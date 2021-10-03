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默克新冠口服藥 年底可望獲授權 Q&A一次看

隔離久 華人抱怨檢測粗暴

記者韓傑
上海浦東國際機場海關人員，引導入境航班的旅客進行登記檢查。（新華社）
上海浦東國際機場海關人員，引導入境航班的旅客進行登記檢查。（新華社）

紐約華人Philip Yu說，中國對入境外國人實行21天以上的隔離政策。「做生意的人，可能就不去中國了。」他說，他的一些中國朋友老是邀請他去中國看看，但是他聽說要隔離21天，就不去了。「把人關起來，而且還要自己出錢，有些過頭。」

去一趟中國 要隔離28天

他認為，中國防疫不人性化，比較粗暴。他舉例說，今年8月初，他去機場接到幾名中國留學生來自己的山中別墅暫住，然後再把他們送至學校。「因為學校要求，我要帶他們去做新冠病毒檢測。」檢測人員只是把棉球棒放在他們鼻孔裡，轉一下就拿出來，「留學生都很詫異，問美國人怎麼這麼溫柔」。他聽留學生講，在中國做新冠病毒檢測就是受罪：「棉球棒放在鼻孔裡，左轉12周，右轉12周，眼淚都轉出來了。」

讓美國華人抱怨最多的是，賓館隔離時間太長。(Getty Images)
讓美國華人抱怨最多的是，賓館隔離時間太長。(Getty Images)

一位要求匿名的美國華人說，她於9月上旬飛去中國探親，在上海的賓館裡隔離14天。「14天結束後，拿到了解除隔離的證明以及核酸檢測陰性的報告。」她說，她將乘坐高鐵回老家縣城，要在縣城酒店再隔離7天。

她說，酒店隔離後，她回家後還要再自己隔離7天。「我的宿舍門外已經裝上監控了。」她說，這次去中國，總共隔離28天，讓人無法理解。「我在上海隔離14天中所有檢測結果都是陰性的，加上美國的陰性結果，但還要不斷地隔離。」她說，現在中國民間有個說法，說新的時間單位：一年就12個隔。

中國鼻拭子檢測過於粗暴，讓美國華人詬病。(美聯社)
中國鼻拭子檢測過於粗暴，讓美國華人詬病。(美聯社)

隔離經驗很糟 痛不欲生

未名空間網站9月16日發布一個帖子，「一個朋友回國隔離，痛不欲生」。該帖當天就衝上「十大熱門話題」的榜首。帖子說：隔離21天，酒店衛生很差，很髒。然後不讓叫外賣，但是他們提供的食物很差，也不讓自己做飯。沒有WIFI。簡直是叫天天不靈，叫地地不應。有人建議他上微博呼籲。酒店管事的人說，「你就是喊破喉嚨也沒用」。

文學城網站也經常有人發帖，抱怨回國之難。9月中旬有一個帖子說，以前，老人病重住院，一張機票就可以直接飛回國內，出現在父母病榻前。這兩年，多次得知母親病重到送進重症監護室，我只能待在此乾著急。儘管恨不能插上翅膀飛回國內，但是疫情擋道，領事館苛刻不輕易放行。關鍵除了登機前兩天內的「雙陰性」檢測證明、回國後漫長的酒店隔離，從以前兩個星期到現在隔離三個星期，加上前面檢查批准和提前到出發城市，「回國之路艱難、曲折，甚至難於上青天」。

泰國沙盒計畫 為啥不學

作者說，香港最近開始人性隔離。如果完成疫苗接種，只需一周隔離。同時根據外國感染分布，流行嚴重程度，分為多個等級，A、B、C。第一，對於流行嚴重度不高的國家，隔離很簡單，一個禮拜解決問題。不過，美國屬於第二等，還可以。所以，中國應該向香港學習。

在上海入境，在賓館隔離14天，然後社區監測7天。(受訪者提供)
在上海入境，在賓館隔離14天，然後社區監測7天。(受訪者提供)

「中國衛生政策與管理學會」微信群由500名美國華人和中國專業人士組成，經常對某個健康問題進行探討。9月15日，一位會員發帖認為，中國應該向泰國學習。泰國旅遊管理部門表示，計畫從10月1日起，進一步放寬對入境外國遊客的限制，在更多地區實施「沙盒計畫」，即免隔離入境旅遊計畫。

根據「沙盒計畫」，泰國將首先允許完成新冠疫苗接種的外國遊客，直接入境到首都曼谷、清邁府、春武里府、碧武里府和巴蜀府這五個地區旅遊，而不必待在酒店隔離14天。

而且，到10月下旬，包括清萊府、素可泰府以及羅勇府在內的其他21個府也將實施「沙盒計畫」。「中國這麼怕海外輸入，為啥不學泰國，先開放海南？」

一位美國華人在某醫學院北美校友會微信群裡發帖，「僅記錄一個倒楣的小人物回國核酸檢測經歷」。她在文章中說，當天做了第五次鼻咽拭子，「把我對鼻拭子的體驗上升到了一個新的高度」。

鼻拭子檢測 讓人乾嘔

第一次是在聖何西的檢驗中心做的，大家都說在美國做這些檢查一點感覺都沒有，所以心裡很放鬆去做了。一根棉籤進左鼻孔輕輕的，沒什麼大的感覺，就是忍不住打了個噴嚏。然後，進右鼻孔只覺一陣發酸，眼淚就流了下來。

美國華人對注射過疫苗和病毒陰性者還要隔離，表示不解。(受訪者提供)
美國華人對注射過疫苗和病毒陰性者還要隔離，表示不解。(受訪者提供)

