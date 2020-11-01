美國現象／疫情排擠資源 癌症試驗被迫縮減

新冠病毒占用許多資源，對癌症患者的試驗被迫減少。（美聯社）

新冠病毒橫掃美國 ，造成數百萬人確診，並使20餘萬美國人喪生，由於醫院全力抗擊新冠病毒，使其他領域的醫療資源被嚴重壓縮，許多重症病人得不到應有的治療，讓公共衛生危機更形惡化。

《時代雜誌》報導，許多末期的癌症 病人，因為醫院沒有時間發展臨床實驗，正面臨生死關頭，住在俄亥俄州 的托瑞·蓋布（Tori Geib）就是一例。去年冬天當新冠病毒COVID-19開始在美國肆虐時，她已經處於高度戒備狀態，在餐廳擔任廚師的蓋布於2016年被診斷出患有轉移性乳癌，從一種化學療法轉到另一種化學療法，希望能遏止已經從乳癌擴散到骨骼、肺部和肝臟的癌症病魔。

•臨床試驗喊停 資源被搶

由於經常到公共場合，為了保護自己免受感染，即使在新冠大流行發生前，她已經隨身攜帶消毒液，並且出門戴口罩。但是COVID-19讓她感受到艱鉅挑戰。蓋布知道，醫師己想盡辦法幫助她對抗癌症，所有批准的治療方案遲早會用盡，需要轉向實驗療法。但是，當新冠病毒開始給醫院加重負擔時，許多臨床試驗被迫暫停。她說：「這使我有限的選擇變得更加有限。」「當身上的癌症不斷轉移和再轉移時，我想知道，他們還會進行研究或試驗嗎？」

幾個月前，蓋布得知自己的癌症已經轉移，於是她又一次換了另一種化學療法。6月底，她得知癌症已經擴散到大腦，因此接受了放射治療。她還正在接受另一種非處方療法，同時等待更多的臨床試驗，讓她的醫師可以有其他選擇。她甚至嘗試自行上網尋找，希望能找到對自己有幫助的東西。

估計全美參加臨床試驗的病人占癌症病患的2％到8％，美國國家癌症研究所（NCI）表示，自大流行開始以來，參加試驗的人數每月下降了約10％，這種趨勢潛在的影響很深遠。醫學專家希爾斯基博士說，首先，如果試驗被擱置，暫時中止或甚至結束，患者實際上就無法利用參與臨床試驗的機會。更長遠的影響是完成試驗的時間將比原先計畫的時間更延後，因為加入試驗的人數已經歷了幾個月的大滑坡，並且需要時間來彌補，這意味著將需要更長的時間才能得到試驗的答案，並且可能需要更長的時間，才能為患者帶來新的療法。

•研究計畫暫緩 患者無奈

在資源有限的情況下，許多實驗室決定把臨床試驗分流，暫停早期研究計畫，而傾向於保留後期研究，這些試驗對已經顯示出有希望的治療進行了研究。希爾斯基說，所有這些決定都是基於利益風險評估。

沒有人知道中斷、延遲或中止患者接受癌症治療的風險是什麼，特別是患者罹有侵襲性、快速進展的癌症；而病人若繼續治療，需要他們頻繁造訪醫療機構，又增加病患暴露新冠病毒感染的風險。通常，試驗的階段要求患者到試驗地點接受藥物治療，以及有關如何服藥的說明。為了在大流行期間繼續進行一些試驗，美國食品藥品監督管理局（FDA）和NCI允許研究贊助商將實驗療法直接提供給患者。

同樣的，在可能的情況下，遠程的虛擬檢查取代了當面診斷，進一步降低了試驗參與者的感染風險。時間將證明這些變化會如何影響臨床試驗的結果；例如，缺乏醫療監督，可能會影響患者治療的正確性，但是醫界仍然致力挽救重症患者的希望。許多變通方式，使患者更容易參加臨床試驗，醫界希望在大流行期間所做的改變，將比過去更有效地進行臨床試驗，並最終造福更多的病患。