新冠疫情下 不少州市撒大錢招攬新居民

奧克拉荷馬州土耳沙。（美聯社）

新冠病毒大流行使許多美國人從擁擠的城市遷往郊區。即使注射疫苗的人越來越多，在疫情緩和後，許多企業仍然會允許一些員工繼續遠程工作，以節省昂貴的辦公室空間，因此，更多的美國人可能會發現他們在大流行之後對於居處的選擇更自由了。

一些希望吸引新居民的城市，現在願意付錢給遷入的新居民。

搬新家還可領錢，某些城市迅速額滿，以至於不得不暫時叫停，例如佛蒙特州的「新工作者搬遷補助計畫」在去年10月就已額滿，並在等待州議員在今年度增加更多資金。

不過，還有其他城市和州願意付錢給新居民。

奧克拉荷馬州 土耳沙

奧克拉荷馬州土耳沙（Tulsa）願意市支付遷入居民每人1萬元，這項名為「土耳沙遠程」的項目希望吸引「來自各行各業的專業人才」到這座城市。理想的申請人須擁有一份全職工作，居住在土耳沙，但可在任何地方工作。

符合資格的申請人必須年滿18歲，居住在奧克拉荷馬州以外，能夠進行遠程工作，並且能夠在六個月內移居土耳沙，當然申請人必須擁有在美國合法工作身分。

阿肯色州 歐札克斯

位於阿肯色州西北的歐札克斯（Ozarks）希望吸引熟練的專業人士，當地將提供遷入班頓和華盛頓郡的遠程工作人員1萬元加一輛自行車。

當地準備了100萬元提供給新居民，希望能吸引科學、技術、工程和數學專業人士到該地區，以「建立更豐富的長期人才管道」來支持該地區的經濟。

符合資格的申請人必須年滿24歲，至少兩年的工作經驗，須全職工作，在阿肯色州以外居住並且能夠在六個月內搬到那裡。申請人必須是美國公民 或具有在美國合法工作的資格，每個家庭只能獲得一筆補助金。

喬治亞州薩凡納。（美聯社）

喬治亞州薩凡納

薩凡納經濟發展局為吸引外來人才，願意補貼2000元搬家費。該地在醫療保健、航空航天和先進製造業領域擁有眾多有規模的雇主。

申請者需要具有至少三年經驗，並須簽下一年的租約或在該地購買房產，在該地區居住一個月後才能申請搬家補貼。申請人需要提供收據並擁有喬治亞州的駕駛執照。

堪薩斯州托皮卡。（Pexels）

堪薩斯州托皮卡

托皮卡提供高達1萬5000元來吸引外來客遷入肖尼郡。在該地租屋的新居民可獲1萬元，在城市購買房屋者可獲1萬5000元。若僅是居於該地的遠程工作者，租屋者可獲5000元，購房者可獲1萬元。無論以哪種方式遷至該地，Jimmy John's美食家三明治都會為遷入其三個本地送貨地區之一的人再致贈1000元。

申請人需要能夠在美國合法工作，並須從事全職工作。在當地工作者可從雇主獲得配套資金，而遠程工作者需要在郡外的公司工作。

愛阿華州牛頓。（美聯社）

愛阿華州牛頓

牛頓市為消化當地房屋庫存，將向購房者支付補貼，購買價格在10萬元至17萬9999.99元之間的獨棟新住宅，可獲5000元；購置價值18萬元或更高價格新屋的買家，可獲1萬元。

合格者必須對房屋價值進行評估，並且必須在建成後入住，並取得當地的居民資格。

俄亥俄州漢密爾頓。（美聯社）

俄亥俄州漢密爾頓

漢密爾頓為遷入該市的應屆畢業生提供高達1萬元的「反向獎學金」，協助新居民還清學生貸款，申請人須為科學、技術、工程、藝術或數學計畫的畢業生。

申請人只要在過去七年內畢業，並移居至指定地區。申請人必須在漢密爾頓或巴特勒郡就業。

密西西比州納奇茲。（美聯社）

密西西比州納奇茲

納奇茲提供的現金獎勵包括2500元的搬家費用以及為期一年每月300元的生活津貼。

納奇茲是密西西比河下游的小城，人口不到1萬5000人。當地擁有眾多歷史悠久的房屋，有1000多棟建築物被列入《國家歷史古蹟名錄》，還有豐富的藝術和戶外娛樂場所。

納奇茲的房屋掛牌中位價為16.8萬元，該市還以南部美食著稱。2008年，它自行宣布是「世界餅乾之都」。

阿拉斯加州

在阿拉斯加永久基金每年支付紅利給該州居民。雖然該計畫並非專門針對吸引新居民，但大多數搬到那裡的人將在一年後獲得領紅利資格。

紅利的確切金額每年都不同。2020年的紅利是992元。前年是1606元。迄今為止最高的紅利是2015年的2072元。

要符合獲得紅利資格，一個人必須是上一年度的該州居民，打算無限期地成為阿拉斯加居民，除符合其他要求外，在前一年不能被重罪定罪。