第二次在浦東機場，之前就聽很多人說非常的痛苦。進去的時候，一排大老爺們一個個乾嘔聲音此起彼伏，當時就有點嚇壞了。「我向給我作檢查的小姑娘熱情地打了個招呼，鼓足了勇氣，就讓她開始了。」先是左鼻孔，長長的一根棉籤沿著鼻樑插到了顱骨的底部，在裡面轉了10秒，感覺還能忍受。

小姑娘放了手，棉籤留置，兩個手抱著往後退了一步，站著呆了一會兒，然後上前來伸手把棉籤往下壓至咽鼓管附近。這時候，就受不了，非常酸痛，眼淚就嘩啦啦下來，繼續轉10秒，鼻拭子直搗得人乾嘔為止。

第三次是入境第四天在縣城。前兩次都是棉籤，這一次看到他拿出來一根細細的像小刷子一樣的東西，想起來在哈佛時看到女兒用的也是這個樣子的，不過只有手指那麼長，這個是兩倍那麼長。「心想這個應該是很先進的東西，結果是最痛苦的一次。」

因為有些細，頭子就比較尖，一直插到底以後就非常得痛，然後我的頭就往後仰，他就繼續往裡插，然後不停地再轉，當時就痛得哭了出來。鼻拭子就直接乾嘔了出來。「我的左鼻孔應該是殘廢了，下回要換右邊。」

第四次在縣城做的，是入境第六天。和操作的人商量，左邊的鼻孔還是有異物感，很不舒服，可不可以輕一點？回答說會輕一點，這次鼻子做得不疼，嗓子做完了以後就像是感冒了似的，疼了一天。這應該是最好的一次體驗。

美國檢測鼻拭子，只是把棉球棒在鼻孔裡轉一下。(美聯社)
美國檢測鼻拭子，只是把棉球棒在鼻孔裡轉一下。(美聯社)

第五度檢測 最痛苦體驗

9月15日，第五次檢測。今天來了一位小姑娘，心想小姑娘應該是手腳比較輕的。結果這次是最最最痛苦的體驗！告訴她，我的左邊鼻子還是不好，就右邊吧。先做了鼻拭子，這次很輕沒有感覺。然後鼻拭子一插進去就覺得很痛，我的鼻子就皺起來了，她說要放鬆，然後就穿過去插到顱底，這時候牽扯到整個頭都痛，從後腦勺一直到前額，然後在裡頭轉了幾秒鐘。我當時就哭了出來。小姑娘說，我們自己也經常做。這就是像撒了辣椒麵，辣椒麵撒完了以後整個右半部的頭從後腦勺一直到前額就痛起來了，痛得直跳腳。「現在四個多小時過去了，頭還是疼的。」

因為鼻拭子檢查痛苦太多，問了麻省總醫院(哈佛醫學院附屬醫院，記者註)的同學，還問了上大學的女兒，都說沒有這麼痛苦的經歷。同學發來了鼻拭子應用的詳細指南。其中圖三第5步的下面有一個備註：拭子進入鼻腔不要超過1吋。「有朋友問我：有必要插那麼深嗎？我無言以對。」

另外一位9月16日回國的華人在微信群裡發帖說，當天浦東機場核酸檢測鼻拭子極其變態，捅得很深不說，還不停地轉，然後還在深部做停留和轉圈，雖然只做了一側。「去年12月回國做了雙側，沒有今天那麼變態，難受的我想要做肛試！」

中美交流不夠 偏見加深

紐約華人Philip Yu認為，之所以出現這種情況，有幾個原因。有人對外來人員抱有仇恨心理。他舉例說，疫情發生後，網路上曾經流傳一個說法：祖國建設你不在，萬里投毒你最快。「這句話傷害了海外華人和留學生的感情。」他說，在武漢爆發新冠疫情後，許多美國華人捐款捐物。「我首先向武漢捐出口罩和防護服，何來投毒之說？」

他認為，中國應該做好檢測，科學隔離，不能一味延長隔離時間。與中國相比，美國沒有採取這樣的隔離政策，而是讓人們自我隔離。美國對中國留學生也是這樣。「如果仿照中國的隔離，讓外國留學生都住在酒店裡，還可以讓酒店賺大錢。」但是，美國人沒有這樣做。

中國的自媒體「帶錯風向」。他說，中國現在出現許多自媒體，發表許多美國的壞消息。例如，美國社會非常混亂，物價飛漲。「我不做解釋，而是發過去一些在美國超市拍攝的照片。」例如，美國的牛肉每磅3.99元，中國朋友看過後大為驚訝，認為價格並不貴。

絕大多數美國華人，都注射了新冠疫苗。(Pexels)
絕大多數美國華人，都注射了新冠疫苗。(Pexels)

大談華爾街 卻不曾訪美

他說，中國防疫代價太高。不久前，一班美聯航客機飛往中國，在乘客中發現五人新冠病毒陽性。這些新冠陽性者在上飛機時是陰性的，也可能是在登機前感染，也可能在航行中感染。但是，中國民航對美聯航「熔斷」，為了對等，美國也對中國客機「熔斷」。「這對美中雙方都是傷害。」

他還發現一個情況，就是美中關係緊張以後，中國對美國的了解越來越少，甚至不願意了解。他說，疫情前他曾經去中國探親，順便聽了一堂中學老師關於華爾街的講座。「我聽過後，感覺他講的不是美國的華爾街。」講座結束後，他問這位中學教師「是否去過美國，去過華爾街」。教師回答沒有來過，資料都是網上的。「我認為這樣不好，容易誤人子弟。」

他說，他40年前來到美國留學，後來創業成功。「我就是想做美中之間的橋樑。」不久前，他與朋友成立了耶魯基金會，籌集資金，專門用於邀請中國青年教師來美國考察，深入了解美國。「這樣，他們將來向學生講述美國時，不會出錯。」

中國留學生 美國 檢測

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