候鳥式養老 退休族新風潮

候鳥在冬季要離開北方，去南方過冬。（羅丹／攝影）

自1990年代初開始，隨著社會意識的飛速進步，生活水平的廣泛提高，以及人們對享受生活和提升身體素質意識的增強，輔之以無比便捷的交通、強大的互聯網以及價格合理的養老房地產的開發，大量嬰兒潮時代出生人群逐漸步入退休 年齡，尋求在一定經濟基礎上的候鳥式養老生活方式。而且，這種生活方式被廣泛地實踐與普及，成為令眾多退休和即將退休人士心儀和時尚的退休生活方式之一。

佛州 陽光明媚 養老首選

其實，候鳥生活（Snow Bird）的概念在美國 由來已久，據說其悠久的歷史可以追溯到洛克菲勒時代。只是受各類條件所限，其社會的認知度和普及性並不高，對絕大多數普通人來說，很長一段時間，候鳥生活只能是人們對未來退休生活的美好憧憬和嚮往。

候鳥季節一般始於每年的10月初到第二年的5月結束。選擇候鳥式養老的人們在北方寒冷的季節向南遷徙，到陽光明媚、風和日麗的南方過冬，然後在春暖花開時節返回原居住地，與家人親友團聚共度一年中的其他時光。

在美國，最受歡迎的候鳥式養老目的地首選佛羅里達州，其次是亞利桑納、夏威夷、南卡、北卡和加州也占有一席之地。僅以佛羅里達州為例，據不完全統計，不算遊客在內，每年冬天到佛羅里達州的候鳥族的數量高達六位數（10萬）以上。我認識幾位候鳥，他們的生活也許對廣大讀者有借鑑意義。

南方的溫暖氣候吸引北方人去南方過冬。（作者提供）

Uma在華盛頓聯邦政府工作，即將退休。她通過朋友聯繫到我，希望幫她在佛羅里達州的退休社區租房子。她計畫退休後在冬天時到佛羅里達暫住一段，先熟悉一下周邊的環境和退休社區的情況，再考慮是否永久定居。

幾年前，年近70的印度裔Lakshman先生就在這樣的活躍成人社區買了房子。冬季到來時，他會把在芝加哥的公司交給兒子打理，自己攜夫人到陽光州躲避芝加哥的刺骨寒風和漫天飛雪。他說，年齡越來越大，再這樣跑兩年該徹底退下來，搬到溫暖的佛州長住了。現在互聯網和信息交流都超方便，作為總裁的他，雖然人不在公司也依然可以遙控指揮。每每談到這裡，他都會滿懷感觸地說，錢是永遠掙不完的，人得想開點兒，該放手時就得放手。他經常是剛剛感歎完，一轉身又掏出手機，開始事無鉅細地詢問和指揮起公司裡一天的大事小情來。

網路信息豐富 租屋便捷

瑤和東夫婦購買他們在佛羅里達的候鳥住房實屬偶然。他們是中國改革開放後最早來美國的留學生，在美打拚多年，事業有成，都是各自所在的高科技公司的中高層經理級精英；他們的兩個女兒也相當優秀。臨近退休，他們利用感恩節假期從密西根飛到佛州，從坦帕遊輪碼頭上船到加勒比海遊玩，幾天下來實在是留戀陽光燦爛的南國天氣，於是臨時動議在佛州買個房子。因為東先生實在是難以捨棄自己在密西根家裡後院的小菜園，享受那春季播種、秋天收穫的樂趣和成就感，兩人決定開啟自己冬季到佛羅里達避寒、夏季回密西根避暑的候鳥式生活。

北方的冰雪讓北方人願意採取候鳥式的方式過冬。（羅丹／攝影）

對剛剛開始嘗試和體驗候鳥生活的人們來說，冬季在心儀的陽光州租房幾個月，實在是一種開始享受生活，實現候鳥夢的絕妙嘗試。強大的互聯網和完全透明的信息渠道，使普通人尋找冬季租房變得超級便捷。在Airbnb、Realtor.com、Vrba、Zillow等主流網站，只要輸入想去的地名，或城市名稱、冬季租房（Winter Rentals）等關鍵詞語，既可以找到海量的租賃信息，當然也可以聯絡當地的房產管理公司或房地產經紀人協助尋找。一搬而言，在租房網站可以找到相當多的選擇，而當地的物業管理公司或房產經紀人則會提供更加個性化的服務。

