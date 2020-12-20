麻州在12月初降下今年冬天第一場雪。（美聯社）

有一個小朋友看見題目，馬上大聲說出來：我們這裡從不下雪！

中國 北方是有雪地帶，南方是無雪地帶。中國面積大，單單有雪地帶也有那麼多人口，有那麼多小朋友。人口流動，無雪地帶的小朋友，有一天也可能到有雪地帶探親，或者升學，或者工作，趁早有機會瞭解雪、欣賞雪 ，倒也不是一件壞事。

還可以講一個小掌故。有一年，無雪地帶某一個地區給小朋友辦升學考試 ，作文題目是「如果昨夜天降大雪」，考生一看，目瞪口呆。考生的家長陪著兒女過這一關，一連幾天心情都很緊張，都覺得這個作文題目刁鑽古怪，故意和孩子們為難，心疼兒女受了委屈，群情大嘩。新聞媒體立刻見縫插針，興風作浪，增加了大量的銷路。

事後，出題目的考試委員說，他們之所以要假設昨夜降雪，用意在啓發學生的想像力，孩子們在電影電視裡都看見過雪，在前人的詩詞文章裡讀到過雪，對雪並不完全陌生，以此為基礎，設想可能發生的事情，寫篇作文並不困難。

一位教育界的人士說，針對一年一度的升學考試，市面上出現了一種職業，叫「考前猜題」，他們也是一群專家，蒐集材料，分析推演，事先做出預想的考卷來賣錢。考試委員要和考前猜題鬥智，所以當年的作文題「匪夷所思」。我在這裡舊事重提，並非評論誰是誰非，我只想說，考場也有不測風雲，需要超前準備。

閒言少敘，書歸正傳，現在你從無雪地帶移民到有雪地帶來了，今年的第一場雪也許正是你人生經驗的第一場雪，這場雪的意義就大了，這個作文題目對你就重要了。請仔細看這個作文題目：「今年冬天的第一場雪」，最重要的字是「雪」，為了這個字，你要動員你的作文能力。我在談「過年記」的時候勸你用記敘，現在勸你寫「雪」要「描寫」。

描寫又怎樣寫？先看那些文章寫得很好的人。前人寫雪，說粉妝、粉雕，雪像粉。又說瓊樓玉宇，雪像玉。雪下得很大，有人說「舊世界換了新世界」，雪的特徵是新。「山舞銀蛇，原馳蠟象，」世人皆知的名句，他不說粉，不說玉，說銀說蠟。我們都不會忘記，從前有位謝先生，他的兒子說過，下雪了，老天爺正在撒鹽，他的女兒說，不，我看是柳絮隨風飄揚。這些都是比喻，比喻是描寫最重要的手段。如果你喜歡寫文章，平時讀書讀報莫忘了隨手收拾，他們用過的、你作文的時候都可以用，但是都不能永遠照著用，既然想把文章寫好，就得養成一種能力更換新的比喻。當然，那是後話，暫且不提。

再看題目，除了「雪」以外，「第一場」也很重要。天下多少事不看書本不知道，雪難得，所以叫「瑞雪」。我的老家在有雪地帶，平均一年也只有五天到十天有雪。雪是水汽在天空遇冷凝結，這麼講都說得太簡單。水汽變雪花有很多條件，湊足這些條件很難，否則它不是雪花。雪花由由天上落下來，一路上又有許多條件，條件不足，落到地面上的也不是雪花。幸而粉妝玉雕了，不巧跟著一場大雨，什麼新世界也泡了湯！好景不常，所以古人有個節目叫賞雪，為了雪要請客，要作詩。所以老師要出一個題目要你寫文章。

「第一場雪」，這個題目常遇到，很多人寫過文章，還有人譜過歌曲。有個機構辦徵文，題目第一場雪，得獎人才十歲，不知他是怎麼寫的，現在我更關心你要怎麼寫，別怕難！你的年紀比他大。你的這一場雪什麼時候下的？夜間，雪花落在在你夢中。放學回家的路上，雪花落在你的鼻尖上。上課的時候，雪花撲在教室的玻璃窗上。如果能選擇，我願夜間下雪，黎明醒來，怎麼屋子裡這麼亮，拉開窗簾一看。如果能選擇，我願學習書法的時候下雪，我臨摹《快雪時晴帖》怎麼手指頭這麼冷，轉臉一看。

雪下得早，春天來得也早。有迎春花，有迎春的鳥，雪也可以迎春。第一場雪，找出雪靴，保暖防風的大衣，戴上手套，像個太空人。出去走走看看，在雪地上留下第一行腳印，滋味很甜，滿地是糖。初雪很淺，不能打雪仗、造雪人。盼望下一場大雪。