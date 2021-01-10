疫情下 上網課 中文教師的變通之道

多付36元年費，可以看學生的學習進度、玩遊戲。（圖皆為作者提供）

在公立高中教中文的第15年，碰到全球疫情 大流行。今年3月，州長下令，所有學區 改為上網課。我原先就設置了一個網上教學平台，所以沒有太大的不適應，問題是，有些學生開始無所適從，不做作業，不想學習。那時只想，熬過這個學期就好了。誰知，疫情沒有減緩，學校告知準備秋季開學也上網課。這時我開始有危機感，準備長期抗戰。

免費網課軟體 趁勢興起

暑假時，有個「全美中文大會」，2000多位老師參加學著如何使用網上的各種用具來教中文，讓學生更有「臨場感」，而且很多網站應用軟體也為老師們提供免費服務。不過，備課的過程耗時，例如，本來一張考卷可以有寫漢字、造句、翻譯和連連看……這些題型，要把這些題型改成網上做，那就要費一番功夫。改一份考卷，平時我只要兩三分鐘，可是在網上改，那就要花好幾倍的時間。

全美中文大會今年免費參加。

參與當地中文斆師協會，相互學習。

教學大不同 又成菜鳥師

最大的挑戰是，教一群沒見過面的中文初學者，要用問卷去先認識學生，打「安心電話」給學生、家長，提供額外協助給有學習困難的學生。於是，本來應該教五課，變成只教四課；作業一再地減少、修正。班上有十個註冊學生，在秋季開學第一個月就放棄了。沒料到的是，本來兩個成績優異的第二、三年學生，竟然也不做作業，不來上課了。

學校不斷地有會議、訓練，校長和輔導老師們帶著大家相互打氣，學習應變的方法。我和日文、德文、西班牙語老師是一個學習小組，每個月固定要討論一次。我們州的中文教師學會、外語教師學會也固定開研習會，讓有經驗的老師分享好用的工具。但無法改變的現實是，有一大群學生在疫情下失去了學習動力，所有科目都不及格；更糟糕的情況，是有些學生開始出現憂鬱症，甚至要傷害自己。於是，校長緊急通知所有老師，不要盲目地指定作業，一定要考慮上網課是不一樣的情況。在疫情下，我們都成了「菜鳥老師」，必須重新學習怎麼教。

活用網路資源 上課更有趣

從另一個角度來看，對熟練使用網上工具的老師和學生來說，上網課太方便了。本來要在教室做的短劇表演，改成動畫短片；學期報告的簡報，改成學生做自己的網頁呈現學業成就做成網上履歷表。有個網站本來是給房地產商秀房子的，學生可以用來發表自己的夢想屋。有個專門錄影片的網站，我用來讓學生錄問答練習和自我介紹；有一天，我收到通知，說是我的學生上傳影片數量超過250，因此得到「獎章」。今年我有來自中國 東北、蘇州、溫州和上海的學生，雖然他們中文流利，但還是有時候還是發音不清楚，可以用Google文件聲音輸入打字的功能，如果打字錯誤，就是提醒他們發音不夠準確。

這個網站可讓學生錄音錄影，老師的作業單有閱讀功能，可以讓學生念出中文內容。

花36元一年，可以讓學生使用這個網站製作影音作品，發揮想像力。

有一次，一位本州得過「全美年度傑出教師」，到過白宮接受表揚的法文老師問我，目前美國的仇中氣氛是否對我的中文課造成影響，她也問了另一位在大學教中文的老師，我們的答案都是「不會」。雖然我們學區願意學中文的高中生人數很少──30年來都只需要一個中文老師，但願意來學的人都是仰慕中華文化，或是來尋根的：華裔，或是祖先有華裔。今年我有個白人學生會包餃子，另一個白人女孩愛上漢服。這幾年來，韓流盛行，喜歡南韓流行音樂、看韓劇的學生無法在學校學韓文，但他們都知道南韓原來使用漢字，所以就來學中文。更不用說，現在的華語流行音樂也很受歡迎，有學生喜歡費玉清、周杰倫，有墨西哥裔學生的偶像是蔡依林；還有越南裔學生告訴我，她在小學就看了《步步驚心》。

Google Classroom便於指定作業。

受學生影響，這幾年我也開始看新一代的中國連續劇和綜藝節目。所以，網上見面上課時，我和學生的對話可能是：你最近在看什麼劇？然後鼓勵學生去讀懂中文，而不是只看英文翻譯。在疫情下，我的角色不僅是中文老師，還要是輔導老師，給學生一個依靠和支援。老師要適應這個新情勢的挑戰，教學目標已經從語言學習，加上社交和情感交流的功能了。

每天對著電腦上課是件很累的事，很遺憾的是，就算往後疫情可以得到控制，2021一整年到2022年春天，我還是得上網課，因為學校建築要整修。