凡事都有兩方面。當人們像候鳥一樣在冬天離開北方的積雪和寒冷，湧向南方享受燦爛陽光的同時，也將面臨一些不可忽視的具體問題，諸如居住成本及空置房使用及管理、生病看醫生的保障、合法停留的時間長度，以及是否可以享受一些稅收優惠等等。

先說說居住成本和空置房問題。如果身為候鳥的你在南北兩地都有房產，那麼其中的一處必然會一年中閒置數月。這樣一來，物業費、地產稅、維護費等無疑會是一筆不小的開支。許多精明的候鳥們選擇把自己不使用和居住的候鳥地產通過Air B&B或當地的管理公司代為出租打理。這樣除了可以抵銷部分房產費用開銷之外，還可以確保房屋得到基本維護和保持良好的狀態。

健保能否適用 務必確認

做候鳥可能還會面臨另一個普遍和具體的健康保險問題。當候鳥們分別在原居住地和棲居地度過長達半年的時間時，所持有的健康保險包括Medicare在棲居地是否會被接受。這一點，你要諮詢你的醫療保險公司，明確自己保險的具體覆蓋範圍和特殊條款。在大多數情況下，美國境內普遍使用的健康保險，無論是哪一種基本都可以在候鳥居住地使用。但是，如果你的健康保險僅限於在原居住地的小範圍醫療網絡中使用的話，那麼你去其他州做候鳥時可能就無法使用。這時，你可能需要考慮一下購買某種類型的私人保險，以確保在冬季棲居地得到必要的健康保障；萬一發生身體不適時，可以得到及時的救治。

對美國國內享受候鳥生活的人來說，在棲居地停留的時間是沒有限制的，但加拿大等國家來棲居的候鳥們則需要遵守簽證限制。例如，57歲的Richard 曾經是加拿大專業的冰球運動員，退役後在佛羅里達州的退休社區買了房子，和太太一起過上了候鳥生活。他說，自己很小就開始參加冰球訓練，最好的年華都是在冰上度過的。儘管他酷愛冰雪運動，但是多年專業的運動員生涯造成的身體損傷，使他無法承受加拿大的嚴寒，每年冬天到佛羅里達的家裡來過冬，使他免受了許多傷痛的困擾。

他介紹說，加拿大的許多退休人士都把美國的佛羅里達州看做是自己家的後花園。美國的物價和生活費用都比加拿大低，生活舒適，交通便捷，出入境方便，吸引著成群結隊的加拿大人到佛羅里達躲避漫長的寒冬。我聽說，對加拿大人來美國過冬的簽證的期限將會從現在的6個月延長到8個月，若是那樣就方便了，肯定還會吸引更多的朋友過來。

更新身分證明 多方考量

候鳥們普遍想得到答案的另外一個問題是，是否需要在棲居地更新其身分證明或駕駛執照。嚴格意義上來講，候鳥們不能成為棲居地的居民，因此也無需在當地做居民登記或註冊，而且大多數候鳥們還是喜歡保留其原居住地的居民身分。但是，也有一些選擇到沒有州所得稅作為棲居地的候鳥們，他們看到了成為在棲居地成為永久居民會帶來許多稅收方面的優惠，於是開始考慮是否有必要將自己的遊客身分變為永久居民，而把自己的原住地變為避暑山莊，成為那裡的遊客。

北方人冬季可以在溫暖的南方打高爾夫球。（作者提供）

家住紐約長島的Allen從華爾街退休後，賣掉自己在長島的獨棟別墅，在紐約市區買了一套兩室一廳的公寓，同時在佛羅里達州的退休社區買了一個獨棟房子，夫妻二人轉變身分、駕駛執照和車牌統統更換，把佛羅里達州作為自己的主要居住地。他們每年冬天在佛州度過，夏天回紐約與孩子和朋友團聚。Allen說，註冊成為佛羅里達的永久居民，給了他們可以享受佛州不徵收州所得稅的政策和房產減稅的優惠，是一個明智的的選擇。

