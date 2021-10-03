簽證難 在美華人返中路遙

外國旅客入境美國後，自行離開，自我隔離。(Getty Images)

紐約執業律師陳梅說，中國爆發新冠疫情前的2019年12月至2020年1月間，大批中國遊客訪問紐約，探親訪友，準備在紐約過元旦和春節；當時，紐約還沒有爆發疫情。2020年1月23日，中國突然宣布疫情爆發及武漢封城。接著，白宮宣布將於2月1日起美中斷航，於是大批持B類簽證的中國人「無法回國」。

她說，除了持旅遊探親簽證的華人外，還有許多華人持有綠卡。他們去中國不要中國簽證，但要提供核酸檢測陰性，不過核酸檢測有時間限制，有點麻煩。「最麻煩的是入籍了的華人，據說只有奔喪才能獲得中國簽證。」她說，許多華人在中國有生意，但是也申請不到簽證。她透露，中國曾有協會請她回國參會，但她只能婉拒。「會議僅幾天時間，而賓館隔離就要21天，根本無法與會。」

在上海機場入境後，境外乘客排隊等候安排隔離。(受訪者提供)

簽證延期 滯留者一大批

陳梅說，滯留美國 的中國公民都要申請簽證延期，「我們申請了一大批」。她把這類中國公民按照延期不同分為三類。第一類是申請B-2簽證延期，始終沒有消息，估計約有一半。在過去，遞交延期申請後，移民局都會寄來一個收據，告知「錢收到了」。稍後，申請者還要打指模和繳費。按照規定，延期只是六個月。但是，六個月過完了，還未收到移民局的反饋。於是，他們又提出再次延期，仍然沒有消息，「有人甚至延期三次」。

第二類是遞交申請後，移民局尚未回音，但他們不等了，因為家中有事要回去。「有人花高價買到機票，乘坐飛機回國。」作為代理律師，她還要為這些申請人提出撤案申請。

第三類是收到移民局同意延期的批件，但是批件來的時間很晚，他們根本來不及購票回國。「有的人離批准停留的截止日只剩下一個星期。」於是，她還要為他們再次遞交延期申請。

由於飛機限制人數，一排三個座位只坐一個人。(受訪者提供)

回中國探母病 花費昂貴

她說，綠卡回國不需要簽證。由於洛杉磯的航班比較多，於是許多人從紐約飛到洛杉磯，住上兩三天，在48小時內做好核酸檢測，就在當地登機回國。但是，入籍華人就沒有那麼容易了。「我估計，入籍華人的人數應該比持有綠卡的人數要多。」過去，他們大都持有十年簽證，但是現在十年簽證都不能用。

她有一個客戶，母親生病住院，醫院發了病危通知。「有了病危通知單，他可以去中國駐紐約領事館申請簽證。」拿到簽證，他趕緊購票搭飛機回國。到達中國後，先在賓館隔離21天，去醫院陪伴母親3天，就匆匆返回美國。「這一趟旅行花費很高，除了機票費較高外，賓館隔離自己付費將近1萬元人民幣（約1540美元）。」

中國對外國入境者檢測，日益趨嚴。(Getty Images)

來美探親滯留 改換簽證

曾女士在2020年8月用B-2簽證從上海來到紐約。她說，那個時候，紐約的新冠疫情高峰剛過。「因為想獨生女，我要來紐約看看。」由於中國是疫區，從中國來到美國，乘客要在第三國停留14天，於是她去了柬埔寨，停留14天，然後從柬埔寨轉機到美國。

她透露，女兒在紐約工作八、九年了。她過去每半年都要來一次紐約。2020年8月來美後，美國海關准許她停留半年，因此她計畫在2021年2月回國。「後來，因機票很難買，價格又貴，於是她申請了簽證延期。」結果，移民局批准她延期半年。2021年8月，她的第一次延期到了；於是，又申請了延期，目前在等待移民局的批復。她說，她之所以申請第二次延期，主要有幾個原因：

機票難買是原因之一。目前，從美國飛往中國的飛機，每周只有一班。自從Delta變種病毒流行後，中國採取了熔斷政策，航班就更少了。她說，有朋友想回中國，就取道西雅圖，然後再從西雅圖飛到上海。同時，現在機票也比較貴。「如果要購買下個月的機票，票價就要5萬元人民幣（約7700美元）。」間隔時間長一點，一張機票也要一、兩萬元人民幣。

