亞馬遜取締違規 守法電商獲良機

電子商務在中國蓬勃發展，許多商品都透過網路銷售；圖為河北一家手袋廠的員工正在處理大批網路訂單。( Getty Images)

美國最大的電商 平台亞馬遜 （Amazon）一次取締5萬個中國賣家，在中國賣家中引起震動。紐約華商John在亞馬遜上做生意已經十多年，是亞馬遜上眾多中國賣家之一。他說，這次亞馬遜採取的方式是「封品牌，而不是封店鋪」。他認為，亞馬遜還是講道理的。「給那些造假的公司發出警訊，因為這些公司的確違規了。」他的看法是，中國網店作假的事早就有了，亞馬遜也早就知道，只是等到「豬養肥了再殺」。他認為自己的公司能夠避免遭到取締，因為「我不做虛假測評，更注重產品質量」。

John一家都持有綠卡，妻子陪孩子在紐約讀書，而他為了生意要中美兩邊跑。他說，他於2019年去中國照看生意，新冠疫情爆發後，他就一直住在中國。「我是老闆，公司在美國，日常經營由公司經理負責。」

他在亞馬遜上的網店主要銷售輕紡產品，如帽子、手套、圍巾，以及電動滑板車、兒童玩具等。祖籍浙江的他表示，他主要從當地廠家取貨，當地廠家做什麼他就賣什麼，這樣可以保證質量。「我比較注重質量，靠質量取勝。」

亞馬遜大規模取締中國商家，起因是這些公司在銷售的貨品中放置小白卡，提示買家給它們好評，然後送禮物給買家作為交換。他說，這些公司的產品質量往往很差，需要做有償獲得虛假測評，才能擴大銷售。

除了在產品中隨附小白卡外，許多中國網店還在銷售量上作假。

銷量灌水 網店抱團刷單

了解行業內情的他表示，要在亞馬遜上作假，通常一家公司很難辦到，還需要其他公司配合才行。於是，一些在美華人「成立相應的刷單公司」。他們在網上選購這些中國網店的產品，先把產品「買回來」，再將產品送回網店。同時，這些刷單公司給網店送上好評，「網店除了退錢外，還另外付錢。」

他說，這樣做的結果是，網店的銷量上去了，好評也有了。美國人思想比較簡單，看到這家網店銷量這麼高、好評這麼多，多半不會懷疑，也上網購買這家網店的產品。「他們買過以後，就會發現產品並沒有測評上說得那麼好。」因為價格只有幾十元，有人即使不給差評，但今後也不會再買。

北美亞裔共創會董事局主席、美國江浙工商總會前會長張玉龍說，他接觸過許多中國網店，感到這種中國網店主要來自中國沿海省分，包括福建、浙江、廣東、上海和深圳，「深圳的網店最多」。亞馬遜的取締行為，導致中國網店損失慘重，「一夜回到解放前」。

他說，中國跨境電商通過低價占領市場。「我做了十幾年進出口，深知他們的套路。」他說，如果他給產品定價10元，中國跨境電商就定價8元。「我的進口成本是8元，沒有一點利潤。」中國電商把價格壓得很低，現在又有償獲得「好評」，就把守規則的美國公司搞死。

John說，為了能夠縮短送貨時間，中國網店都在當地設有海外倉。他說，海外倉有兩種：一種是FBM（Fulfilled by Merchant），是由賣家全權負責存儲庫存和發貨訂單的配送方式。另外一種是FBA（Fullfilled by Amazon），是使用亞馬遜的倉儲和配送服務，賣家將貨物發送到亞馬遜倉庫，並由亞馬遜替他們發貨。

他說，他的公司的運作方式是FBM，在紐約市租有倉庫。「今年，我發了100多個貨櫃的玩具，存到公司租用的海外倉。」他說，由於在紐約有海外倉，因此寄到紐約買家的時間就很短。「紐約的海外倉發給紐約的買家，洛杉磯的海外倉發給洛杉磯的買家。」按照亞馬遜的規定，如果買家對產品不滿意，可以要求退貨，而且不要交退貨運費。

亞馬遜是電子商務業者重要的銷售管道；圖為中國浙江義烏舉辦的國際電子商務博覽會上，亞馬遜的展台吸引了大批業者。(Getty Images)

中國網店被封 損失慘重

規模較大的亞馬遜網店年銷售額達到50億元人民幣，相當於一家大型公司。亞馬遜封了5萬家中國網店，給中國網店帶來重大損失，有人估計損失達3000億元人民幣。他說，關店對亞馬遜的影響不大。亞馬遜的付款政策是第16天付款。這就是說，貨物賣出後，賣家第16天才能拿到錢。但是，這次亞馬遜沒收了賣家的15天的錢。同時，如果從亞馬遜的倉庫裡把貨物拿走，還要支付每件0.37元的移庫費。

另外，亞馬遜平時對網店的銷售提取15-20%的佣金。銷售的越多，亞馬遜獲取的佣金也越多。不管關閉不關閉網店，亞馬遜都不會虧錢。因此，亞馬遜的老闆貝佐斯（Jeff Bezos）賺了很多錢，成為世界首富。

