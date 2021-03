女性運動員打造平台 自己曝光

摩根。(美聯社)

TOGETHXR 4奧運 選手創設

運動學者分析數十年來的媒體報導發現,女性運動在傳統新聞媒體的內容流量及版面,僅占整體的約2%到4%。四名美籍奧運女將3月2日宣布,聯手創設媒體與商務服務公司「TOGETHXR」,聚焦Z世代(Generation Z)與千禧年(millennial,又稱Y世代)女性運動員相關議題,盼提高女性運動員在媒體中曝光的程度,平衡兩性運動選手在新聞及新媒體中的曝光及討論流量。

這四名奧運選手分別是以色列裔的蘇珊娜‧布麗吉特·伯德(Suzanne Brigit Bird)、亞歷克斯‧派翠夏‧「亞力克斯」‧摩根‧卡拉斯可(Alexandra Patricia "Alex" Morgan Carrasco)、席夢‧曼紐(Simone Manuel),以及韓裔的克洛伊‧金(Chloe Kim)。

克洛伊‧金。(美聯社)

四人累計獲得八面奧運金牌、六面世界極限運動會(X Games)金牌、四度榮獲美國 職業女子籃球聯賽(Women's National Basketball Association,簡稱WNBA)總決賽冠軍、兩次贏得國際足球 總會(FIFA)世界盃足球賽(World Cup)等。其中,克洛伊‧金在2018年的南韓平昌(PyeongChang)冬季奧運會中,贏得單板滑雪U型場地項目的,她以17歲之姿,成為最年輕的單板滑雪奧運冠軍。

平衡兩性選手討論流量

TOGETHXR首席內容長潔西卡‧羅伯森(Jessica Robertson)說:「TOGETHXR這個品牌肯定是為了這個世代而存在,為了支持我們的共同創辦人及她們的隊友,並為啟發下一代的女性運動員而為之。」

羅伯森認為,有了TOGETHXR這樣以女性為主題的網路媒體空間,能夠讓愈來愈多的年輕女性看見並得知她們感同身受的故事被廣泛流傳和討論;她們會更勇敢得踏進運動領域,且覺得她們其實比想像中還要強大。她說:「TOGETHXR賦予她們心之所向,在被更多人看見、聽見的同時,也獲得認可。」

羅伯森表示,儘管女性運動員人數逐漸增加,男性為主的運動依舊占據媒體流量與聲量。

明尼蘇達大學(University of Minnesota)體育系女子運動塔克研究中心(The Tucker Center for Research on Girls & Women in Sport)主任妮可‧拉沃伊(Nicole M. LaVoi)表示,數十年來的媒體研究發現,女性運動在新聞媒體的流量僅占約2%到4%。

伯德。(美聯社)

「這項版面悖論會隨著愈來愈多女性投身運動領域而縮小」;拉沃伊透過電郵表示:「高知名度的女性運動員,以及類似TOGETHXR的公司和品牌,將會利用自己的方式填補(傳統媒體的)空缺,影響既成媒體報導的版圖,後者讓男性運動員受惠,甚至出現過度報導的情況。」

羅伯森擔任TOGETHXR首席內容長之前,曾任職於以運動為主題的新媒體平台「玩家論壇」(The Players' Tribune),此平台由美國職棒(MLB)紐約洋基隊(New York Yankees)傳奇游擊手德瑞克‧基特(Derek Jeter)於2014年創立,讓運動員可以直接在平台上,與粉絲透過圖像、影片、文字及聲音互動。

羅伯森表示,許多最棒的故事發生在女性運動員身上,但女性的運動版面往往只是男性運動員的「冰山一角」。

「當女性運動員的能見度不高,就很難吸引粉絲,遑論奠定粉絲的基礎並擴大興趣」;羅伯森說:「現在已經很少人買票進場看球,事實上(受新冠肺炎疫情影響)觀眾席上根本沒人。」

「如果不是有許多粉絲想聽故事或想看比賽,那麼企業和大品牌的合夥人也不會想要投資」;她接著說:「希望由私募股權控股公司Magnet Companies挹注的TOGETHXR,能夠打破這種惡性循環。」

打造類似IG、TikTok頻道

TOGETHXR將打造類似熱門社群媒體Instagram或抖音(TikTok)等媒體頻道的日常短文,也會在官方YouTube頻道等串流服務平台發布原創內容。

TOGETHXR於3月2日發布第一支電視紀錄片「Fenom」的預告片,內容描述希望參加奧運的17歲墨西哥裔的拳擊手尚泰爾‧「奇卡妮塔」‧納瓦羅(Chantel "Chicanita" Navarro)。

曼紐。(Getty Images)

曼紐在推特(Twitter)上發文寫道:「我迫不及待要跟妳們分享故事,以前從來沒有這樣的空間,能讓女性如此存在,也該是時候了。」曼紐在2016年奧運中拿下四面獎牌,並在女子100公尺自由式,以52.7秒佳績與加拿大選手佩妮‧奧萊西亞克(Penny Oleksiak)並列冠軍;曼紐美國史上第一位在奧運游泳單人項目奪下金牌的非裔女泳將。

摩根推文寫道:「我很榮幸,能與四名驚人的共同創辦人合作,我們受夠了等待其他人為我們打造空間,我們要自己創造。」摩根2020年曾擔任「美國國家女子足球隊」(U.S. Women's National Soccer team)隊長,她兩度贏得世界杯足球賽,並於2012年奪得奧運金牌,目前效命於「奧蘭多榮耀女足」(Orlando Pride)職業女子足球隊。

運動員常會利用名氣成立媒體和娛樂公司,除了賺取代言費、開發聯名及個人品牌商品等額外收入之外,也為產業開創承先啟後、提攜後進的風氣,諸如布魯克林籃網隊前鋒杜蘭特(Kevin Durant)創辦「35媒體」(Thirty Five Media)、NBA洛杉磯湖人球星詹姆斯(LeBron James)成立Springhill公司等。不過,TOGETHXR獨特之處在於,該品牌全由女性夥伴發起、創辦並營運。