查緝色情按摩店 臥底警察親體驗「性服務」惹議

發生槍擊慘案的喬州亞特蘭大亞裔女性按摩店。（路透）

華盛頓郵報（The Washington Post）日前透過公共紀錄申請，取得喬治亞州 警方2019年突襲3家色情按摩店並逮捕8名賣淫女性的蒐證過程，發現多名臥底警察 與事後被捕的女性嫌犯曾有不當的性接觸。儘管調查人員表示，查案目的是為了根除人口販運和兒童剝削，但臥底警方親身體驗性服務後突襲抓人的做法引發爭議，且可能對原本受迫賣身而需要幫助的女子造成無可抹滅的二次傷害。

人們在槍擊案發生的按摩店前，擺放花束與海報悼念死者。（路透）

蒐證方式 恐逾道德界線

喬治亞州警方2019年6月查緝喬治亞公路沿線的按摩店，作為當局打擊喬治亞州柯維塔郡（Coweta County）人口販運及非法性產業等擴大掃黃行動的一環。警方突襲三家按摩店，逮捕八名女性和一名男性，但此次行動並沒有發現任何人口販運的證據。

華郵取得的警方紀錄顯示，一名臥底警察屢次要按摩店的小姐幫他「打手槍」，而他則會對該名女子上下其手；另有一名臥底警察付給按摩店的小姐200元，要她提供口交服務。警方及執法人員事後根據臥底警察在按摩店內獲得的服務，作為起訴該按摩店員工的證據。

警察臥底蒐證的方式屢見不鮮且受到相關法律保障，但國會議員早已著手起草法案限制員警與潛在嫌疑人之間的肢體接觸，尤其是異性。在喬治亞州按摩店的案例中，臥底警察可能涉及逾越道德界線的舉措，恐怕對原本需要幫助的女性造成精神創傷。

亞特蘭大市區反對仇視亞裔遊行，行經巨幅女性肖像。（歐新社）

按摩店主 往往逃過制裁

犯罪專家分析，按摩店老闆及經營者往往才是執法人員的目標，但這些企業管理層往往得以逃過法律的制裁。

專責訓練執法探員的防制人口販運（anti-trafficking）專家艾琳‧奧布萊特（Erin Albright）表示，柯維塔郡的案件「令人震驚，卻也是典型的情況」。她說：「我一點都不認為，司法利益能為調查人員與嫌犯之間任何形式的赤裸肢體接觸開釋。」

奧布萊特除了訓練執法人員之外，也聚焦改革警務政策，希望能幫助到真正需要協助的受害者。

柯維塔郡警長辦公室調查員尼克斯（Toby Nix）表示，當局政策或實際行為都沒有涉及任何違法或不道德的行徑，但在某些特定情況下，警員必須斗膽介入刑事犯罪活動，才能逮捕嫌犯。不過，尼克斯拒絕回應警方值勤時與嫌疑犯發生肢體接觸的相關問題。

類似事件 可說層出不窮

無獨有偶，國土安全部（Department of Homeland Security）探員也曾在亞利桑納州 與疑似人口販運的受害者發生性行為，南卡羅萊納州荷瑞郡（Horry County）則有一名接受當地官員委託的私人調查員，在探查非法按摩店時與店內員工有過魚水之歡。

賓州維拉諾瓦大學（Villanova University）打擊商業性剝削研究所（Institute to Address Commercial Sexual Exploitation）主任希亞‧羅德斯（Shea Rhodes）表示，類似事件層出不窮，未曝光的事件肯定更多。

聯邦移民及海關執法局（Immigration and Customs Enforcement）發言人佩吉‧休斯（Paige Hughes）表示，亞利桑納州的案件中，有極少數執法人員的行為與當局政策不一致。南卡荷瑞郡的發言人則基於案件正在調查中為由，不予評論。

受害女性 不再信任警方

專門研究人口販運及移民女性研究的聖塔芭芭拉加州大學（University of California at Santa Barbara）女性研究副教授葛瑞斯‧張（Grace Chang）表示，突襲行動往往會對女性造成創傷、壓力及恐懼，甚至會讓她們不再信任執法人員。

維權人士表示，警方的做法可能對受害女性造成不良後果，一旦被捕、定罪且有了前科，便會影響她們日後求職就業、購置房產等其他機會。

產業團體「美體與按摩專業協會」（Associated Bodywork & Massage Professionals）統計，全美至少有15萬家按摩店，包含有店面的商家和個人工作室，以及獨立承攬人。非法按摩產業的規模難以估量，反人口販運團體估計，全美可能有9000到1萬1000家「做黑的」非法按摩店。

性別專家表示，儘管部分性工作者自願下海，但仍有不少女性受迫人蛇集團、暴力威脅、擔心遭到遣返或經濟困境而不得不在生存、生活與道德之間做出艱難抉擇。

喬治亞州的突襲案件引起各業討論如何更完善地規範這個產業，國際反婦女販運聯盟（Coalition against Trafficking）等反人口販運團體呼籲執法機關更聚焦國際打擊性販運集團，協助拯救受到誘迫而身陷其中的女子。