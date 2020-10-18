美國現象／學法律女性 政壇出鋒頭

本屆國會女性議員崛起，圖為民主黨籍國會女議員聆聽國情咨文。（Getty Images）

日前病逝的金絲柏（Ruth B. Ginsburg，1933-2020）大法官，是一位打破「女子不能工作、做律師、做法官」壁壘的英雄。她的「女權主義者偶像」（Feminist Icon）早已深植人心。近年來，自從《RBG》紀錄片上映之後，她又被加上「文化偶像」 （Cultural Icon）的名號。她身材嬌小，舉止斯文。在 《The Late Show With Stephen Colbert 》節目現身「室內運動」之英姿，聲名更大更噪。於是，由Kate McKinnon在 《Saturday Night Live》節目模仿她的Impressions秀也叫座了。

最近，川普總統提名巴瑞特 （Amy Coney Barrett）法官，遞補金絲柏的遺缺。巴瑞特是一個天主教徒，家中有七個還在上學的子女。其中一男一女是從海地領養來的。她原在聖母大學（University of Notre Dame）法學院任教，三年前才被提名出任聯邦第七巡迴上訴法院法官。法院地點在芝加哥，她家住印第安那州South Bend市。為著照顧孩子們，還是過著一趟兩個小時車程的通勤生活。有媒體說，在法學理論及其見解方面，金絲柏與巴瑞特兩人，一向左，一偏右。她們的家庭生活與人生態度，也各有千秋；前者既是「女性主義偶像」，後者則可稱為「新女權主義者偶像」（New Feminist Icon）了。

我們居住的社區，也有一位法學教授，雖有家庭的羈絆，還是有志從政，服務社會。這個故事，可從四年前大選那天晚上談起。為慶祝「美國第一位女性總統的誕生」，社區活動中心有一個聚會。那位法學院教授帶著三個小孩和一個大蛋糕欣然赴會。她告訴大家，行李已準備好了，明天一早就飛華府，預備在那裡待上六個禮拜，幫助當選的團隊辦事。根據她自己事後的敘述，那晚選情讓她失望，回家後，只好把衣物行李放回原處，含淚入眠。

我的鄰居 女法學者參選議員

過了幾天，她的先生建議說，既然熱中於華府，不如親自出馬競選議員，讓她有點心動。加州 的政治標籤，通天蓋地一片深藍。不過，中南部幾個選區還有殘餘幾席共和黨籍的眾議員。身陷「敵區」，如何是好？她想出一個妙計，打出「不加汽油稅」的政見，進軍國會。

兩年一度的期中選舉，執政黨通常是處於不利的守勢，尤其是衝上提高女權「Me Too#運動」的風浪。2018那年，「粉紅色浪潮」（Pink Wave）的現象出現，全國有102位女性眾議員湧進國會。共和黨原來在加州占據的議席竟然全軍覆沒。這位鄰居能夠出線，全國的大氣候之外，實得力於「不加稅」的政見，加上動員「多元青年軍」之助。最重要的，還是人口膨脹及其結構的變化，通訊選票的劇增。記得投票當晚，很多電視台早已預告她的對手成功連任。可是，過了一個星期，還在開票算票。拖到第九天，她終能以超過四個百分點（1萬3000多票）的亮麗成績勝出。

這位新科國會議員，一向專心教學，平時很低調。她在哈佛大學法學院讀書時，業師就是麻州選出的華倫（Elizabeth Warren）參議員。她們專攻商業法尤其是消費者權益（Consumer Protection）的法規，對自由而激進的政治理念，非常熱衷。在公共服務方面，她以學者身分，初次嶄露頭角的機會，就是2012年經濟不景氣時，當時的加州檢察長聘請她為代表州政府的獨立監督人 （Independent Monitor），參與處理銀行購屋貸款訴訟案件。全國金額高達250億元。她處理加州部分，回應5000名提訴人，涉及貸款95億元。

初生之犢 活躍議會表現亮眼

一上議壇，鄰居議員就有「生以師為貴」的效應。原來，議會的「重頭戲」委員會多由資深者占據，新人沒有機會。她是例外，一來就能坐上管錢的財務委員會（Financial Services Committee）。這個安排，倒也是適才適所。她問郵政總監，一張明信片的郵資多少錢？沒人知道。她考房屋及都市發展部長，甚麽是REO（Real Estate Owned，房地産權證書）？醫生出身的部長答不出來，笑問，你是說「Oreo餅乾嗎？」還有，她問Equifax公司Mark Begor執行長， 你要將自己的姓名、生日、地址、社會安全號碼等個人資料公開地告訴別人嗎？大家都知道，高科技公司在社交媒體上，對個人資料隨意洩露的情況嚴重極了。這些問題，可謂探求民瘼。同時，她也有強勢的一面，質詢官員時，時常提醒對方，答話要對本議員與國會負責，如果偽證就是犯法。

美國最高法院首位女性大法官歐康諾。（美聯社）

議員鄰居平時在社區不很活躍，即使在竸選期間，也多由年輕的志願軍出動拉票。不過，她時常在市場尤其是藥房出現。談到配藥的價錢，各種保險 的不同加減計算，她最感興趣；也希望有很多旁觀者，聽她的講解。

她曾送出一封短信給社區居民，說孩子們看牙醫後，有做箍牙（Braces）矯正的必要。這種手術，聯邦政府規定，醫師診斷之後，要在12個月的觀察期間（Waiting Period）過後才可以做。她想探尋大家的經驗和意見，問道，有關Delta Dental PPO, DeltaCare USA, DC-based ACA, COBRO Dental等各種醫藥保險，有何不同？優劣利弊何在？有些人很熱心，也只能說出自己有限的經驗；還有些人暗想是不是有甚麽企圗，才對這般事如此關懐？過了幾天，她說，比來比去，還是ACA（Affordable Care Act）的保險最好最合算。ACA就是當年歐巴馬總統政府的招牌法案「歐記健保」（Obama Care）。這才是捍衛消費者權益的律師專家的意見啊！

最近，國會暑假休會，她帶著孩子們回家，整理出一大堆玩具、家具，以及小孩子的衣服，然後發出一封社區郵件，說是有些東西擺放在她家的草坪上，有意者請隨便拿走。因為早婚，雖然已有三個孩子，也教了十幾年的書，她的年紀還算輕。1974年，她出生於一個富有農家，自小聰敏好學，耶魯大學畢業，到香港教一年書後，進入哈佛大學法學院深造。社區鄰里之間的傳聞，她的先生常鬧「家暴」事件，大約兩年前，他們已經離異，由她一人獨自持家。在事業方面，她是成功的；而今，走上仕途，更開拓了自己的廣闊世界。

甫去世的女性大法官金斯柏被《時代雜誌》推選為全球百大影響力人物。（美聯社）

現任第116屆國會的成員之中，代表年輕、單親、專業、家庭背景與社會經歷多元化的比率很高，鄰居議員幾乎擁有全部優勢的條件。在剛上任後的兩個月，她就開出《Help Run Act》法案第一砲，規定選舉募款用於照顧小孩、老人、殘障，以及醫藥保險等費用，是合法的。獲得兩黨議員鼓掌，無異議通過。

最近，出身於加州的另一位女性議員，也正是當年提拔她的那位檢察長已經出線，擔任政黨的副總統候選人。從黨派屬性、社會背景、個人經歷與能力等各方面看來，鄰居議員的政治前途，如說「更上一層樓」可能還不夠，就只好用「海闊天空」來形容。不止於此，依我所見，學法律的女性人士，出路都很好啊。