亞馬遜倉庫巨大，可以儲存客戶代賣的產品。（Getty Images）

紐約肯維培訓CEO Kent Zhou表示，他從2016年底就舉辦亞馬遜賣家培訓班，主要培訓人們如何利用亞馬遜這個美國最大的網上銷售平台做生意。幾年來，學員有「幾百人」。他認為，亞馬遜這次關閉5萬家中國網店，對美國本土的賣家是好事。

他說，中國的電商比較靈活，但不太講規則。而美國華人做亞馬遜電商，一般比較講規則。現在競爭者減少了，市場空間更大，本土電商可以大發展，沒有被關掉的中國賣家也有機會。「這此關店就是業界重新洗牌。」

過去，中國電商要把中國產品通過海上運輸運到美國，存入美國的海外倉。過去一年多，由於海運費用上漲十倍，導致中國產品特別貴。而美國產品不要運輸，也沒有海外倉費用，價格上存在優勢。亞馬遜有一個做法，就是支持新電商，甚至送流量。他說，亞馬遜有完善的配送系統。「如果把貨物交給亞馬遜，它可以全部承包下來。」

不過，亞馬遜這種全包也讓美國本土的電商感到恐懼，因為亞馬遜壟斷了這個行業。於是一些電商開始尋求其他出路，如嘗試沃爾瑪平台上設網店。沃爾瑪原來是美國最大的實體零售商，但現在也在做網上平台，目前正在大力推廣。由於它做得晚，其配送系統不強，有的地方不能送。

電商熱門 華人爭開網店

許多華人對在亞馬遜上開網店感興趣，有培訓業者專門舉辦亞馬遜賣家培訓班。（美聯社）

他說，參加亞馬遜培訓的學員都是本地華人，各種專業都有。有的是傳統貿易商，學習在亞馬遜上開網店是尋找新的銷路渠道。有的是生意小白，看好網路生意。也有全職媽媽，在家裡帶孩子，同時經營網店。有的是剛剛畢業的大學生，還有中國留學生 試水。

在他培訓的學員中，有的學員做得相當成功。例如，一位學員2018年進入他的培訓班，學習在亞馬遜上做電商。他一邊在公司打工，一邊在亞馬遜上做電商。一年後，他從公司辭職，專職做電商，銷售保健品、文具、鞋子、戶外用品，客戶也在美國，每年銷售額幾百萬元。「如果10%的利潤，年收入就是幾十萬元。」

他說，新冠疫情的爆發給線上電商一個絕好的擴大機會。由於疫情的影響，美國人都待在家裡，只能在網上購物，養成網上購物的習慣。疫情發生一年半後，線下零售額逐漸下降，而線上零售額越來越大。有媒體報導，疫情前的2019年，線上零售的份額為10%，而在2021年，線上銷售額增加到20-25%。

富比世雜誌（Forbes）網站2021年7月7日刊登題為「為何亞馬遜打擊詐欺賣家是每個人的勝利」的報導。報導稱，如果你在亞馬遜上購買了產品，並在收到賣家要求你留下五星級評論後不久，你已成為虛假評論計畫的目標。

有新聞媒體去年的調查顯示，一家德國公司以8999歐元的價格向亞馬遜賣家提供1000條虛假評論。「這樣的做法傷害了消費者、亞馬遜及其他賣家。」值得慶幸的是，亞馬遜最近暫停了多個知名賣家「使用技術獲取評論」的資格。

亞馬遜有較強的運輸能力，可以為客戶代運物品。（路透）

亞馬遜評論幫助客戶確定產品質量和真實性。對於賣家來說，評論更為關鍵。更多的評論可能意味著在用戶搜索中的排名更高。有些賣家沒有通過一流產品獲得好評，而是選擇了操縱評論的道路。「你可能不認識Mpow、Aukey或Vtin這三個名字，但這些中國賣家都是亞馬遜最暢銷的賣家，擁有數萬條評論和超過10億美元的銷售額。」

例如，Mpow銷售耳機多年來，其產品均位列耳機類產品前100名，使其成為消費者關注度較高的品牌。但它的成功是基於虛假評論計畫。Aukey是充電器的品牌，Vtin生產耳機，配備單向麥克風和降噪聲卡，提供清晰音質。

去年，華盛頓西區地方法院起訴了一群亞馬遜員工、承包商和第三方賣家，這是「陰謀攻擊亞馬遜平台上的競爭對手並從亞馬遜平台竊取寶貴數據的陰謀」的一部分。檢察官稱，賣家向亞馬遜員工支付了超過10萬元的賄賂以尋求他們的幫助。他們暫停競爭對手的帳戶，用虛假客戶評論和攻擊性內容充斥其產品列表，分享有關競爭對手產品和廣告策略的情報，並恢復被暫停的帳戶和產品。

報導稱，亞馬遜的虛假評論越少，客戶體驗就會越好。零容忍方法對亞馬遜也有好處，因為打擊虛假操作是贏回消費者信任和保持收入來源的重要一步。