Day of Locusts）一首。此曲收在他同年出版的《新晨》（New Morning）唱片集。

有人奇怪，這位2016年Nobel桂冠詩人，怎會將蟬說成「蝗蟲」（Locusts）呢？我也暗自納悶，孔夫子不是老早説過，讀詩可以〈多識於鳥獸草木之名〉嗎？ 洋詩人怎會把蟲名搞亂呢？其實，這個英文名詞在美國，倒是蝗、蟬通用的。蟬屬螳螂類。假如碰到的又是一隻螳螂，雖不擅吟唱，牠或可被發揮成「螳螂擋車」另一詩篇了。我將「蝗」改為 「蟬」，試譯如下：

《Day of Locusts 》（蟬日）

And the locusts sang, yeah, it gave me a chill （蟬鳴有寒氣），

Oh the locusts sang such a sweet melody （音美量不低），

Oh the locusts sang their high whining trill （高歌悲與樂），

Oh the locusts sang and they were saying for me （為我明心志）。

最後，我試改古人的詩句，綴成打油詩，隨興吟詠我那擺件小玩物，作為結尾：

在馬里蘭大學校園的樹上，一隻蟬正在蛻殼。（美聯社）

《詠蟬》

─改自宋代朱貞白《詠螃蟹》

蟹眼龜形翅似綢，

未嘗正面向人趨；

如今放置書桌上，

得似林間亂鳴無？