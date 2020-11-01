美國現象／籌組夢幻國會 玩家點兵

參院多數黨領袖麥康諾位高權重。（美聯社）

運動迷都知道，如果自己支持的球隊戰績不佳，還可以在網上組一支夢幻（Fantasy）球隊，無論是NFL美足、NBA職業籃球、或者MLB職業棒球，都有自己的夢幻天地；球迷可以網羅各隊好手，為自己效力。球迷看著統計數據變化，定出夢幻球隊勝負，沉浸在幻想運動世界中。如果選民可以選出自己的「夢幻國會」（Fantasy Congress），那會成為何種局面？

「夢幻國會」背後的開發人員認為，把國家大事遊戲化可能是一件好事。這款遊戲是由前網路開發商塞伯特（Allison Seboldt）運作的，最初只側重誰會贏得2018年的中期選舉，但後來她將最初的遊戲徹底解散，並根據立法和正在開會的國會重新構建。

•多數黨領袖麥康諾 得分高

今年到目前為止，已經有近600人玩過這個遊戲，他們為自己的「國會陣容」取了諸如 Hairforce One和 Ameri-cat Dream等名字。與夢幻足球 不同的是，夢幻國會並不受限於實際的國會任期，因此「賽季」的長度由每個聯盟的主席決定。

遊戲規則允許參賽者選擇國會山莊的議員組成團隊（四位參議員，六位眾議員 ），並根據許多因素獲得積分，例如發言可獲1分，當成員發起一項新法案時，可獲6分；當某人的議案獲眾議院或參議院通過時，可獲12分。這些可能是顯而易見的因素，但塞伯特還提供了其他方式可以得分。例如，對於在投票 中至少與70％的同黨議員投票立場不同，可獲「特立獨行的獎分」；而主要報紙上都報導，也可獲半分。

31歲的塞伯特說，她仍在修改系統，因為每周平均可獲38分的多數黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）可能擁有太大的權力（民主黨人可能有同樣的感覺）。

儘管如此，她仍然感覺自己方向正確。由於新冠大流行，夢幻足球今年可能會有些混亂，但是國會的立法卻和以往一樣奇怪。所有這些都引發了一個問題：立法的遊戲化，是否削弱了政治的重要性？塞伯特說，這很公平，但是她認為，通過遊戲可使立法程序更加有趣，夢幻國會可以吸引通常不願意參與政治的人。她說，她正在將遊戲化作為一種教育工具。

•老師、維權者 鼓勵學生參加

「當我踢夢幻足球時，我學到很多關於美足的知識。我以前從沒注意過美足，突然間我對美足非常在意，而知識只是一點一滴到我身上的。」塞伯特想在夢幻國會遊戲重現這一點。該遊戲在全美吸引了一小部分觀眾，維權者和教美國政府的老師希望學生能參加這個遊戲。回想在2014年，塞伯特和朋友們在酒吧看周四晚美足賽，開始談論他們如何將夢幻球賽應用到更多領域。她說：「我們在大學裡參加過演講團隊，所以對政治比較敏感。」那時夢幻國會的想法突然出現，賽伯特被它迷住了。

住在芝加哥的塞伯特與國會山莊並無淵源，十年前，她在前國會眾議員約翰遜的伊州選民辦事處實習時，曾參與當地的競選活動，但她並沒有在國會或政治部門工作。最令人驚奇的是，她從未去過華府，「最終，我決定自學成才，成為一名電腦遊戲開發人員」。

儘管她的遊戲是最新版本，但塞伯特並非第一個根據立法程序啟動夢幻聯盟的人。2006年，加州克萊蒙特·麥肯納學院的一群學生開始了一個同名項目，這個遊戲在他們的校園中很流行，但最終失敗了。她說她一直與這些學生保持聯繫，並聽取他們的想法。

儘管體育與政治之間存在相似之處，但塞伯特承認這並不是一個完美的類比，並且有可能把國會議事看成賽馬。但是，夢幻國會是許多選民、政治記者和立法者自己都想參與的一種遊戲。塞伯特說，我們如何衡量國會議員的成效或成功程度？夢幻國會的規則或許可以作為旁證。