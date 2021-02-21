​學習與你的兄弟相處

翦伯贊先生是歷史學家，他到內蒙古旅行考察，寫下一篇《內蒙訪古》，居高臨下，看萬里江山千秋滄桑如指點沙盤。他寫這篇文章少用史筆，多用詩筆，選進了語文課本。他引用恩格斯的話：歷史是詩，「我們在内蒙地區看到了這個最偉大的傑作，出現在這個傑作中的不是鶯鶯燕燕，而是群鷹搏擊， 萬馬奔腾。」他寫的這篇《內蒙訪古》氣勢奔放，很接近他所說的「史詩」。

《內蒙訪古》篇幅雖然很長，翦先生還是沒能顧及內蒙民眾的生活，只在提到昭君出塞的時候強調民族間和平共處，文化交流。他「大處著眼」，留下一點空間，使我想起以前讀過的那些遊記，那些作者由蒙古歸來，由新疆西藏歸來，又太注意當地人的衣食住行，婚喪嫁娶。他們誇張奇風異俗，心存貶意，對「和平共處、文化交流」並沒有幫助。前後比較，有話可說。

內蒙古有手扒羊肉，新疆有手抓飯，不用餐具，直接飯來伸手。有人認為落後，不衛生，其實只要把手洗乾淨。筷子乾淨？現在攝影機的鏡頭可以把竹筷的纖維放大，你看裡頭有多少細菌！現在有手機 ，有視頻，你我都看見免洗筷子的製造過程，恐怖啊！又何止是不衛生。我們包餃子、蒸饅頭，上頭有多少人的指紋。還有，你怎麼吃螃蟹？美國 人吃漢堡、吃三文治，也都是手到擒來。為了文明，英國人用刀叉在盤子裡「玩弄」雞腿，美國人乾脆「手抓」，號稱羅馬皇帝的吃法，怎麼也文明了？

有人看到蒙古包，說蒙古人不會蓋房子，其實蒙古包就是房子。蒙古人把房子建成圓形，那是智慧，圓形可以有效利用室內的空間，一寸也不浪費，方形的房屋有四個牆角，連掃地的時候都不碰一下。蒙古包既能保暖，又能防水防風，塞外的冬天那樣冷，那樣長，蒙古包穩如泰山，保護一代一代平安度過，綿綿不絕。春天秋天要搬家了，拆開放在馬背上運送，輕而易舉。這是多麼了不起的設計！至於外形嘛，你別瞧不起那個圓筒，裡面也藏著現代建築的靈感，鳥巢、蜂窩、水立方、褲衩、漢朝人的隸書，成就了多少建築名家，有一天，內蒙外蒙、南京上海，都會有蒙古包變形的摩天大廈。

西方人也曾瞧不起我們的筷子。現代有學問的人糾正了他們，用手抓、用筷子、用刀叉，三者只是不同，並不代表優劣上下落後進步。講故事的人說，公墓裡，國籍不同的人都來掃墓，東方人擺上酒菜，西方人擺上鮮花。西方人問中國 人：你的祖先甚麼時候來吃你的菜？中國人回答：你的祖先來嗅你的花香的時候。酒菜鮮花都是祭如在，不分軒輊，不需要有這樣的唇槍舌劍。蒙古籍的詩人席慕容女士說：「生命是一次悠久的學習過程，生活就是我們的教科書，我們在每一個階段都要得到一個答案，如果我們會遇到兩種、三種甚至是很多種不同的文化，那麼請記住，這些都是加法、乘法，絕不是減法、除法。」

回族不吃豬肉，據說連「豬」這個名詞也避諱了，改稱「黑牲口」。有些吃豬肉的人大驚小怪，指指點點，「他們真可憐，不知道東坡肉是美味」。應該想到感謝他們，因為不吃豬肉，所以對牛羊肉的烹調有獨到之處，增加了食肉族的口福。怎不想想，有些地方的人不吃牛肉，有些地方的人不吃狗肉，有些地方的人不吃貓肉。還有一些人完全不吃任何動物的肉！這是生活習慣不同，提高層次換個說法，這是文化不同，咱們待人接物，要學習尊重不同的文化。中國有56個民族吶！全世界有兩千多個民族呐！各有文化特色，你我要尊重不同的文化，彼此才可以和睦相處，這一個過程需要學習，因此現在有個口號：「學習如何與你的兄弟相處」。

多少年來讀人家的遊記，聽人家談旅行經歷，少數民族門前的匆匆過客，總有一些人為看異類而來，眼前的奇風異俗，以後茶餘酒後的笑談。有人開車在草原上馳騁，衝進羊群牛群，欣賞牠們四散奔逃，犯了人家的大忌。蒙古人見了面先問牛羊安否，牛羊在他們眼裡有特殊的地位，侵犯牛羊就是侵犯了主人。我們不養牛羊，我們養狗，應該知道「打狗看主人」，也就是看主人的面子不打他的狗。有人進了寺廟，隨手敲打法器，又犯了人家的大忌，且不說你進了他的廟，就得尊重他們的神，就算你進了他家的儲藏室，也不能隨意玩弄他收藏的骨董，你去拜訪一位音樂家，也不能隨便吹他的喇叭。新疆維吾爾族出美女，這本是一大亮點，怎麼到了某些人嘴裡，也跟紅顏禍水、桃花輕薄、冶容誨淫混在一起，言談之間，滿臉肉慾。恕我直言，這等人不通世態人情，傷害兄弟感情，擴大歷史裂痕，簡直成了民族罪人。

我也喜歡看人，看形色不同的人，在「行萬里路、讀萬卷書」後面加上一句「看萬種人」。人就是風景，這句話也是我先說出來的。內蒙外蒙，那些小伙子騎馬打獵，身手矯健，活潑不失厚重，因為這一方水土沒有輕薄儇佻。到了老年，精華全在臉上，李山畫過一張新疆喀什老人，極耐解讀。蒙古老人飽經風雪，一身鐵打銅鑄，臉上的皺紋特別遒勁深刻，蒙古詩人薩仁托婭形容，臉上有一把刀，這張臉也是一幅畫，木刻。每一個人的臉都是一件藝術品，即使那是非洲人的臉，即使那是印第安人的臉，何況這是蒙古人的臉。你我幾時修到這個火候？

內蒙古詩人阿爾泰有首長詩，寫他的父親一生牧牛，「父親跟了牛後四十多年，牛後領了父親四十多年。」彷彿是一種事業。 年輕的時候，這位牧牛人「騎著山巒馳騁，把雲朵扯下來，把太陽擁在馬背上，野風追你不上。」牧牛人一生的貢獻，只有「與你一同起床的啟明星，與你結伴而行的太陽，」只有「掌紋似的小路，雨蓑上留下的雨痕」記錄下來。詩人說了又說：「我不及一棵草，何謂牧牛人，草最清楚。」很抱歉，你我又何嘗清楚！你我更不清楚！