美國現象／護士爭奪戰 醫院正上演

紐約艾姆赫斯特醫院張貼病人手寫的感謝卡。（美聯社）

隨著冠狀病毒在美國二次流行，許多醫療院所正尋求外州來的短期護士，來填補人力空白，密西根州弗林特市赫利醫療中心急診室護士凱文·菲茨派翠克說，使壓力更形嚴重的是，經驗豐富的護士「對整個（大流行）病情已經精疲力盡，於是有些人提出辭職」。在臨終關懷或家庭護理或門診，護士短缺更形嚴重，「而且要找到替代人選很不容易」，結果造成急診室全天無法維持最佳運作狀態。

專家們認為，護士離職現象並不令人感到意外，因為護士面對精神壓力，而且許多接受過緊急培訓的護士，已經超過50歲，一旦他們感染COVID-19，會增加併發症的風險；而年輕的護士通常會面對生孩子或其他家庭突發事件。麻州布蘭代斯大學教授卡倫·多蘭說，真正可以工作的人和放心工作的人，往往受到家庭的覊絆。多蘭說，到目前為止，尚無關於大流行病如何影響整個護理工作的大數據。

儘管過去十年全美護士人數有所增加，但在新冠疫情 爆發之前，有些醫院護理人員已經短缺。截至11月初，新冠疫情在美國確診病例已逾950萬人，並造成23萬4000多人死亡，而且在47個州中每天新增病例仍在增加，對護士的需求更形迫切。

新冠疫情蔓延，全美出現護士荒。（美聯社）

總部位於威斯康辛州 Wausau的Aspirus Health Care，為擁有一年以上經驗的護士提供1萬5000元的簽約獎金，並通過獵頭公司雇用合同護士，來應對住院病人的激增，疫情爆發已使該系統將專用於COVID-19的床位數增加了近兩倍。Aspirus高級副總裁兼護理長芮斯利-格雷說，該機構在威斯康辛州擁有五家醫院，在密西根州上半島的四個小社區中經營著四家醫院，機構間必須跨部門和跨醫院調撥護士。她說，儘管如此，仍然需要外部幫助，部分原因是在當前的疫情浪潮中，一些護士已經受到感染。

在10月中旬，該系統有215名員工出現症狀或接觸測試陽性的人後，必須隔離，有些人才剛剛開始工作。Aspirus最近從外部機構再雇用18名護士，如果病人繼續增加，可能會需要更多護理人員。

一名男護士在檢測站穿上個人防護裝備。（美聯社）

各地醫院在搶同一批人

位於聖地牙哥的Aya Healthcare執行副總裁漢森表示，由於新冠病毒在全國蔓延，各地的醫院實際上是在爭奪同一批護士，給出的薪酬從每周1500元到超過5000元不等。她說，自大流行初期以來，對護士的需求增加了一倍以上，當時，紐約和新澤西州 等熱點地區需人孔急，然後召募工作轉移到南部各州。隨著疫情二次蔓延，新的熱點出現在中西部農村地區和德州埃爾帕索等南部邊境社區。漢森說，現在為需要的地方調度護士，規模愈來愈大，該公司為合同護士開了大約2萬個職位。

北達科他州醫院協會會長蒂姆·布拉斯爾說，在北達科他州，感染率呈爆炸性增長，醫院被迫削減或延遲手術，並準備在情況惡化時尋求政府援助，以雇用更多的護士。德州州長艾伯特最近宣布，他將派75名護士和呼吸治療師到埃爾帕索應對激增的病患。威斯康辛州州長艾弗斯發布緊急命令，讓其他州的護士在該州執業更容易，退休的護士也更容易回來。Aspirus的芮斯利-格雷說，為了應對照顧COVID-19患者，護士整天不時穿上和卸下防護裝備。短期護士說，小型醫院的需求往往比大型醫院的需求更大，在亞特蘭大近郊小鎮醫院工作的加德納說，他原在新澤西州一家大型醫院工作，新州在今年春季被第一波病情淹沒，算是有經驗的護士，這次換個戰場對抗疫情，他倒不擔心個人安危，因為「護理工作就是一種使命」。