不過，他也建議打算這樣做的朋友們，要特別注意一些細節和法規。比如，在搬來佛州的30天之內必須申請和獲得佛羅里達的駕駛執照以及更換車牌和Title，要確保在個人納稅申報時有足夠的證據（諸如水電費收據、房產稅交付回執等），以證明自己確實達到了在佛州保持適當身分的最短居留期限，即每年至少183天等等。讀者最好是與自己的會計師具體協商，以求找到最適合自己的方案。

北方人羨慕南方的舒適恬靜的生活。（作者提供）

如果說氣候因素是促使人們選擇候鳥生活方式的決定性因素，那麼環境是否安全、交通便捷程度，以及周邊生活方便與否等等，這些普通大眾都關心的基本生存問題，也勢必成為選擇候鳥生活方式必須考慮的最基本的人文因素。所住城市、鄉鎮、社區周邊環境的安全指數一定要好是無需探討的硬性指標。交通便捷的考量，通常是指距離主要機場不超過一小時的車程，周邊有相對比較大一些的城市和主要的高速公路及交通比較便捷的區域。而住所周邊有可供選擇的多家超市、購物中心、便利店和藥店十分必要。對大多數華人來說，社區附近有一家或多家有一定規模的華人超市更是不可或缺的必備。如果再有幾家既好吃又有特色中國餐館和各色高檔餐廳，就更可以堪稱完美了。

氣候有益健康 遷徙主因

現如今，候鳥式養老已經不僅僅是一種時尚，而成了一種養老的潮流和常態。退休和即將退休的人們，身體還很硬朗，精力也很旺盛，更願意獨立生活，四處走走看看，比較適合候鳥式的旅居養老模式。人們選擇成為候鳥的主要原因從基本層面來看應該是氣候環境對身體有益，尤其是對患有呼吸系統疾病或關節炎等慢性病的老人，在冬天選擇溫暖舒適的地方養老會發病的痛苦。

而從更深層的意義上來說，候鳥式養老更能體現退休和即將退休人士們積極的生活態度，追求晚年生活的獨立與自在，與一群年齡相仿、有共同語言與生活經歷的鄰居朋友齊聚在環境優美、風景秀麗、氣候宜人、生活方便、設施完備的社區，頤養天年。

但是，並非所有的人都適合候鳥式養老。對於高齡老人或者身體狀況較差的老人來說， 因為對醫療護理的需求頻次較高，對醫護人員的依賴性較強，住進醫養結合的養老院或護理院或更為合適。曾經是IRS審計師的美國老太太Mildred自 65歲退休開始，就與先生一起過了近15年的往返於芝加哥和佛羅里達的候鳥式退休生活。去年，她的先生離世，80歲的她身體也開始愈來愈差，於是在今年選擇徹底結束候鳥生活，搬進了佛州的一家有護理條件的養老院。

投資養老房產 先想清楚

另外，對個別老年人來說，遠離常居地或離開子女，或許也需要一個適應的過程。論超強的適應能力，對已經和即將退休的在美華人們估計應該不成問題。相較於當年飄洋過海來美國時經歷的東西方文化的衝擊，多年異國打拚的歷練和對美國風土民情的適應與融入，現在是在晚年進一步完善和踐行自己當初的美國夢。他們辛勤工作幾十年，積累了一定的財富，心心念念走遍世界的憧憬，追求積極而充滿活力的健康生活，這一切的一切都為退休後的候鳥式養老奠定了最最堅實的精神和物質基礎。

北方人冬天去在南方可以過得像夏天一樣。（作者提供）

一旦退休的人們習慣和認可了這種冬來春歸、南飛北漂的候鳥式生活，又確定了自己的養老理想居住地之後，大多數的人們就會考慮購買和擁有自己的冬季退休住房。於是，55歲以上的活躍成人社區（Active Adult Community）便吸引了眾多退休和即將退休的居民。這些社區周邊的衣食住行的方便程度、健康服務以及社區的居住環境、社區規模、文化娛樂和配套設施，有專人負責打理的綠地花草和各項社區服務都相對比較完善，對於追求自我又喜歡交友的大多數退休人士來說，既可以盡情地健康快樂地享受生活，又能把養老房產作為一項長遠的投資，也是很好的選擇。