第二個原因是在路上旅行不安全。她說，如果回國，要經過許多地方，要在途中住旅館，還要做72小時的病毒檢測，「要接觸很多人」。她說，她英語不好，需要旅行社的幫助。「我聽說，華人旅行社提供一站通服務，包括購票、旅館、檢測，費用包在機票裡。」

玩攝影 申請O-1藝術家簽證

另外，她想利用這段時間做一個攝影項目。來自溫州的她表示，紐約市 的溫州移民約有10萬人，許多人很成功。於是，她想做一個《溫州人在紐約》的攝影集。她的第二次延期時間應該到2022年2月。「我估計時間不夠，已經請律師申請O-1藝術家簽證。」

曾女士(左四)因為疫情滯留美國一年多。圖為她與朋友外出攝影。(曾女士提供)

她說，她喜歡攝影，還是中國女攝影家協會的會員。去年來紐約後，她仍然參加攝影協會的活動。「紐約攝影協會經常組織會員外出攝影，如夜間外出拍攝月亮和星空，去紐約上州拍特色小鎮」。她說，紐約攝影學會每周也在Zoom上聚會一次，講講自己的攝影作品，互相切磋。她說，網上聚會就是感情交流，對她很有幫助。「如果長期沒人講話，我會著急。」

曾女士與紐約攝影協會會員，一起去上州攝影。(曾女士提供)

在紐約期間，她也與中國的親友通過微信進行交流，互通情況。疫情爆發之初，中國媒體報導美國人把超市裡的貨架都買空了，就有人推斷美國疫情期間物質貧乏。「有人問我，我告訴他，紐約物資很豐富，什麼東西都有。」

持綠卡回中國 檢查特嚴

紐約市法拉盛的餐館老闆劉洋說，他於2008年來到美國，現在已有綠卡。在2020年和2021年，他共兩次回到中國看望母親。他說，因為綠卡不需要簽證，可以隨時回去，就是覺得有些麻煩。「去中國一趟，需要檢測十幾次核酸。」

他說，中國要求飛機一定要直航，始發地的檢測結果才能認可，於是他先從紐約飛到洛杉磯，再從洛杉磯飛到深圳。「在洛杉磯，我要拿到核酸檢測的陰性報告，才能上飛機。」到了深圳，他住在一家旅館裡隔離，每天費用是600元，包括吃飯。「在隔離期間，我三天檢查一次核酸。」深圳隔離結束後，他在回到自己的家鄉。「在家鄉，我要向當地衛生部門報告，每周要檢測一次核酸。」

去年8月到11月，他回到中國一次。他說，在那時，新冠疫情正值高峰期，買票非常困難。他要不停地刷網，最後用3000多美元買到一張從紐約飛到深圳的機票。他說，回程票是從香港飛到美國，買票就簡單多了，機票只要1000多美元。

外國入境者首先在賓館隔離14天。圖為上海一賓館提供的早餐。(受訪者提供)

接種中國疫苗 美將認同

他說，他今年4月前往中國，在中國停留四個月。從中國返回美國，他先從上海飛到香港，又從香港飛到紐約。「我從甘迺迪機場出來，沒有人管。」他說，從嚴格管的中國返回無人管的美國，總是感覺有點不太對。他說，兩次去中國，飛機上的乘客也不一樣。「去年去中國，飛機上的乘客全是華人。」今年去中國，飛機上大約十分之一的乘客是其他種族。「他們也可能在中國有親戚，去中國探親。」

現在，許多華人都從洛杉磯飛往中國。他說，這主要是因為從紐約去中國只有東航一個航班；而從洛杉磯去中國，有四、五個航班。他認為，現在要去中國的主要是華人，應該多開幾個航班。目前，美中兩國都在注射疫苗，希望兩國能夠有條件地認可對方的疫苗。「現在的問題是，美國不認可中國的疫苗。」

