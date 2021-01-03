避疫種瓜果 居家田園樂

庭院的瓜棚結實纍纍。

加州長期居家防疫 ，先生在自家庭院播下了許多瓜菜，一方面享受「田園樂」，並預做準備，萬一哪天食物不足，可以派上用場。

2月初，我們把櫛瓜、瓠瓜、南瓜的種子撒在紙杯內。為了晚上避寒，先生每天把一個個杯子，在廚房與院子間早出晚歸的端進端出。果然兩周後育苗成功，櫛瓜最先冒出小芽，我們挑了六株種在自家庭院，其他分送教會好友及打太極的同學。

種瓜之前先撒種育苗。

櫛瓜的生長速度極快，一個多月便冒出許多黃色的花，起初公、母花無法同時一起開，先生和朋友們交換家中缺少的花，還扮演蜜蜂的角色，拿起公花輕觸母花，完成人工授粉，這樣才能結出櫛瓜。沒隔多久，只要翻開樹叢底部，可見四、五個又大又壯的櫛瓜，直挺挺地伸出樹叢。這些瓜也挺爭氣的，3月下旬，產量驚人，幾乎每兩天就可以收穫兩、三個約600多公克的櫛瓜，最大的竟有900多公克。

扮演蜜蜂為櫛瓜人工授粉。

大大小小的瓜爬滿瓜藤。

另外絲瓜、瓠瓜也不遑多讓，先生去Home Depot買了鋁製水管，搭建了十個瓜棚，供絲瓜、瓠瓜爬藤之用。到了4、5月，棚上爬著大小絲瓜及瓠瓜，地上又開始長出了碩大的南瓜。先生每天日出而做日落而息，真的是種瓜得瓜，收穫滿滿！先生有時也會讓我一同採摘，親手剪下成熟的瓜蔬，與他同享收成的快樂。

最令我們高興的是，到6月底已收了70條櫛瓜。另外也收了30多條的瓠瓜和絲瓜。此外還有許多吃不完的瑞士甜菜、大蔥、番薯、韭菜，收得不亦樂乎。

先生喜歡把切片的櫛瓜、南瓜放在平底鍋墊底，鋪上火雞肉片、碎起士，再打兩個蛋，蓋上小鍋蓋燜煎一下，就是我們的營養早餐。先生天天隨興做出不同配料的早餐，再來杯咖啡，看著都美味。院子裡還有枇杷、檸檬與金桔，也都鮮美多汁，除了自用，在朋友圈裡也甚受歡迎。

自家栽種的瓜果，做出營養早餐。（圖皆為作者提供）

收穫的紅薯。

當瓜果豐收時，我們也會分送給好友嘗鮮。有時是朋友穿戴手套、口罩，來到我家門前，取走我們吊在大門門把上的瓜果；有時我和先生也會全副武裝，帶著農產品去看望年長的或身體有恙的朋友。

庭院中種的花草，是我的管區，看到盛開的玫瑰花，讓我每日在院中駐足欣賞許久。想起20年前來美探親時，同學太太帶我們去Huntington Library欣賞玫瑰花，看到朶朶盛開的花兒，每個都大得像湯碗般大，嘆為奇觀；沒想到現在在自家也有如此大的玫瑰，使我想起人們常說：「美國 的月亮比較大！」我覺得在美國連玫瑰花、大白菜，也都比台灣 大。

居家防疫期間，好友教我用玫瑰花瓣做化妝水，這真是一個好點子。我足足做了20瓶，放在冰箱中，在溽暑中，偶爾拿出來噴在臉上，既舒爽又美容，而且香味持久，老遠都可聞到淡淡的玫瑰花香，做完化妝水的殘餘花瓣，還可當成泡澡用的香料，物盡其用。

庭院中的瓜果，要不是遇上天敵——松鼠、浣熊，應該還可以繼續豐收的，不過檸檬、芭樂、無花果及葡萄也跟著上場了。我家的牛奶芭樂今年也是盛產，它們和香水檸檬，都是大家的最愛，分送親朋好友，收穫了意外的友誼。