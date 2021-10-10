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華盛頓州原住民又可捕鯨？保護部落文化惹非議

柯立偉
加州雷耶斯角國家海岸，利曼圖爾海灘上一頭死去的幼鯨仔，海洋哺乳動物中心的科學家將進行驗屍，以確定死因。(Getty Images)
加州雷耶斯角國家海岸，利曼圖爾海灘上一頭死去的幼鯨仔，海洋哺乳動物中心的科學家將進行驗屍，以確定死因。(Getty Images)

華盛頓州印第安族馬卡(Makah)部落的捕鯨文化已有數千年的歷史，1920年代因灰鯨保育而停止；聯邦法院已向聯邦商務部發布建議，為保護原住民文化，且獵殺的灰鯨數量對海洋生態平衡的影響微不足道，這項捕鯨文化應不受聯邦海洋哺乳類生物保護法(MMPA)規範。

法院的建議引發動物保護團體的不滿，不過由於建議無法律拘束力，是否允許馬卡部落豁免，仍有待商務部決定。

捕鯨一直是馬卡部落數千年來沿襲的傳統，是該部落重要的文化元素之一，可以從該部落的歌曲、舞蹈及畫作中，看出捕鯨對於馬卡部落先祖的重要性；而且，馬卡部落原住民指出，傳統上在捕鯨之前，還要經過一系列繁複的禱告、齋戒、沐浴等程序，以示對捕鯨的尊重。

雖然馬卡部落於1855年與聯邦政府簽訂的條約中明訂，聯邦政府應尊重其捕獵海洋生物的權利，但自1920年代以後，由於商業捕鯨快速進展，使灰鯨數量急遽減少，再加上法律爭議，馬卡部落自願性地不再捕鯨，直至1999年5月才迎來該部落睽違近80年的第一條灰鯨。

動物保護團體指出，他們絕對尊重馬卡部落的文化，但文化變遷也會與時俱進；考量到當前環保意識抬頭、族群數量減少、灰鯨還要面臨受汙染的海洋環境，以及馬卡部落已經長久以來不捕鯨的實際作為，不應再繼續維持捕鯨的陋習。

野生動物學者舒柏特(DJ Schubert)說：「做為一個文明社會，特別是像馬卡部落這樣一個已經長久不捕鯨的文明社會，應該要保護灰鯨而非迫害灰鯨。」

不過也不是所有的學者都主張馬卡部落應停止捕鯨，華盛頓大學海洋與漁業科學(University of Washington School of Aquatic and Fishery Sciences)助理教授布蘭奇(Trevor Branch)指出，目前灰鯨族群數量約2萬1000至2萬5000頭之間，以馬卡部落「10年捕殺約20條灰鯨」的數量及速度來看，不會對灰鯨造成生態影響。

反捕鯨示威者Adrienne Forest（中）和她七歲的孫子Deven被告知，...
反捕鯨示威者Adrienne Forest（中）和她七歲的孫子Deven被告知，他們不允許在馬卡保留地進行抗議。(Getty Images)

長期以來關注海洋生物保護運動的綠色和平組織主任霍塞瓦(John Hocevar)也認為，馬卡部落有根據條約維護其傳統文化與生活方式的權利；他說：「比起馬卡部落『文化捕鯨』，氣候變遷、塑膠汙染、商業捕鯨等問題，才是更重要的議題。」

另外，丹麥自治領土法羅群島政府9月在一場傳統狩獵儀式中，撲殺1400多頭大西洋斑紋海豚，引發強烈抗議。生物學家稱，這是當地有紀錄以來規模最大的海豚獵殺行動。

一名政府發言人說：「毫無疑問，不熟悉哺乳動物狩獵和屠殺活動的人，一定會覺得法羅群島（Faroe Islands）的鯨魚狩獵活動相當驚人，不過捕獵活動都有完整規畫與充分監管。」

發言人說，約擁有5萬人口的法羅群島通常會捕殺領航鯨，而非海豚。這項傳統已有數百年歷史。

超過1000隻大西洋斑紋海豚屍體一字排開、殷紅鮮血遍染海灘的震撼畫面曝光後，在社群媒體上引起大批網民怒火。

灰鯨正在進行年度遷徙，沿著南加海岸線在太平洋的夏季返回北方，一隻灰鯨的尾巴露出海...
灰鯨正在進行年度遷徙，沿著南加海岸線在太平洋的夏季返回北方，一隻灰鯨的尾巴露出海面。(Getty Images)

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