不過，這個情況已經改變。9月20日，美國宣布將解除對33國的旅遊禁令，自11月初將要求外國旅客入境時出示疫苗證明。美國疾病防治中心(CDC)認可世界衛生組織( WHO)授權的疫苗，入境可免隔離。 目前，WHO已經核准七種疫苗，包括美國莫德納、輝瑞、強生、AZ、中國國藥、中國科興等。

拿不到簽證 華人心情差

劉洋說，他有一些朋友，都已入籍美國，雖有十年簽證，但是拿不到綠碼，很多人想回國而不能。中國有個政策，「非緊急，非必要，不旅行」。他說，進入美國比較簡單，只要有核酸陰性證明即可。「在登機前，航空公司檢查一下核酸檢測證明。」有了核酸陰性證明，許多人從香港、新加坡和加拿大轉道來美國。

他說，美中兩國的民間交流需求非常大。他舉例說，美國的中國留學生 過去有三、四十萬人，「今年新拿到簽證的留學生就有8萬5000人」。他估計，沒有回國的留學生和剛來美國的留學生加起來有好幾十萬。因此，中國應該考慮這些留學生的需求。

紐約華商Philip Yu說，新冠病毒爆發以來，中國的入境政策過緊。在中國有生意的他表示，自從中國實行14天隔離政策後，很少美國人會去中國，「關他們14天，他們會受不了」。而需要去中國的主要是在美華人，包括美籍華人、永久居民（綠卡持有者）和留學生。

他認識一位留學美國後留下來工作的華人。「因為他已經入籍了，想回國看望媽媽，就是拿不到簽證。」他說，留學生的媽媽聽說他回不了中國，頓時高血壓犯了，住進醫院。「醫院都發出病危通知書，但是他在紐約總領館申請不到簽證。」

他說，因為拿不到簽證，這位華人情緒很低落，問他「我入籍難道錯了嗎？」。他說，入籍沒有錯。入籍後容易找工作，可以在美國更好地發展，「這與中國前總理周恩來的觀點是一致的」。他說，周總理以前就說過，華人定居在國外，應該融入當地社會，入籍就是融入。

新冠病毒爆發後，中國實行了「非必要、非緊急、不旅行」的政策。(Getty Images)

長期封鎖 不利中國發展

許多受訪者表示，中國的這個簽證政策就相當於「閉關鎖國」。而且，這種閉關鎖國政策對中國也不利，時間一長會影響中國的經濟發展和文化交流。

陳梅同時還兼任紐約華人社團聯席會執行主席和美東安徽文教交流協會會長。她說，紐約總領館曾經召開網上會議，請各個社團做做僑民的工作，希望他們沒有急事不要回國。9月上旬，她接到中國駐紐約總領館發出的「自紐約離境赴華人員雙檢測具體安排匯總」的文件。

文件稱，當前美國疫情形勢仍然嚴峻複雜，國際旅行的感染風險不容忽視，駐紐約總領館再次提醒大家疫情期間避免非必要、非緊急旅行。總領館再次提醒，確有必要赴華人員在赴華前進行嚴格自我閉環管理，在檢測後至航班起飛前，盡最大可能減少與外界接觸，旅行途中加強個人防護，降低檢測後的感染風險。總領館將綜合考慮多方面因素發放健康碼，即使申請人滿足上述所有申請條件，仍有可能無法獲得健康碼，請根據自身經濟狀況和出行必要性確定旅行計畫，以免因無法退改機票造成經濟損失。

疫情影響 來美買房停了

她說，中美民間交流基本上停止了。她舉例說，過去總有中國人來美國買房子，她為這些購房者提供法律服務。「疫情爆發後，買房的中國人一個都沒有。」中國對回國奔喪者的身分也有要求，一定要是直系親屬，不是直系親屬不行。「如果中國人與美國人結婚，只能華裔回國奔喪，美國丈夫或太太不能回去。」

她認為中國自媒體在其中起到不好的作用，發出的文章許多都是胡編亂造。許多自媒體把從美國回國的人稱為「傳染源」，像瘟神一樣。另外，有關部門把感染者分為國外感染和國內感染，如果是國外傳入，就是輸入病例。她說，美國統計沒有國外國內之分，感染就是感染，不管國外和國內，因為這涉及到病人的隱私。