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最危險的食火雞 人類1.8萬年前就豢養

陳韻涵
北京動物園中，一隻原產於澳洲和新幾內亞雨林的鶴鴕。（Getty Images）
北京動物園中，一隻原產於澳洲和新幾內亞雨林的鶴鴕。（Getty Images）

美國、英國、紐西蘭與澳洲學者共同研究發現，體型僅次於鴕鳥和鴯鶓的鶴鴕(cassowary，又稱食火雞)，可能是人類最早豢養的鳥類，比人類馴化雞隻早了數千年。

俗名「食火雞」的鶴鴕主要棲息在新幾內亞和澳洲東北部的森林裡，為澳洲特有不會飛的巨型鳥「鴯鶓」(emu)的近親。

鶴鴕的羽毛以黑色為主，脖子以上光禿禿，藍色的喉部前方有一對鮮紅色的肉垂，頭頂則有明顯的骨質冠；雌鳥的體型比雄鳥大，羽毛更有光澤。

生性害羞的鶴鴕喜歡獨居在茂密的樹林中，牠的雙腿粗壯、趾爪長且鋒利可發動致命攻擊，不僅常被與恐龍相提並論，還被封為「世界上最危險的鳥類」。

鶴鴕有強烈的領域性，若發現領地被侵略則會發動暴力攻勢，對象除了野生動物之外，人類被攻擊的事件也偶有所聞；佛羅里達州一名男子2019年遭他飼養的鶴鴕攻擊喪生；1926年，澳洲一名青少年慘遭鶴鴕「毒腳」，他的頸部被鶴鴕如迅猛龍(velociraptor)般的四吋爪子劃傷，慘遭割喉送命。

儘管近代科學科呼籲人們與鶴鴕保持一碼的距離，但在距今1萬8000年前，新幾內亞古人可能已經開始豢養鶴鴕，成為人類最早開始豢養鳥類的證明。

研究第一作者、賓州州立大學(Pennsylvania State University)的人類學與非洲研究助理教授克莉斯提納‧道格拉斯(Kristina Douglass)說：「這比人類養雞還早數千年。」

10月5日刊載於《美國國家科學院院刊》(PNAS)的研究由賓州州立大學、加州科學與科技委員會(California Council on Science and Technology)、美國史密森尼國立自然歷史博物館(Smithsonian National Museum of Natural History)、英國劍橋大學(University of Cambridge)、紐西蘭奧塔哥大學(University of Otago)、澳洲昆士蘭大學(University of Queensland)，以及澳洲國立大學(Australian National University)的國際學者專家共同研究、撰寫。

學者指出，人類最早於距今4萬2000年前抵達新幾內亞，並發現叢林裡有許多大型的鶴鴕足跡。

科學家推測，當時的人類會在鶴鴕孵育以前，就把蛋撿走；鶴鴕很容易產生銘印(imprint)現象，會緊跟著孵化後第一眼看見的物體，有利後續豢養工作。

紐西蘭考古學者在新幾內亞東部高地找到許多手工藝品和鳥類蛋殼碎片，這些考古文物目前珍藏在巴布亞新幾內亞(Papua New Guinea)的國家博物館與美術館，其中包括1019個鶴鴕蛋殼碎片。

研究人員利用高解析度的3D雷射顯微鏡，採用重複分析的方式鑑定蛋殼微觀結構，此結構與胚胎發育息息相關；研究人員接著根據現代鴯鶓與鴕鳥蛋殼微觀結構的數據創建模型，對照比較蛋殼化石的微觀結構數據，結果發現蛋殼乳頭圓錐體(eggshell mammillary cones)如果有凹陷，表示胚胎發育更成熟。

相較之下，發育未完全的蛋殼較常出現火烤的痕跡，表示古人可能也有食用鶴鴕蛋的習慣。至於養大的鶴鴕，可取用其羽毛、骨骼做成裝飾品，鶴鴕肉則是當地珍奇美味的菜餚之一。

澳洲昆士蘭州北部的凱恩斯地區，路邊有一個警示標誌，提醒駕駛注意鶴鴕出沒。此處是澳...
澳洲昆士蘭州北部的凱恩斯地區，路邊有一個警示標誌，提醒駕駛注意鶴鴕出沒。此處是澳洲最受歡迎的旅遊目的地之一，具有熱帶氣候，靠近大堡礁和丹特里雨林。 （Getty Images）

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